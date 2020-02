Apple iMac Pro met buigbare glazen behuizing Apple ontwikkelt een glazen iMac. Deze stijlvolle alles-in-een PC is buigbaar, heeft een touchscreen scherm en beschikt over een uitneembaar toetsenbord.

De vouwbare hype komt nog lang niet tot een einde als het aan fabrikanten ligt. Hoewel veel consumenten nog altijd sceptisch zijn over opvouwbare smartphones en tablets zetten elektronicafabrikanten massaal in op de ontwikkeling van flexibele schermen. Ook Apple experimenteert al enige tijd met de implementatie van zo’n buigbaar scherm, onder andere om een opvouwbare iPhone en een opvouwbare iPad te ontwikkelen.

Daar blijft het echter niet bij. Onlangs verscheen er namelijk een patent van Apple online waarin een zeer futuristische iMac werd getoond. De gepatenteerde alles-in-één desktop computer bestaat geheel uit glas. De glazen behuizing herbergt een groot touchscreen scherm en een uitneembaar toetsenbord.

iMac Pro desktopcomputer met volledig glazen behuizing

Het patent getiteld ‘electronic device with glass housing member’ werd in mei 2019 ingediend door Apple bij de USPTO, de documentatie werd op 23 januari 2020 gepubliceerd, waarna verschillende internationale websites hebben geschreven over deze baanbrekende iMac PC.

LetsGoDigital heeft samen met de getalenteerde Nederlandse designer Jermaine Smit – aka Concept Creator – besloten om deze bijzondere desktop PC tot leven te brengen door het gepatenteerde design om te buigen in een 3D render animatie. In onderstaande video animatie kun je zien hoe een volledig glazen iMac Pro eruit zou komen te zien. Het dunne, stijlvolle glazen ontwerp zou in menig huiskamer en kantoor een echte eye-catcher zijn en zeker voldoen aan de designstandaard van vandaag de dag.



Het ontwerp herbergt verschillende bijzondere innovaties. Om te beginnen met de glazen behuizing, deze kun je buigen. Het middelste deel althans, waardoor je het beeldscherm te allen tijde zodanig kunt instellen dat deze het beste kijkcomfort levert. Ook wanneer je de iMac wilt meenemen kan dit handig zijn, want je kunt het onderste deel volledig ombuigen, waardoor de computer handzamer is om met je mee te dragen. In de bovenste bezel wordt overigens een camera opgenomen, deze wordt centraal in het midden geplaatst. Handig voor video-oproepen.

De achterzijde van deze futuristische Apple iMac wordt voorzien van een stand, deze zorgt voor extra stevigheid, bovendien kunnen hier de nodige hardware componenten in verwerkt worden. Vervolgens omschrijft het patent meerdere mogelijkheden om een toetsenbord te gebruiken. Zo is het mogelijk om een los toetsenbord te integreren in het design, met links en rechts van het keyboard een trackpad.

Ook wordt de optie beschreven om via de achterzijde een MacBook laptop in te schuiven. Zodoende kun je het toetsenbord van je MacBook gebruiken in combinatie met het grote scherm van de iMac. Het is een uitgebreid octrooi, waarbij rekening is gehouden met veel verschillende opties en mogelijkheden.

Wij hebben voor ons 3D ontwerp gekozen voor de meest eenvoudige setup, die daarmee ook het makkelijkst te realiseren zou zijn voor Apple. Er lijkt echter ook een duidelijk nadeel te zitten aan dit design. Want het toetsenbord is wel erg dicht op het grote scherm gesitueerd. De vraag is of dat wel zo comfortabel zal zijn. Hoewel het natuurlijk een kleine aanpassing voor Apple is om te zeggen; we integreren het toetsenbord niet, in plaats daarvan is die los voor de iMac te gebruiken – zoals we inmiddels al decennia gewend zijn.

De laatste jaren wordt gebogen glas veelvuldig toegepast, onder andere in de architectuur. Door een vlakke glasplaat op een gecontroleerde wijze te verhitten kan glas gebogen worden. Wanneer het glas weer afkoelt is het echter niet meer mogelijk om deze opnieuw te buigen, ten slotte is glas van nature niet flexibel.

Dat glas kan buigen zal Samsung komende maand demonstreren met de introductie van de Galaxy Z Flip. Dit wordt de eerste opvouwbare smartphone die gebruik maakt van Ultra Thin Glass (UTG), oftewel een ultradun glazen scherm dat kan buigen.

