Oppo Enco Air draadloze in-ear oordopjes De Oppo Enco Air is een betaalbare True Wireless Headset met oplaadcase. De in-ear oordopjes bieden Bluetooth 5.2 ondersteuning en een snellaad-batterij.

Toon pagina inhoud

Oppo heeft nieuwe draadloze in-ear oordopjes aangekondigd, de Oppo Enco Air. De nieuwe True Wireless Headset levert krachtige en dynamische audio, verrijkt met Vocal Enhancement-modus en snelle Bluetooth 5.2-connectiviteit. De in-ears hebben een ergonomisch en lichtgewicht design, waardoor ze ideaal zijn voor onderweg, om telefoongesprekken te voeren, muziek te luisteren of shows te streamen.

De meegeleverde compacte oplaadcase beschikt over een snellaad-batterij, waardoor je de oordopjes in hoog tempo weer kunt opladen om vervolgens weer uren vooruit te kunnen. De Oppo Enco Air is per direct beschikbaar voor €100. Daarmee is de nieuwe headset een stuk goedkoper dan de Oppo Enco X oortjes, die eerder dit jaar werd uitgebracht. Het nieuwe model biedt dan ook geen Active Noise Cancelling (ANC) technologie.

Oppo Enco Air als tegenhanger van de Apple AirPods

Een hoog draagcomfort staat centraal bij het ontwerp van de nieuwe Enco oortjes. Met een gewicht van slechts 4 gram per oordopje, zijn ze getest op meer dan 400 oorvormen om een perfecte pasvorm te garanderen. Dit gecombineerd met de IPX4-spatwaterdichtheid maakt dat de oordopjes bestand zijn tegen bijvoorbeeld regenachtig weer of zweet tijdens een intensieve work-out.

Met een krachtige 12mm dynamische driver en intelligente software levert de Enco Air diepe bassen, heldere hoge tonen en rijke midden-tonen die het geluid tot leven brengen. De lage audiofrequentie wordt verder geoptimaliseerd door een speciaal baskanaal. Bovendien maakt de Vocal Enhancement-modus gebruik van een real-time algoritme om het signaal aan te passen en stemmen de boventoon te laten voeren.

De Oppo in-ear oortjes maken gebruik van de nieuwste generatie Bluetooth 5.2-technologie voor een snellere en stabielere verbinding, met minder signaalverlies. Daarnaast wordt ieder oordopje met behulp van gelijktijdige binaurale Bluetooth-transmissie gesynchroniseerd met de smartphone, waardoor audiovertraging tot een onmerkbaar niveau wordt teruggebracht. Deze functie is vooral handig voor een snelle respons tijdens het gamen.

Met een stabiele draadloze verbinding tot 10 meter kunnen gebruikers hun mobiele telefoon op tafel laten liggen en de intuïtieve touch-bediening gebruiken om muziek af te spelen, oproepen te beantwoorden of zelfs Google Assistant in te schakelen. Met de volledig aanpasbare bedieningselementen kunnen gebruikers zelf acties koppelen aan de volgende functies: dubbel tikken, driedubbel tikken en lang ingedrukt houden.

Daarnaast kunnen gebruikers van een Oppo smartphone hun Enco Air snel koppelen en automatisch verbinden wanneer de case wordt geopend. Ook wordt de Google Assistant ondersteunt, zodra gebruikers ‘’Hey Google’’ uitspreken, wordt de virtuele assistent geactiveerd.

Oppo’s nieuwste oordopjes zijn voorzien van intelligente snellaad-functies, zo kunnen gebruikers hun headset onderweg opladen. Na slechts 10 minuten opladen kunnen gebruikers tot maar liefst 8 uur luisteren naar hun favoriete audiofragmenten. Hiervoor dien je wel zowel de case als de oordopjes op te laden. Als je de headset alleen oplaadt, kun je tot 1 uur luisteren – na 10 minuten laden. Wanneer de oortjes volledig zijn opgeladen, bieden ze een luistertijd van 24 uur en een gesprekstijd tot 15 uur.

De adaptieve AI-ruisonderdrukking resulteert in heldere telefoongesprekken. Elke oordop heeft twee ingebouwde hoog-gevoelige microfoons om spraaksignalen op te pikken en omgevingsgeluid te scheiden, zodat gebruikers op drukke locaties perfect verstaanbaar blijven.

De Oppo Enco Air True Wireless Headset is per direct verkrijgbaar in Nederland voor een adviesprijs van €100 in de kleur wit. Je kunt de in-ear oordopjes kopen via de Oppo e-store en de Amazon webshop.