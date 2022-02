Samsung Galaxy S22 360° animatie video’s Bewegende beelden tonen de Galaxy S22, de S22+ en de S22 Ultra van alle kanten. Galaxy Buds Pro worden gratis meegeleverd tijdens pre-order periode.

Toon pagina inhoud

Over vier dagen zal het Galaxy Unpacked evenement plaatsvinden. Veel Samsung-fans kijken uit naar het moment dat de Galaxy S-serie modellen officieel worden geïntroduceerd. Gelijktijdig wordt ook de nieuwe Galaxy Tab S8 serie verwacht. Inmiddels zijn zo’n beetje alle details wel bekend geworden aangaande de specs, maar ook de prijs, release, kleuren en geheugenvarianten. Er zijn ook verschillende officiële beelden naar buiten gekomen, waarop de nieuwe devices te zien zijn.

Ditmaal zijn er bewegende beelden online verschenen van de Samsung Galaxy S22 serie. Het is de Zuid-Koreaanse Twitteraar Donhyun Kim die een serie animatievideo’s online heeft gezet met 360° renders van alle drie de S-serie modellen. De Galaxy S22 en Galaxy S22 Plus worden getoond in vier kleuren: groen, zwart, wit en pink gold. De Galaxy S22 Ultra is beschikbaar in de kleuren: groen, zwart, wit en burgundy.

Donhyun Kim wist vorige week ook al een serie officiële presentatie sheets van Samsung te bemachtigen, waarop alle specs van de Galaxy S22 line-up te zien is, evenals vergelijkingen met de voorgaande modellen. Onderstaand zijn de 360° video’s te zien, ook worden de belangrijkste features per model uitgelicht.

Download video : Galaxy S22 Green – Phantom Black – Phantom White – Pink Gold

Samsung Galaxy S22

Het basismodel wordt uitgerust met een 6,1” AMOLED display met een Full HD+ resolutie en een 120Hz refresh-rate. De smartphone wordt voorzien van een 10 megapixel selfiecamera. Daarnaast wordt er een drievoudige camera op de achterzijde geplaatst. Hiervoor wordt een 50MP hoofdcamera ingezet evenals een 12MP ultra-groothoekcamera en een 10MP telefoto camera met 3x optische zoom.

In Europa zal de Galaxy S22 worden aangedreven door de Exynos 2200 SoC, in andere werelddelen wordt de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 ingezet. Uiteraard bieden de nieuwe S-serie smartphones ook ondersteuning voor het 5G mobiele internet netwerk. Een 4G model zal ditmaal ontbreken.

De smartphone draait op Android 12 in combinatie met de One UI 4.1 gebruikersinterface. Tot slot wordt er een 3.700 mAh batterij ingebouwd.

Download video : Galaxy S22 Plus Green – Phantom Black – Phantom White – Pink Gold

Samsung Galaxy S22 Plus

De Galaxy S22 Plus lijkt in grote mate op het basismodel. De hardware, software en camera specs zijn identiek. Dat geldt echter niet voor de displaygrootte en de accucapaciteit. Het Plus model krijgt een 6,6-inch AMOLED display en een 4.500 mAh batterij. Beide S-serie modellen worden overigens iets kleiner dan hun voorganger.

De Samsung S22 Plus wordt niet alleen voorzien van een grotere accu, het toestel zal ook sneller op te laden zijn. Waar het basismodel ondersteuning biedt voor 25W snelladen, zal het Plus-model met een maximaal laadvermogen van 45W opgeladen kunnen worden.

Enige tijd geleden kwam LetsGoDigital de nieuwe 45 Watt oplader van Samsung al tegen. Deze staat reeds op de website van Samsung Nederland vermeld. De nieuwe oplader is 30% compacter dan voorheen en zal voor een adviesprijs van €50 in de markt worden gezet. Er wordt geen oplader meegeleverd in de verkoopverpakking van de S-serie modellen. Uiteraard zal Samsung meer accessoires uitbrengen, waaronder een reeks officiële hoesjes en cases.

Download video: Galaxy S22 Ultra Green – Phantom Black – Phantom White – Burgundy

Samsung Galaxy S22 Ultra

Tot slot heeft Samsung een Ultra model op komst. Dit wordt het grootste en meest geavanceerde model. Deze telefoon wordt uitgerust met een 6,8-inch AMOLED display. Dit is het enige model met een afgerond scherm en een QHD+ displayresolutie. Verder wordt er ondersteuning geboden voor een adaptieve 120Hz refresh-rate.

De 10MP selfiecamera is identiek aan die van z’n kleinere broers. De quad-camera op de achterzijde van de S22 Ultra is herontworpen. De 108 megapixel hoofdcamera is vernieuwd. Eén van de belangrijke nieuwe functies wordt de Super Clear Lens, die verbeterde beeldresultaten in low-light condities zal bieden. De hoofdcamera wordt aangevuld door een 12MP ultra-groothoekcamera en twee 10MP telefoto camera’s met 3x en 10x optische zoom.

Een andere meerwaarde van de Samsung Galaxy S22 Ultra wordt de integratie van een styluspen compartiment. Bij dit toestel zal standaard een S Pen worden meegeleverd. Deze kun je vervolgens via de onderzijde in de behuizing van de telefoon opbergen – zoals we ook kennen van de Galaxy Note line-up.

Het gaat om een vernieuwde S Pen met een extra lage latentie van slechts 2,8ms. Dit was 9ms bij de S Pen van de Note 20 Ultra en S21 Ultra. Door de lagere latentie is er minder sprake van vertraging, waardoor het schrijven met de stylus net zo natuurlijk aanvoelt als wanneer je met een pen op een stuk papier schrijft.

De Samsung S22 Ultra beschikt over het grootste scherm en krijgt dus ook de grootste batterij. Het gaat om een 5.000 mAh batterij die net als het Plus model ondersteuning zal bieden voor 45W snelladen. Bekijk hier alle officiële hoesjes en accessoires die Samsung zal uitbrengen voor het nieuwe Ultra model.

Samsung S22 pre-order met gratis Galaxy Buds Pro

Op woensdag 9 februari 2022 gaat het Unpacked evenement van start om 16:00 Nederlandse tijd. Uiteraard is het event via een live stream te volgen. Direct na de officiële introductie zullen de nieuwe devices als pre-order worden aangeboden. De release van het Ultra model zal plaatsvinden op vrijdag 25 februari. Het basis- en Plus model worden pas twee weken later verwacht.

Vorige week werd bekend dat de Galaxy S22 release noodgedwongen is uitgesteld, doordat Samsung problemen ervaart in de toeleveringsketen. In eerste instantie was het de bedoeling van Samsung om het basis- en Plus model gelijktijdig met de Ultra te lanceren. Echter, Samsung heeft op het laatste moment moeten besluiten om de release van de S22/S22+ met twee weken op te schuiven.

Deze informatie wordt bevestigd door een Poolse retailer website, die melding maakt dat de pre-order van de Galaxy S22 op 9 februari 2022 ingaat en duurt tot 10 maart 2022. Dat komt overeen met de verwachte release op 11 maart 2022. Het Ultra model zal wel gewoon op 25 februari verschijnen, zoals initieel gepland.

Tijdens de pre-order periode ontvang je de Galaxy Buds Pro Bluetooth draadloze oordopjes cadeau. Deze oortjes werden ten tijde van de Galaxy S21 serie geïntroduceerd. Het zijn de meest geavanceerde oortjes van Samsung tot dus ver. Later in 2022 worden overigens nog wel de Galaxy Buds Pro 2 en de Galaxy Buds Live 2 verwacht.