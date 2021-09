Huawei Mate opvouwbare smartphone met tri-fold display Huawei ontwikkelt Mate smartphone met groot flexibel scherm dat uit 7 scherm segmenten bestaat. Met quad-camera inclusief periscopische zoomlens.

Toon pagina inhoud

Na Samsung heeft Huawei de meest opvouwbare smartphone modellen uitgebracht. Het begon in 2019 met de Huawei Mate X, die een jaar later werd opgevolgd door de Mate Xs. Beide vouwtelefoons hebben een buitenwaarts opvouwbaar display, waardoor het scherm betrekkelijk eenvoudig kan krassen en beschadigen. Naderhand werd de Huawei Mate X2 geïntroduceerd met een binnenwaarts vouwbaar scherm – als tegenhanger van de Samsung Galaxy Z Fold 3.

Ondertussen houdt de Chinese fabrikant zich op de achtergrond bezig met nog ingewikkeldere vouwconstructies. Denk aan een tri-fold smartphone, die niet één keer, maar twee keer gevouwen kan worden – waardoor je uitgevouwen over een nog groter schermoppervlak beschikt.

Het device heeft wel wat weg van de afgelopen maand gedemonstreerde multi-opvouwbare smartphone van Samsung Display. Hoewel het toestel van Huawei over een nog groter flexibel display beschikt, zo blijkt uit een onlangs gepubliceerd patent.

Huawei Mate tri-fold smartphone

Op 1 maart 2021 heeft Huawei Technologies een utility patent ingediend bij de World Intellectual Property Organisation (WIPO). De 41-pagina tellende documentatie werd op 10 september 2021 vrijgegeven en beschrijft een Huawei tri-fold smartphone.

Er worden twee smartphone modellen omschreven. Het eerste model heeft veel weg van de Mate X2, met als belangrijkste verschil dat het camerasysteem is verplaatst naar de voorzijde, deze is direct naast het relatief smalle front-scherm geplaatst. Ook loopt het scherm door vanaf de voorzijde, naar de zijkant, tot aan de binnenzijde van het toestel.

Deze opvouwbare telefoon heeft dus geen separaat front-scherm, dit specifieke displaydeel maakt onderdeel uit van het flexibele scherm. Aan de zijkanten zullen virtuele volume knoppen en sneltoetsen worden aangebracht. Deze sneltoetsen geven onder andere toegang tot de camera, de dial key en een payment key.

Doordat het front-scherm en de camera direct naast elkaar zijn geplaatst, hoeft er geen separate selfiecamera te worden geïntegreerd. Met de quad-camera kun je zowel selfies als reguliere foto- en videopnames vastleggen. De onderste camera beschikt over een periscopische telefoto zoomlens. Verder zal er ongetwijfeld een groothoek en een ultragroothoek camera worden geïntegreerd. Als vierde camera kan een extra telelens of groothoekcamera worden ingezet. Verder wordt het toestel voorzien van twee batterijen, net zoals het geval is bij de huidige Mate opvouwtelefoons.

Voor dit eerste opvouwbare telefoon model heeft Huawei in 2020 trouwens ook al een patent aangevraagd, zo rapporteerde LetsGoDigital destijds. Het tweede model is wat dat betreft minstens net zo interessant.

Deze Huawei opvouwbare smartphone ziet er in de basis hetzelfde uit, maar beschikt over twee extra schermdelen. Het betreft één groot flexibel wrap-around scherm dat in totaal over 7 schermdelen beschikt – 4 grote schermdelen en drie smalle delen, die de zijkanten vormen op het moment dat de smartphone wordt opgevouwen.

Hierdoor ontstaan ook nieuwe vouwmogelijkheden – zoals in bovenstaande afbeelding wordt getoond. De content kan per schermdeel worden weergegeven. De interface zal automatisch worden aangepast aan de hand van hoe de gebruiker de vouwtelefoon in gebruik heeft. Hiervoor worden verschillende sensoren ingebouwd, die accuraat kunnen meten wat de vouwhoek is per schermdeel. In gevouwen stand worden de smalle schermdelen aan de zijkant ingezet voor het weergeven van algemene statusinformatie, denk aan een tijdsweergave, netwerk signaalsterkte, batterij-indicator etc.

Uitgevouwen beschik je met dit model over een nog groter schermoppervlak. Een ander voordeel is dat de behuizing van alle delen even dik is, waardoor het toestel in uitgevouwen stand stabiel op tafel kan worden neergelegd. Doordat de quad-camera niet aan de achterzijde, maar aan de voorzijde is geplaatst, zal het toestel in gevouwen stand ook plat op tafel gelegd kunnen worden – zonder dat deze gaat wiebelen. Ideaal, want dit is helaas een euvel waar veel hedendaagse vlaggenschip modellen met periscopische zoomlens mee te maken hebben.

Nadelen zijn er echter ook, want deze tri-fold smartphone zal uiteraard ook zwaarder en dikker zijn. Er liggen feitelijk drie toestellen op elkaar. Even snel in je broekzak stoppen zal er bij dit device dan ook niet bij zijn. Daarnaast heeft het smalle front-scherm een andere schermverhouding dan gebruikelijk, waardoor de iconen hoogstwaarschijnlijk ook dichter bij elkaar worden geplaatst. In de praktijk zal je dit display vermoedelijk hoofdzakelijk gebruiken voor het maken van selfies en het voeren van videogesprekken.

Huawei opvouwbare en oprolbare telefoons

In juni dit jaar rapporteerde LetsGoDigital ook al over een Huawei telefoon met een dubbel vouwbaar scherm. Bij dat model ging het echter om een totaal andere vouwconstructie, waarbij zowel de linker- als rechterzijde van het toestel omgevouwen kon worden. Het nieuw gepatenteerde model zal stukken stabieler liggen wanneer je deze op een vlakke ondergrond gebruikt, zoals op een tafel of bureau.

Daarnaast houdt de Chinese fabrikant zich actief bezig met de ontwikkeling van oprolbare smartphones. Zo legde het bedrijf afgelopen maand nog een Huawei Mate telefoon met een rollable display vast. Het voordeel bij dergelijke modellen is dat de vouwnaad beduidend minder goed zichtbaar is.

Voordat dit soort devices op de markt worden gebracht, zal er vermoedelijk eerst nog een Huawei clamshell telefoon verschijnen – als tegenhanger van de Samsung Galaxy Z Flip 3. Ook Xiaomi lijkt dit jaar nog een clamshell model uit te willen brengen, de Mi Mix Flip zal naast de Mi Mix Fold gevoerd worden. Laatstgenoemde heeft een soortgelijk design als de Mate X2 – die in bovenstaande afbeelding getoond wordt.

Download documentation of the Huawei Mate tri-fold smartphone.