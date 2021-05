Xiaomi modular smartphone met zoom camera module Xiaomi patenteert bijzondere smartphone die uit meerdere modules bestaat. Het toestel heeft een full screen design en een periscopische zoomcamera.

Modulaire smartphones, eens in de zoveel tijd hoor je er weer over. In het verleden hebben we natuurlijk verschillende voorbeelden gezien. Denk bijvoorbeeld aan Phonebloks, van de Nederlandse ontwerper Dave Hakkens. In 2016 is dit project echter gestrand, doordat Google zich onverwachts terugtrok. Niet veel later werd de Motorola Moto Z serie in het leven geroepen, een modulaire smartphonereeks waarbij gebruik wordt gemaakt van Moto Mods modules om de functies van de telefoon uit te kunnen breiden.

Ook de Nederlandse producent Fairphone maakt gebruik van vervangbare modules, met een ander doel weliswaar. Door de smartphone modulair te maken is het makkelijker om slechts een onderdeel te vervangen, in plaats van je hele telefoon. Een effectieve manier om eWaste tegen te gaan.

Uit een nieuw patent blijkt dat ook Xiaomi overweegt om een modular smartphone te ontwikkelen – nadat het bedrijf afgelopen week nog een patent kreeg toegewezen voor een dual slider smartphone en een roterende pop-up camera.

Xiaomi smartphone bestaande uit meerdere modules

In februari 2020 heeft Beijing Xiaomi Mobile Software Co. Ltd. een octrooi aangevraagd bij de United States Patent and Trademark Office (USPTO) voor een ‘Electronic device’. De documentatie is recentelijk op 29 april 2021 vrijgegeven en tevens opgenomen in de database van de World Intellectual Property Organisation (WIPO), voor wereldwijde bescherming van de gepatenteerde technologie.

De uitgebreide documentatie omschrijft in detail over een Xiaomi smartphone die uit meerdere modules is opgebouwd, drie om precies te zijn. De functies kunnen per module verschillen.

Om deze bijzonder vormgegeven smartphone beter te visualiseren heeft de Nederlandse grafisch designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, voor LetsGoDigital een setje product renders gemaakt op basis van het patent van Xiaomi. Naast de tweetal gepatenteerde ontwerpen heeft Jermaine ook nog een derde, eigen variant gecreëerd – hierover volgt later in deze publicatie meer.

De gepatenteerde Xiaomi modulaire telefoon bestaat uit verschillende modules. De eerste module (bovenste deel) bevat het moederbord en het camerasysteem, in de tweede module (middelste deel) wordt de batterij verwerkt. Daarnaast wordt er een derde module toegepast, die de onderzijde van de telefoon vormt. De modules zijn eenvoudig verwisselbaar en kunnen extra functies bevatten. Denk bijvoorbeeld aan een luidspreker module of een zoomcamera module.

Ten minste twee modules bevatten een scherm, die eenmaal aan elkaar verbonden één groot displaypaneel vormen – zonder zichtbare naad, zo wordt in de documentatie vermeld. Het betreft een full screen ontwerp. Middels een railsysteem zijn de modules op en van elkaar te schuiven. Deze kan slechts op één wijze juist bevestigd worden. Zodra deze goed is vastgeklikt maken de modules onderling contact en kan het apparaat in gebruik worden genomen.

De behuizing kan uit metaal of plastic worden vervaardigd. Er worden twee verschillende type camera modules getoond en beschreven. Allereerst zien we een vierkant vormgegeven camerasysteem, bestaande uit een triple-camera met flash – enigszins vergelijkbaar met de budget Redmi 9C.

Daarnaast wordt er een verticaal camerasysteem getoond, bestaande uit vier camera’s. Opmerkelijk hierbij is dat de onderste lens vierkant is vormgegeven. Dat duidt erop dat deze camera module over een periscopische zoomcamera beschikt, waardoor je ook kunt inzoomen met dit bijzondere toestel.

Uiteraard kan Xiaomi hier nog elk gewenst alternatief voor bedenken. Dat heeft Jermaine ertoe geïnspireerd om voor de renders ook nog een derde, eigen ontwerp te maken. Deze is voorzien van een triple-camera en een klein display – zoals we die kennen van de recent geïntroduceerde Xiaomi Mi 11 Ultra. Het ontwerp doet ook wel een beetje denken aan de Samsung Galaxy Z Flip 3, maar dat even terzijde.

