Vivo telefoon met edge display en quad-camera Vivo patenteert een mobiele telefoon met afgerond scherm en viervoudige camera. Het gaat om een high-end toestel, mogelijk een V-serie telefoon.

Toon pagina inhoud

Hoewel we in Nederland relatief weinig horen over Vivo, weet de Chinese smartphone fabrikant toch met regelmaat spraakmakende telefoonmodellen uit te brengen. Denk bijvoorbeeld aan de innovatieve NEX serie, maar ook binnen de V-serie en X-serie worden unieke high-end modellen uitgebracht. In thuisland China, maar ook in landen zoals India is het merk al razend populair. Daar is de marktpenetratie dusdanig hoog dat Vivo wereldwijd zelfs de Nr 5 smartphone fabrikant is. Zo behaalde Vivo in het eerste kwartaal van 2020 een wereldwijd marktaandeel van 9% – ondanks dat de toestellen niet in Europa en Amerika worden uitgebracht.

Hier lijkt Vivo in de (nabije) toekomst verandering in aan te willen brengen. Zo heeft het bedrijf reeds laten weten dat de onlangs aangekondigde Vivo X50 Pro, met zijn unieke gimbal camera systeem, ook in Europa verkocht zal gaan worden. Vivo volgt daarmee in de voetsporen van zusterbedrijven Oppo en OnePlus, wiens telefoon modellen inmiddels alweer verschillende jaren verkrijgbaar zijn in Europa, waaronder Nederland. Of Vivo op den duur net zo populair zal worden in Europa zal de tijd moeten uitwijzen.

In de tussentijd kijken we vast vooruit wat we nog mogen verwachten van Vivo. Een nieuw patent geeft ons mogelijk meer inzicht over een toekomstig topmodel van de Chinese fabrikant.

Vivo mobiele telefoon met afgerond scherm en hole-punch camera

Op 27 april 2020 heeft Vivo Mobile Communications een design patent ingediend in thuisland China. Vandaag, 25 augustus 2020 is het patent gepubliceerd in de CNIPA (China National Intellectual Property Office) database. De documentatie bestaat uit een 8-tal product schetsen, waarop een nog onbekende Vivo telefoon getoond wordt.

Het is een modern toestel met smalle schermranden, in de rechter bovenhoek is een hole-punch camera geplaatst. Deze is overigens opvallend klein, zoals we bijvoorbeeld ook zien bij de V19 Neo. Door de selfie-camera zo klein te maken valt deze beduidend minder op, zonder dat dit per definitie ten koste hoeft te gaan van de beeldkwaliteit – zo is de V19 Neo voorzien van een 32 megapixel sensor met Super Night mode.

Uit de afbeeldingen valt tevens op te maken dat de telefoon over een afgerond display beschikt. Dat zien we overigens steeds vaker bij de topmodellen van Vivo, zo werd vorig jaar september de Vivo Nex 3 aangekondigd met een edge display. Ook de eerder genoemde X50 Pro beschikt over een afgerond scherm. Er is overigens geen fysieke vingerafdruksensor te zien, je mag er vanuit gaan dat dit toestel over een in-display vingerafdruksensor beschikt – zoals inmiddels bij het merendeel van de Vivo modellen het geval is.

De achterzijde van de gepatenteerde Vivo smartphone wordt gedomineerd door een reeks camera’s, die centraal in het midden verticaal van elkaar geplaatst zijn. Dit camerasysteem hebben we nog niet eerder gezien op een Vivo telefoon. De bovenste cameralens is het grootst, daaronder zijn nog twee camera lenzen zichtbaar, vervolgens is er een smalle LED flitser geplaatst met direct daaronder nog één camera. Het gaat dus om een quad-camera systeem.

Aan de rechter zijkant van het toestel zijn twee fysieke knoppen zichtbaar en ook aan de linkerkant is een fysieke knop geplaatst. De bovenzijde is vrij van knoppen en aansluitingen. Aan de onderzijde zien we een USB-C aansluiting, een microfoon, een speaker en vermoedelijk ook het sim-compartiment.

Het blijft vooralsnog onduidelijk om welk telefoonmodel het gaat. Aan de vormgeving te zien lijkt het in ieder geval om een high-end model te gaan, temeer omdat er slechts enkele Vivo smartphones zijn uitgebracht met een edge display. Afgaande op het camerasysteem gaat onze gedachte al snel uit naar de premium V-serie.

Het laatste V-serie model werd in april 2020 aangekondigd, de Vivo V19. Inmiddels heeft het bedrijf al laten weten voor het eind van het jaar nog een opvolger aan te kondigen, vermoedelijk de Vivo V21. Dit toestel zal in ieder geval in India verschijnen. Of het gepatenteerde model ook daadwerkelijk de V21 wordt blijft echter nog onbekend.

Bekijk hier het patent van de Vivo smartphone.