Google Pixel telefoon met camera en sensoren onder de display Google ontwikkelt smartphone waarbij de selfiecamera en lichtsensor onder het scherm is verwerkt. Is deze technologie bedoelt voor de Google Pixel 7 Pro?

Hoewel de Google Pixel smartphones maar in een beperkt aantal landen officieel worden uitgebracht, gaat er enorm veel interesse uit naar de telefoons van Google. Denk aan de dit najaar geïntroduceerde Pixel 6 en Pixel 6 Pro. In de eerste helft van 2022 lijkt er ook nog een goedkopere Pixel 6a op de planning te staan. Door de jaren heen heeft Google verschillende type selfiecamera’s toegepast. De meest recente modellen beschikken over een punch-hole camera.

Enkele jaren geleden werd de front-camera nog in de schermrand verwerkt. Ook is er een Google Pixel telefoon met notch geïntroduceerd, de Pixel 3 XL. Ondertussen houdt de Amerikaanse zoekmachinegigant zich bezig met de ontwikkeling van een under-screen camera, zo blijkt uit een nieuw vrijgegeven patent.

Google Pixel 7 krijgt mogelijk under display camera

Op 31 augustus 2021 heeft Google LLC een patent ingediend bij de USPTO (United States Patent and Trademark Office) voor een ‘Display configuration for mobile computing devices’. De 16-pagina tellende documentatie werd op 16 december 2021 gepubliceerd.

In de documentatie staat beschreven dat er behoefte is aan het creëren van een groter schermoppervlak, zonder dat de afmetingen van de telefoon toenemen. Om een full screen ervaring te kunnen creëren dienen andere componenten, zoals de selfiecamera elders ondergebracht te worden. De oplossing wordt gezocht in een under panel camera.

Van dit nieuwe type selfiecamera zijn reeds verschillende voorbeelden verschenen. Denk aan de ZTE Axon 30, de Xiaomi Mi Mix 4 en de Samsung Galaxy Z Fold 3. Eén voor een telefoons waarbij de front-camera onder het scherm is verwerkt. Google lijkt eveneens toekomst te zien in deze technologie.

Het is ook niet voor het eerst dat we schrijven over een patent voor een Google Pixel smartphone met under-screen camera. In mei dit jaar legde de Amerikaanse fabrikant hier ook al de nodige documentatie voor vast. De toegepaste technologie is ditmaal wel anders.

Bij het vorige octrooi werd er gebruik gemaakt van een sub-display en een prisma. De nieuwe methode lijkt kostenefficienter te zijn. Ditmaal wordt er uitgegaan van een emitterend display, met een klein niet-emitterend deel ter hoogte van de camera – waardoor er voldoende licht op de camera kan vallen.

Onder het OLED scherm worden één of meerdere front-camera’s geplaatst, een lichtsensor en optioneel nog een sensor en/of een flitser. De camera(‘s) worden in de rechter bovenhoek gesitueerd. De lichtsensor in de linker bovenhoek. Beide bevinden zich onder de display.

Op de plek waar de front-camera wordt geplaatst kan het scherm licht doorlaten, om zodoende betere kwaliteit foto’s te kunnen maken. Het overige displaydeel werkt licht emitterend (straalt licht uit). De vingerafdruksensor wordt onder het scherm geplaatst, zoals ook het geval is bij de huidige Google smartphones.

Over Face Unlock functionaliteit wordt niet gesproken. Recente Pixel modellen beschikken niet over gezichtsherkenningstechnologie – deze feature is komen te vervallen toen de bezel verdween, ten tijde van de Pixel 5. Voor de selfiecamera werd een ponsgat gemaakt, maar Face Unlock moest het ontgelden. De in-display vingerafdruksensor werd het veiligere alternatief bevonden.

Uitvinding van oud-Samsung Display medewerker

Opmerkelijk is verder dat de door Google gepatenteerde technologie is uitgevonden door Sangmoo Choi. Dhr Choi is sinds 3,5 jaar actief bij Google waar hij een hooggeplaatste functie als ‘Staff display hardware engineer’ bekleed. Voor die tijd is hij ruim 14 jaar werkzaam geweest bij Samsung Display als ‘Principal Engineer’, met als taak ‘Team lead for new AMOLED technology development’, zo wijst zijn LinkedIn profiel uit.

De kennis die Sangmoo Choi in zijn loopbaan carriere bij Samsung heeft opgedaan op het gebied van displayinnovatie neemt hij nu mee naar Google. Je kunt je afvragen hoe deze Zuid-Koreaan, met zo’n lange staat van dienst bij Samsung, ineens in Mountain View is beland – maar dat even terzijde.

De relatie met Samsung is ook de examinator van het patentbureau niet onopgemerkt gebleven. In zijn beoordeling wordt verwezen naar een patent dat Samsung Electronics reeds in 2017 heeft ingediend, voor soortgelijke technologie. Op basis hiervan zijn een aantal claims uit de documentatie aangepast / verwijderd, waarna het octrooi alsnog is gepubliceerd.

De technologie zoals Google deze beschreven heeft, komt in grote lijnen overeen met de technologie die wordt toegepast in de huidige generatie telefoons met een under-screen camera, zoals de Samsung Z Fold 3. Het nadeel hierbij is dat de camera nog altijd deels zichtbaar is. Hier lijkt de documentatie van Google geen oplossing voor te bieden.

Under-screen selfiecamera’s hebben de toekomst

Het blijft nog even de vraag of deze technologie daadwerkelijk vergenoeg doorontwikkeld is om toe te passen bij de Google Pixel 7 serie, die rond oktober 2022 verwacht worden. Het is zeker niet ondenkbaar dat we nog een jaar langer geduld moeten hebben, tot de Pixel 8 verschijnt.

Komend jaar lijken veel smartphones toch nog voorzien te worden van een punch-hole camera, in ieder geval in de eerste helft van 2022. Denk aan topmodellen zoals de Samsung Galaxy S22 serie, de Xiaomi 12 serie, de OnePlus 10 Pro en de Oppo Find X5 serie. Zelfs de iPhone 14 Pro krijgt mogelijk voor het eerst een ponsgat, in plaats van een notch.

Desondanks lijken veel smartphone fabrikanten toekomst te zien in de under screen camera, om zodoende een full screen ervaring te kunnen bieden. Verschillende fabrikanten hebben dit reeds bereikt door een pop-up camera te integreren, toch is deze vorm van selfiecamera het afgelopen jaar beduidend minder toegepast. De bewegende onderdelen maken het camerasysteem te kwetsbaar.

Het lijkt een kwestie van tijd te voren alvorens fabrikanten een oplossing hebben gevonden om de beeldkwaliteit van under display camera’s minimaal gelijkwaardig te maken aan de huidige punch-hole camerasystemen. Vanaf dat moment zal deze cameratechnologie een nieuwe trend gaan vormen.

Download official documentation: Google Pixel smartphone met under display camera.

