Vivo smartphone met periscopische zoom camera Vivo ontwikkelt een nieuwe smartphone met een quad-camera en Hybrid zoom functionaliteit. De telefoon beschikt ook over een fysieke zoom knop.

Steeds meer smartphone camera’s worden voorzien van een periscopische zoom lens, waardoor gebruikers eenvoudig kunnen inzoomen op het onderwerp zonder verlies van beeldkwaliteit. Vivo is één van de telefoonfabrikanten die inmiddels meerdere high-end smartphone modellen heeft uitgebracht met een zoomlens. Het begon eind vorig jaar met de introductie van de Vivo X30 Pro. In juli dit jaar werd ook de X50 Pro voorzien van een 5x Hybrid Zoom en 60x Digitale zoom functie.

Het lijkt erop dat Vivo voornemens is om meer telefoonmodellen te voorzien van een zoomlens. Het bedrijf heeft namelijk een design patent vastgelegd voor een nieuwe Vivo telefoon met periscopische zoom lens.

Vivo camera telefoon met fysieke knop om in te zoomen

De documentatie werd 24 april 2020 ingediend door Vivo Mobile Communications bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration). Het octrooi is op 28 augustus 2020 gepubliceerd en omvat een 8-tal product schetsen van een nog niet aangekondigde Vivo telefoon.

De gepatenteerde Vivo smartphone beschikt over een afgerond scherm met smalle schermranden. In de linker bovenhoek is een kleine hole-punch camera geplaatst. Alle knoppen zijn aan de rechter zijkant te vinden. De bovenste knop is een langwerpige knop die hoogstwaarschijnlijk dienst doet voor de volume regeling. Direct daaronder is de power-knop geplaatst.

Verder naar onderen is er nog een derde knop geplaatst. Uit de summiere omschrijving wordt helaas niet duidelijk waar deze voor dient. Vermoedelijk is deze derde knop te gebruiken wanneer je de camera in landscape mode gebruikt. Deze knop zit namelijk veel te laag om fijn te kunnen bedienen in portret-mode. In landschap-mode daarentegen is deze perfect te bedienen met je wijsvinger, vermoedelijk bedoelt om in te zoomen – het lijkt namelijk om een schuifknop te gaan die je naar links- en rechts kunt bewegen.

Quad-camera met zoomlens

Kijken we naar de achterkant, dan zien we een rond camerasysteem met een viertal cameralenzen. Het is overigens niet voor het eerst dat we een Vivo mobiele telefoon met een ronde camera zien, de NEX 3S en de S6 werden ook beide voorzien van een rond camerasysteem. De indeling van de lenzen verschilt wel.

De bovenste cameralens is het grootst vormgegeven, dit is vermoedelijk de hoofdcamera. Een iets kleinere lens is aan de linker- en rechterzijde te vinden. Ten slotte beschikt de onderste camera over een zoomlens. Uit de documentatie wordt niet duidelijk om hoeveel zoom het gaat.

Wellicht wordt de hoofdcamera ook voorzien van het unieke gimbal-systeem dat voor het eerst in de X50 Pro werd toegepast. Door gebruik te maken van twee gim-balletjes wordt de cameramodule veel beter gestabiliseerd dan met een regulier OIS-systeem. Deze verbeterde beeldstabilisatie komt met name van pas bij het maken van video-opnames.

Onder het camerasysteem is een horizontale lijn zichtbaar. Vermoedelijk wordt dit deel van de behuizing voorzien van een ander soort materiaal. Een andere (minder waarschijnlijke) mogelijkheid is dat er een extra display wordt aangebracht op de achterzijde, zoals we onder andere kennen van de Nex Dual Display smartphone.

Persoonlijk verwacht ik dit echter niet, aangezien het toestel ook over een hole-punch camera beschikt. Als het toestel inderdaad over een tweede display zou beschikken is een selfie-camera overbodig, ten slotte kun je dan selfies maken via de hoofdcamera.

De onderzijde van de telefoon biedt toegang tot het sim-kaart compartiment. Tevens is hier de USB-C aansluiting te vinden.

Smartphones met zoom functionaliteit

Of en wanneer Vivo deze smartphone wil uitbrengen is nog onbekend. Het lijkt in ieder geval voor de hand te liggen dat we anno 2021 steeds vaker toestellen zullen tegenkomen met een zoomcamera. Zusterbedrijf Oppo heeft zelfs al enkele middenklasse modellen in het assortiment met een 5x Hybrid zoom functie – zoals de Oppo Find X2 Neo en ook de Reno 4 Pro beschikt over 5x Hybrid zoom en 20x Digitale zoom.

Persoonlijk ben ik erg gecharmeerd van de zoomcamera’s die in hedendaagse smartphones te vinden zijn. Ik zou dan ook geen smartphone meer kopen zonder Hybrid zoomfunctie. De digitale zoom daarentegen beschouw ik als pure marketing. Bij digitale zoom wordt er een crop van je beeld gemaakt, waardoor dit sterk ten koste gaat van de beeldkwaliteit. Bij hybrid zoom is het kwaliteitsverlies nagenoeg nihil.

Bekijk hier de documentatie van de Vivo smartphone met zoom camera.