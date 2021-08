Vivo smartphone met superzoom pop-up camera Vivo patenteert trapsgewijze uitschuifbare camera met vier cameralenzen voor super telezoom functionaliteit. De pop-up camera staat naar achteren gericht.

Toon pagina inhoud

Het Chinese Vivo introduceert met regelmaat nieuwe smartphone modellen met innovatieve functies. Recentelijk werd bijvoorbeeld de Vivo S10 uitgebracht met een photochromic achterpaneel, dat in slechts drie seconde van kleur kan veranderen in direct zonlicht. Ook op cameragebied heeft de Chinese fabrikant enkele unieke troefkaarten in handen, denk bijvoorbeeld aan het gimbal beeldstabilisatiesysteem in de Vivo X60 Pro.

Ditmaal lijkt Vivo de mogelijkheid te onderzoeken om een pop-up camera te ontwikkelen met super telezoom functionaliteit, daar de huidige smartphones slechts een beperkt zoombereik hebben.

Vivo smartphone met groot optisch zoombereik

Begin dit jaar heeft Vivo Mobile Communication een octrooi aangevraagd bij de World Intellectual Property Office (WIPO) voor een ‘Camera module, electronic device and camera module control method’. De 23-pagina tellende documentatie werd op 29 juli 2021 vrijgegeven en omschrijft een Vivo smartphone met een super telezoom pop-up camera.

In de documentatie staat vermeld dat huidige smartphones uitsluitend een ‘lage meervoudige zoomfunctie’ ondersteunen, de nieuwe uitvinding van Vivo moet een ‘hoge meervoudige zoomfunctie’ mogelijk maken. Oftewel met het gepatenteerde camerasysteem wil Vivo een groter zoombereik mogelijk maken. Vivo heeft overigens al wel enkele smartphones in het assortiment met een zoomcamera, zo beschikt de Vivo X30 Pro over twee telelenzen, met 5x en 2x zoom.

Om een beter idee te krijgen bij de gepatenteerde superzoom cameratechnologie van Vivo heeft grafisch designer Technizo Concept een serie product renders gemaakt op basis van het octrooi dat Vivo Mobile Communication heeft ingediend.

Het betreft een pop-up camera systeem, deze staat echter niet naar voren gericht – zoals we kennen van pop-up selfiecamera’s, maar naar achteren. Zodoende is er ook geen enkele camera zichtbaar, als de camera niet is geactiveerd. Dit geeft het toestel een futuristisch en strakke uitstraling. De voorzijde wordt namelijk voorzien van een camera die onder het scherm wordt geplaatst en de camera aan de achterzijde wordt in het pop-up systeem verwerkt.

Het pop-up camerasysteem kan in vier stappen uitgeschoven worden. Er wordt gebruik gemaakt van een uitschuifbare module waarbij telkens één lens extra uitschuift. De onderste lens zal altijd beschikbaar zijn – zodra de camera geactiveerd wordt. Daarnaast kan de gebruiker naar wens extra lenzen uitschuiven.

De afstand tussen de lens en de camera wordt per unit verkleind, waardoor ook de optische as verandert. Dit wordt mogelijk gemaakt door de trapsgewijze pop-up constructie. Daarnaast kunnen lenzen elkaar deels overlappen, waardoor een groter zoombereik mogelijk wordt gemaakt. Helaas gaat de documentatie niet in op de hoeveelheid optische zoom. Wel wordt vermeld dat dit aanzienlijk meer is dan bij de huidige smartphones met periscopische zoom camera.

Onduidelijk blijft waar de flitser wordt geïntegreerd. In het concept design van Technizo Concept is er gekozen voor een stijlvolle flash ring die rondom de onderste cameralens is geplaatst, zodoende blijft het symmetrische ontwerp intact.