In het geval van Apple gaat het echter niet zozeer om een glazen scherm, maar om een glazen behuizing die kan buigen. In plaats van glas zou er overigens ook nog gebruik gemaakt kunnen worden van keramisch of kunststof materiaal, zolang het materiaal maar lichtdoorlatend is – zo staat in de patentomschrijving vermeld.

Bij smartphones wordt de laatste jaren steeds vaker gekozen voor een glazen behuizing. Het ziet er bijzonder stijlvol uit en het reflecteert mooi in het licht. Maar er zitten ook verschillende nadelen aan, zo is glas kwetsbaar en ook erg gevoelig voor vingerafdrukken. Het is dan ook de vraag of mensen zitten te wachten op een glazen PC. Het ontwerp ziet er echter wel dusdanig strak en elegant uit dat hier ongetwijfeld een markt voor zal zijn.

Nieuw iMac design

De eerste Apple iMac werd geïntroduceerd in 1998. Destijds was het nog een dikke beeldbuis, denk aan de iMac G3. Sinds de G5, die zo’n 16 jaar geleden geïntroduceerd werd, is het design nagenoeg hetzelfde gebleven. De beeldresolutie is verhoogd, de schermranden zijn verkleind en er wordt krachtigere hardware toegepast. Maar het basis-ontwerp is inmiddels al behoorlijk oud. De vraag is dan ook; waar gaan we in de toekomst naartoe? Kan zo’n glazen ontwerp inderdaad uitkomst bieden?

Het zou zeker kunnen zorgen voor een design revolutie. De laatste jaren wordt er steeds vaker gebruik gemaakt van glas in consumenten elektronicaproducten, wat dat betreft zou het geen onlogische keuze zijn. Bovendien is de iMac na al die jaren wel aan een design-update toe. Temeer omdat PC’s zoals we die vandaag de dag kennen straks stevige concurrentie gaan krijgen van hun opvouwbare soortgenoten.

Steeds meer computerfabrikanten zetten in op het gebruik van een flexibel scherm. Denk aan de Lenovo ThinkPad X1 Fold, een laptop met een opvouwbaar scherm. De bedoeling is dat deze baanbrekende 5G laptop halverwege 2020 wordt uitgebracht voor een vanaf prijs van $2500.

Op CES 2020 hebben ook Dell en Intel een prototype getoond van een opvouwbare PC. De 13-inch Dell Ori en de 17,3-inch Intel Horseshoe Bend beschikken beide over een groot flexibel scherm. Dit zorgt niet alleen voor een moderne look & feel, het brengt ook extra functionaliteit met zich mee. Ten slotte kun je het onderste schermdeel niet alleen gebruiken als virtueel toetsenbord, maar ook om tekst en/of afbeeldingen op weer te geven en doorheen te scrollen.

Hoe mooi het ook klinkt zo’n virtueel keyboard, velen geven toch nog altijd de voorkeur aan een fysiek toetsenbord. Zeker als je veel moet typen, voor je werk bijvoorbeeld. Wat dat betreft kan de iMac nog jaren mee. Hoewel een design-update zeker niet zou misstaan. Ook de iMac Pro is natuurlijk al weer verschillende jaren oud.

Apple 2020 evenementen

Het is vooralsnog onduidelijk wanneer Apple een nieuwe iMac en/of iMac Pro zal aankondigen en of de all-in-one PC ditmaal een design upgrade krijgt. In maart zal het eerste Apple event van het jaar plaatsvinden, hoogstwaarschijnlijk wordt dan de iPhone SE 2 / iPhone 9 aangekondigd, evenals een nieuwe iPad Pro 2020 tablet. Daarnaast worden er verschillende nieuwe accessoires verwacht, waaronder een AirTag tracker.

In juni vindt de WWDC ontwikkelaarsconferentie plaats, daar zal onder andere iOS 14, iPadOS 14, watchOS 7 en natuurlijk macOS 10.16 worden aangekondigd. Mogelijk dat tijdens dit event ook nieuwe hardware wordt geïntroduceerd. Vervolgens wordt de iPhone 12 serie onthuld in september, dit jaar lijkt de line-up uit vier modellen te bestaan. Gelijktijdig wordt ook de nieuwe Apple Watch 6 verwacht. Wellicht dat er ook in oktober nog een evenement wordt ingepland, voor een nieuwe MacBook bijvoorbeeld. Al met al mag je in 2020 weer heel wat nieuwe Apple producten verwachten.

