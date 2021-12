Samsung Galaxy A83 5G met waterdruppel camera design De Samsung Galaxy A83 gevisualiseerd in 3D product renders. Met vernieuwde triple-camera met water drop camera design, zoals de Galaxy S22 Ultra.

Toon pagina inhoud

De afgelopen weken is er al veel bekend geworden omtrent de Samsung Galaxy A-serie line-up voor 2022. Denk aan de Galaxy A13, de A33, de A53 en de A73. Mogelijkerwijs zal er daarnaast ook een extra geavanceerde Galaxy A83 geïntroduceerd worden. Afgelopen jaar werd de Galaxy A82 uitsluitend in China en India aangekondigd, waar het toestel onder de modelnaam Galaxy Quantum 2 is gepresenteerd. Het gaat om de opvolger van de legendarische Galaxy A80 – deze telefoon beschikt over een uitschuifbare roterende camera.

De Quantum 2 / A82 werd in april 2021 aangekondigd. Details omtrent z’n opvolger zijn nog bijzonder schaars. Dat heeft grafisch designer Parvez Khan, aka Technizo Concept, er echter niet van weerhouden om zijn eigen concept model te maken. De telefoon wordt getoond in twee kleuren, een klassieke zwarte uitvoering en een frisse groene variant.

Samsung A83 met plat AMOLED display

De door Technizo Concept vormgegeven Samsung A83 5G heeft duidelijke kenmerken van de populaire A-serie, maar ook van de high-end S-serie. De voorzijde toont een mooi beeldvullend display. Vermoedelijk zal het toestel opnieuw voorzien worden van een groot plat scherm. Denk aan een 6,6” display – net zoals het geval wordt bij de Galaxy S22 Plus.

Hoogstwaarschijnlijk betreft het een Dynamic AMOLED display met een 120Hz refresh-rate. Mogelijkerwijs biedt het scherm ondersteuning voor de hoge QHD+ resolutie, zoals ook het geval is bij de Quantum 2. Dit in tegenstelling tot de Galaxy S21 en S21 Plus – die er beide in beeldresolutie op zijn achteruitgegaan, wat heeft geresulteerd in een Full HD+ display.

Verwacht wordt dat de Galaxy S22 en S22 Plus opnieuw over een Full HD+ scherm zullen beschikken. Alleen de Galaxy S22 Ultra (S22 Note) zal de QHD+ resolutie ondersteunen. Het zou Samsung sieren om ook een betaalbaar model in het assortiment te houden met deze hoge beeldscherm resolutie. Daar zou de A83 bij uitstek geschikt voor zijn. Verder is het aannemelijk dat de vingerafdruksensor onder het scherm verwerkt wordt.

Samsung Galaxy A83 met drievoudige camera

Samsung lijkt er in 2022 voor te kiezen om veruit de meeste telefoonmodellen uit te rusten met een centraal geplaatste punch-hole selfiecamera. Technizo Concept heeft ervoor gekozen om ook de Galaxy A83 5G te voorzien van zo’n type front-camera. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat hier opnieuw een 10MP beeldsensor voor wordt ingezet.

Op de achterzijde is een drievoudige camera met flitser zichtbaar. Deze is volledig herontworpen. Technizo Concept heeft gekozen voor een water drop camera zoals ook kenmerkend zal zijn voor het nieuwe topmodel, de Galaxy S22 Ultra. Samsung heeft overigens ook een A-serie model in het assortiment met een waterdruppel camera design, de Galaxy A32.

Door de Samsung A83 ook te voorzien van zo’n type camerasysteem zal de telefoon ondanks z’n grote schermformaat toch relatief licht zijn. Daar komt bij dat de telefoon op deze wijze voldoende onderscheidend vermogen krijgt met z’n goedkopere broer, de Galaxy A73 en z’n duurdere soortgenoten, de in januari verwachte Galaxy S21 FE en de in februari verwachte Galaxy S22.

Over de camera configuratie is vooralsnog geen informatie bekend. De Samsung Galaxy Quantum 2 is uitgerust met een 64 megapixel hoofdcamera, een 12 megapixel ultra-groothoekcamera en een 5 megapixel macrocamera. Dat betekent dat de hoofdcamera en ultra-groothoekcamera identiek zijn aan de S21.

Mocht Samsung komend jaar dezelfde strategie toepassen, dan zal dit mogelijk resulteren in een vernieuwde 50MP hoofdcamera. Het gaat hierbij om de in september geïntroduceerde ISOCell GN5. Deze biedt snellere autofocus prestaties en een betere beeldkwaliteit in donkere lichtomstandigheden.

Verder mag je er vanuit gaan dat als Samsung de Galaxy A83 uitbrengt het toestel IP67 gecertificeerd wordt – oftewel stof- en waterbestendig is. Inmiddels is dit ook het geval bij de goedkopere A-serie modellen, denk aan de Galaxy A52 en A72.

Bij de Galaxy Quantum 2 koos Samsung ervoor om een krachtige chipset in te zetten. De octa-core Qualcomm Snapdragon 855+, die is gebakken volgens het 7nm procedé. Standaard is de telefoon voorzien van 6GB RAM en 128GB ROM. Het opslaggeheugen is tevens uit te breiden middels een microSD geheugenkaart.

Vermoedelijk zal z’n opvolger opnieuw worden aangedreven door een Snapdragon SoC. Het is te hopen dat ook het microSD geheugenkaartslot behouden blijft. Dat geldt helaas niet langer voor de S-serie modellen, die sinds dit jaar niet langer compatibel zijn met een geheugenkaartje.

Bij het huidige model is er gekozen voor een 4.500 mAh batterij die ondersteuning biedt voor 25W snelladen. Daarnaast wordt wireless charging en reverse wireless charging ondersteunt. Het lijkt erop dat Samsung in 2022 minimale vooruitgang zal tonen op het gebied van snelladen. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat de laadmogelijkheden identiek blijven bij de Galaxy A83.

Samsung Galaxy A-serie 2022

De Galaxy A-serie is erg belangrijk voor Samsung. Hoewel veruit de meeste marketing- en media aandacht uitgaat naar de high-end modellen, denk aan de Galaxy S-serie en de opvouwbare modellen uit de Galaxy Z-serie, worden de hoogste verkoopaantallen met de A-serie bereikt.

Ook in Europa worden deze modellen gretig afgenomen. Zo behoort de Galaxy A5x al jaren tot de best verkochte smartphones van Europa – denk aan de A50 uit 2019, de A51 uit 2020 en de dit jaar geïntroduceerde Galaxy A52 en A52s. De goedkopere modellen, zoals de A32, zijn ook bijzonder populair in opkomende markten – waaronder India.

Met de Galaxy A83 zou Samsung een krachtige mid-range smartphone kunnen brengen, met een groot en hoog resolutie scherm en een goede camera. Het blijft echter nog even de vraag of Samsung het waard vind om dit model wereldwijd uit te brengen, of dat de release beperkt blijft tot China en India – zoals het geval was bij de A82 / Quantum 2.

Hoe dan ook, komende maand wordt er wel een andere interessante Samsung smartphone verwacht. De langverwachte Galaxy S21 FE zal hoogstwaarschijnlijk begin januari verschijnen, tijdens CES 2022.

Note to publishers : The 3D product renders of the Samsung Galaxy A83 / Galaxy Quantum 3 are created by Parvez Khan, aka Technizo Concept in collaboration with LetsGoDigital. This product is not for sale. You can use the copyrighted images for your own website, YouTube and/or social media channels, please be so respectful to include a clickable source link into your publication.