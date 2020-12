Realme X50 5G review: De moeite waard om te kopen De Realme X50 5G is een mooie en krachtige middenklasse smartphone met goede specs. Hoe presteert dit toestel in de praktijk? Je leest het in de review.

Realme is een Chinese smartphonefabrikant die verschillende telefoonmodellen aanbiedt voor de Europese markt. Realme maakt, net als OPPO, Vivo en OnePlus, onderdeel uit van BBK Electronics, een grote Chinese elektronica-multinational die bekend staat om haar innovatieve toestellen die tegen een scherpe prijs in de markt worden gezet. Realme richt zich met name op budget en mid-range smartphones, denk bijvoorbeeld aan de X50 5G. Een fraai vormgegeven mobieltje dat halverwege dit jaar voor €350 werd uitgebracht.

Inmiddels kun je deze telefoon kopen voor slechts €280, maar biedt dit toestel ook een goede koop? AndroidWorld zocht het voor je uit en publiceerde een uitgebreide Realme X50 5G review.

Redacteur Claudia Rahanmetan meldt op AndroidWorld: “Een van de speerpunten van de Realme X50 5G is toch wel het 120 Hz-scherm. Een hogere verversingssnelheid zorgt voor minder haperingen omdat de beelden vloeiender worden weergegeven. Momenteel zie je de 120 Hz-schermen voornamelijk in het hogere middensegment en in het segment daarboven, maar Realme heeft zo’n scherm in de X50 weten te stoppen.”

De X50 5G heeft overigens een 6,57 inch Full HD+ LCD-scherm met een resolutie van 2400×1080 pixels en een beeldverhouding van 20:9. Er is een brede hole-punch camera aangebracht waar een dubbele selfiecamera achter schuilt gaat – zoals we ook kennen van de Oppo Reno 4 en Reno 4 Z.

Claudia vervolgt haar review met: “Ik ben niet alleen tevreden over het soepele scherm van de Realme X50 5G, ook op het gebied van prestaties komt de middenklasser goed uit de verf. De telefoon wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 765G, dat is een bekende chipset in dit segment met geïntegreerde 5G modem. De Realme X50 5G komt met 6 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan opslag. Dat is ruim voldoende om de komende jaren mee door te kunnen. “

Deze Realme smartphone wordt aangeboden in twee kleurvarianten: Mirror Silver en Jungle Green. Het toestel is momenteel in de aanbieding, tot eind van het jaar ontvang je €70 korting op de adviesprijs. Voor dat bedrag lijkt deze mobiele telefoon erg veel waar voor je geld te bieden.

Wil je meer weten over het design, de software, de camera prestaties en de accuduur? Lees de volledige review over de Realme X50 op AndroidWorld.