Modular smartphone met under-screen camera

Uiteraard zal deze modulaire telefoon niet alleen over een camera aan de achterzijde beschikken. Ook zal er een selfie-camera geïntegreerd worden. Uit de documentatie wordt echter niet duidelijk om wat voor een soort camera het gaat. Momenteel wordt er veel punch-hole camera’s toegepast, in de nabije toekomst worden er echter ook smartphones verwacht waarbij de camera onder het scherm wordt verwerkt.

Beide zou een mogelijkheid zijn, ten slotte is reeds bekend dat Xiaomi dit jaar nog haar eerste smartphone met under-display camera wil aankondigen. Het bedrijf patenteerde onlangs zelfs nog een roterende under-screen camera.

Voor de renders zijn we er vanuit gegaan dat er een under-screen front-camera wordt toegepast. Uiteraard zou Xiaomi hier nog variatie in kunnen aanbrengen door meerdere modules uit te brengen. Eén met een eenvoudige front- en rear camera set-up en een meer geavanceerdere variant.

Dit is duidelijk een groot voordeel van modulaire smartphones. Gebruikers kunnen relatief eenvoudig functies naar wens vervangen, door van module te wisselen. Toch is dit niet de enige beweegreden van Xiaomi om een dergelijke smartphone te ontwikkelen.

Ziet Xiaomi kans om een modulaire telefoon uit te brengen?

De belangrijkste beweegreden voor Xiaomi om deze modular smartphone te ontwikkelen is vergelijkbaar met die van Fairphone. Door het makkelijker te maken om slechts één module te vervangen kan er op de kosten van reparaties bespaard worden, zo wordt in de documentatie beschreven.

Dit komt tevens de planeet ten goede, want als er geen onnodige onderdelen vervangen hoeven te worden kan eWaste worden tegengegaan. Dit is een steeds belangrijker wordend speerpunt voor veel smartphone fabrikanten.

Apple is hier duidelijk koploper in. De Amerikaanse producent heeft als doelstelling om in 2030 volledig klimaatneutraal te opereren, door de gehele keten. Als onderdeel van deze doelstelling worden er ook geen opladers of oordopjes meer meegeleverd sinds de introductie van de iPhone 12 serie.

Het duurde niet lang voordat Samsung deze filosofie volgde, waardoor de Samsung Galaxy S21 smartphone modellen ook zonder lader geleverd wordt. Uiteraard is niet iedereen even blij met deze nieuwe ontwikkelingen, ten slotte wordt een oplader als essentieel onderdeel beschouwd om de telefoon werkend te houden.

Xiaomi was de enige smartphone fabrikant met een gedegen antwoord op de tweetal titanen. De Xiaomi Mi 11 werd in de markt gezet in twee verschillende vormen: met én zonder oplader. Beide varianten kregen exact dezelfde prijs, zo kunnen klanten zelf bepalen of ze wel of geen behoefte hebben aan een nieuwe oplader. Een geniale actie!

Wat dit met de modulaire smartphone te maken heeft? Hoewel er door de tijd heen verschillende projecten zijn opgezet voor modulaire devices zijn veel van deze projecten tussentijds gesneuveld. Als Xiaomi dit toestel daadwerkelijk op de markt wil brengen zal een goede marketing essentieel zijn. Hierbij kan het zeker helpen om op een handige wijze in te spelen op de trends van vandaag de dag – denk aan: eWaste tegengaan, hergebruik, goedkope reparaties mogelijk maken etc.

Mocht Xiaomi inderdaad besluiten om deze modulaire telefoon uit te brengen, dan verwachten we uiteraard ook een oplader in de verkoopdoos aan te treffen. Jermaine heeft de verkoopverpakking vast ontworpen, als het aan hem ligt wordt de nieuwe, uiterst snelle 120 Watt charger meegeleverd.

Het is overigens niet voor het eerst dat Xiaomi in verband wordt gebracht met een modulair toestel. In 2013 -toen het project van Phonebloks wereldwijd veel aandacht kreeg- publiceerde Lei Jun, medeoprichter en CEO van Xiaomi, op het Chinese forum Weibo verschillende foto’s van een zogenaamde Xiaomi Magic Cube modulaire telefoon.

Hoewel dit toestel nooit is uitgebracht blijkt nu wel dat Xiaomi nog altijd met de gedachte speelt om een smartphone te ontwikkelen die uit meerdere modules bestaat. Wie weet waar dit in de toekomst toe zal leiden…

Bekijk hier het patent van de Xiaomi modular smartphone.