Het is een bijzondere uitvinding van Vivo, zoals we nog niet eerder zijn tegengekomen. Het blijft echter wel de vraag of zo’n camerasysteem rendabel is om toe te passen in een smartphone. Nog maar niet te spreken over het fragiele karakter van dit systeem. Vivo heeft reeds verschillende smartphones uitgebracht met een pop-up camera. Denk bijvoorbeeld aan de Vivo Nex, maar bijvoorbeeld ook de Vivo V15 Pro en V17 Pro.

Toch worden er steeds minder smartphones met pop-up camera uitgebracht. Deze camerasystemen zouden eerder onderhevig zijn aan slijtage – persoonlijk heb ik overigens alleen maar positieve herinneringen aan de pop-up camera overgehouden, maar dat even terzijde.

Fabrikanten hebben zich de afgelopen periode bezig gehouden met het ontwikkelen van een selfiecamera die onder het scherm kan worden geplaatst. De eerste resultaten zijn hiervan reeds zichtbaar in de vorm van de ZTE Axon 20 en de recent geïntroduceerde ZTE Axon 30. Ook de later deze maand verwachte Samsung Galaxy Z Fold 3 zal over een under-display selfiecamera beschikken. Andere fabrikanten zullen vermoedelijk in de tweede helft van 2021 volgen.

Velen gaan er vanuit dat de under-screen camera ook automatisch het einde zal betekenen voor de pop-up camera. Deze is ten slotte in het leven geroepen om een full screen ervaring te creëren, dit kan net zo goed gerealiseerd worden met een camera die onder het scherm wordt geplaatst. Vivo laat met dit patent echter zien dat een pop-up camera ook goed kan worden ingezet ter vervanging van de rear-camera. Zoals we overigens ook al hebben gezien bij de in 2019 uitgebrachte Find X van zusterbedrijf Oppo.

Vivo houdt zich al langer bezig met het brengen van superzoom functionaliteit naar een smartphone. Eerder dit jaar patenteerde het bedrijf ook al een Vivo opvouwbare smartphone met zoomcamera. Deze flip telefoon beschikte echter over een regulier camerasysteem en niet over een pop-up module.

Afgelopen jaar werd er ook een geavanceerde Vivo smartphone met periscopische camera gepatenteerd. Recentelijk legde Vivo ook nog een unieke smartphone met uitneembare camera drone vast, een soort mini drone waarmee je foto’s op afstand kunt maken.

Het gaat echter niet alleen om patenten, de Vivo Apex 2020 concept smartphone werd eveneens voorzien van een vernieuwde telelens met optische zoom. Hoewel veel smartphonefabrikanten een telelens met vast brandpuntafstand gebruiken, maakt de Apex 2020 gebruik van een bewegende lens die continue optische zoom mogelijk maakt van 5x tot 7,5x.

In de tussentijd zijn er overigens meer nieuwe lens technologieën in opkomst. Smartphonefabrikanten realiseren zich inmiddels terdege dat de lens van grote invloed is op de uiteindelijke beeldkwaliteit. De Xiaomi Mi Mix Fold is bijvoorbeeld de eerste smartphone met een vloeibare Liquid Lens. OnePlus werkt op haar beurt aan een Bionic Lens, die in samenwerking met Hasselblad wordt ontwikkelt vermoedelijk voor de OnePlus 10 Pro.

Als Vivo inderdaad een smartphone met superzoom pop-up camera wil uitbrengen zal deze vermoedelijk binnen de X-serie worden geplaatst. Binnen deze reeks worden de high-end smartphones met geavanceerde camera systemen ondergebracht. Later dit jaar wordt de Vivo X70 serie verwacht, deze line-up zal vermoedelijk nog niet over een superzoom pop-up camera beschikken. Maar wat niet is, kan nog komen uiteraard.

Bekijk hier de patent aanvraag van de Vivo Superzoom smartphone.

Note to publishers : The product renders in this publication is created by Technizo Concept in collaboration with LetsGoDigital. The 3D renders are based on the patent of Vivo Mobile Communications and are meant for illustrative purposes only. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.