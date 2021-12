Samsung Galaxy Tri-Fold smartphone met sub-display Samsung patenteert opvouwbare smartphone met drie displaydelen. Met een under-panel camera, in-display vingerafdruksensor, een triple rear-camera, een extra display op de achterzijde, S Pen support en een HDMI connector.

Samsung is uiteraard niet voornemens om haar voorsprong op het gebied van foldables zomaar uit handen te geven. De Zuid-Koreaanse fabrikant werkt gestaag verder aan de ontwikkeling van nieuwe opvouwbare modellen. Het gaat daarbij niet alleen om de Galaxy Z Fold 4 en Galaxy Z Flip 4. Het is inmiddels algemeen bekend dat Samsung ook werkt aan een Galaxy Z Slide rollable smartphone.

Daarnaast heeft het bedrijf een tri-fold smartphone in ontwikkeling – oftewel een dubbel vouwbare telefoon met twee scharnieren en drie displaydelen. Dit model begint inmiddels serieus vorm te krijgen, zo blijkt uit een uitgebreid patent dat Samsung Electronics toegewezen heeft gekregen.

Dubbel opvouwbare smartphone met extra display op achterzijde

Halverwege juni 2021 heeft Samsung Electronics een uitgebreid patent ingediend bij de WIPO (World Intellectual Property Organisation) voor een ‘Electronic device’. De 42-pagina tellende documentatie werd gisteren, op 23 december 2021, vrijgegeven.

Het betreft een opvouwbare smartphone dat uit drie displaydelen bestaat. De telefoon is op te vouwen in een Z-vorm. Oftewel, één displaydeel vouw je naar achteren, de andere naar voren. Om dit mogelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van twee verschillende soorten scharnieren; een in-fold en een out-fold scharnier.

In uitgevouwen stand heeft de gebruiker een groot tablet-formaat display tot z’n beschikking, om extra productief te werk te kunnen gaan. Opgevouwen heeft het toestel dezelfde afmetingen (BxH) als een reguliere telefoon – doordat er drie displaydelen op elkaar liggen is de telefoon wel beduidend dikker en zwaarder.

Door de Z-vorm factor is het niet nodig om een separaat front-display te implementeren. De telefoon is namelijk zodanig te vouwen dat het eerste displaydeel van het flexibele scherm het front-scherm zal vormen – in opgevouwen stand.

In mei dit jaar toonde de displaydivisie van het bedrijf, Samsung Display, reeds een prototype van een Galaxy S-Foldable met een dubbel scharnier, waardoor deze zowel naar binnen als naar buiten gevouwen kan worden. Drie maanden later toonde Samsung Display hetzelfde prototype, maar dan werkend. Het gepatenteerde design heeft veel weg van dit toestel, hoewel er een aantal opmerkelijke verschillen te constateren zijn.

Het belangrijkste verschil is de plaatsing van de camera. Bij het prototype van Samsung Display was deze naast het flexibele scherm geplaatst. Samsung Electronics lijkt echter voornemens te zijn om op de achterzijde een triple-camera te plaatsen. Vergelijkbaar met de Galaxy Z Fold 3.

Op de achterzijde wordt een extra display geplaatst, zodoende kan de hoofdcamera gebruikt worden voor het maken van selfies. Helaas gaat de documentatie niet dieper in op de plaatsing en/of grootte van dit sub-display. Mogelijk betreft het een klein scherm – zoals we onder andere kennen van de Xiaomi Mi 11 Ultra.

Onder het flexibele scherm wordt eveneens een camera geplaatst. Deze wordt in het eerste displaydeel geplaatst, waardoor deze zowel bruikbaar is in opgevouwen stand als wanneer het toestel volledig is uitgevouwen. Dergelijke under-display camera technologie heeft Samsung reeds geïmplementeerd in de huidige Z Fold 3.

Hoewel die 4MP under-panel-camera nog voldoende ruimte overlaat voor verbetering, ligt het in de lijn der verwachtingen dat Samsung deze technologie verder zal verfijnen om zodoende ook in toekomstige modellen toe te kunnen passen. Door echter ook een display op de achterzijde te plaatsen, heeft de gebruiker nog meer mogelijkheden om hoge resolutie selfies te kunnen maken.

Samsung Tri-Fold smartphone met in-display vingerafdruksensor

Noemenswaardig is ook dat de vingerafdrukscanner onder het scherm wordt geplaatst. Dit is opmerkelijk aangezien er vooralsnog geen opvouwbare smartphones met in-display vingerafdruksensor zijn geïntroduceerd. Bij de huidige modellen is deze aan de zijkant van het toestel, in de power-knop verwerkt.

Ook staat in de uitgebreide documentatie vermeld dat deze Samsung Galaxy tri-fold smartphone compatibel zal zijn met een styluspen. Dit geldt tevens voor de Galaxy Z Fold 3 – ’s werelds eerste opvouwtelefoon die te gebruiken is met de speciaal daarvoor ontwikkelde S Pen. Ook zal het mogelijk worden om een toetsenbord, muis en/of een externe microfoon aan te sluiten.

Samsung zal het toestel ook voorzien van extra veel aansluitingen. Zo staat er in de patentomschrijving vermeld dat er naast een USB-C aansluiting ook een HDMI poort wordt toegevoegd, evenals een audio connector en een SD kaart compartiment. Uiteraard komt dit de veelzijdigheid van het apparaat ten goede. Zo wordt het dankzij de HDMI poort ook mogelijk om het apparaat met een TV, projector of monitor te verbinden. Om de opvouwbare smartphone van voldoende stroom te kunnen voorzien worden er twee batterijen ingebouwd – zoals we reeds kennen van de huidige Galaxy Z devices.

Verder wordt in de patentdocumentatie een belangrijk nadeel beschreven omtrent het communicatiesignaal. Telefoons die twee keer gevouwen kunnen worden beschikken over een langere bedradingsafstand, dat ten koste gaat van de antenne kwaliteit, aldus Samsung. Om dit fenomeen tegen te gaan worden er meerdere antennes ingebouwd – minimaal 2, waarvan er één in de eerste behuizing en één in het derde deel wordt verwerkt. Ook bij het ontwerpen van het scharnier is hier rekening mee gehouden.

Samsung Electronics heeft de afgelopen maanden en jaren verschillende patenten aangevraagd die verband houden met dit multifunctionele apparaat. Zo rapporteerde LetsGoDigital afgelopen maand over een Samsung tri-fold smartphone met reverse wireless charging. Het lijkt dan ook een kwestie van tijd te worden alvorens Samsung dergelijke smartphones zal introduceren. Mogelijkerwijs dat we in 2022 of 2023 meer te horen krijgen over deze veelzijdige smartphone / tablet.

Samsung is overigens niet de enige fabrikant die zich bezig houdt met de ontwikkeling van een dubbel vouwbare smartphone. Zo rapporteerde LetsGoDigital afgelopen maand nog over een OnePlus tri-fold smartphone, evenals een Vivo tri-fold smartphone met een virtueel keyboard. Ook andere merken, waaronder Huawei en Xiaomi werken aan zo’n type device.

Apple lijkt beduidend minder haast te hebben, verwacht wordt dat de eerste opvouwbare iPhone pas in 2023 zal verschijnen. De kans is groot dat Samsung tegen die tijd haar eerste tri-fold smartphone al heeft gepresenteerd.

Download official documentation: Samsung tri-fold smartphone.