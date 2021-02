Oppo Reno smartphone met beweegbare selfie camera Oppo ontwikkelt smartphone met nieuwe front-camera die naar links en rechts kan bewegen, om vanuit meerdere hoeken te kunnen fotograferen.

Het Chinese Oppo heeft inmiddels een breed portfolio aan mobiele telefoon modellen. Binnen de A-serie worden de budget modellen geplaatst, met de Reno line-up wordt het middensegment afgedekt en binnen de Find serie vind je de high-end smartphones van het merk. Vooral met de eerste serie Reno toestellen wist Oppo veel aandacht naar zich toe te trekken, mede door de uniek vormgegeven haaienvin pop-up camera.

De laatste modellen zijn echter beduidend minder origineel vormgegeven. De markante front-camera werd vervangen voor een punch-hole camera, zoals de meeste fabrikanten toepassen. Ook de komende maand verwachte Oppo Find X3 Lite, Find X3 Neo en Find X3 Pro worden naar verwachting uitgerust met een punch-hole camera. Wat heeft Oppo in petto voor de toekomst? Zal het innovatieve bedrijf opnieuw een unieke en bijzondere selfiecamera weten te ontwerpen?

Oppo telefoon met beweegbare front-camera

Halverwege 2020 heeft Guangdong Oppo Mobile Telecommunications een octrooi aangevraagd bij de WIPO (World Intellectual Property Organisation), nadat hetzelfde patent een jaar eerder al in China is aangevraagd. De 33-pagina tellende documentatie getiteld ‘Electronic device’ is op 28 januari 2021 vrijgegeven.

Het gaat om een Oppo smartphone met een beweegbare front-camera, om vanuit meerdere hoeken te kunnen fotograferen. Het camerasysteem wordt boven het scherm, in de schermrand geplaatst en omvat nagenoeg de gehele breedte van het toestel.

De cameramodule wordt aangebracht op een geleideblok die in een railbeugel wordt geplaatst. Dankzij een aandrijfmotor is het mogelijk om de camera naar links en naar rechts te laten bewegen. Standaard zal de camera een vaste positie innemen. Zodra de selfie camera wordt geactiveerd is het mogelijk om deze naar wens te verschuiven, dit proces gebeurt geheel automatisch. Door het verschuiven van de camera kan de gebruiker eenvoudig de compositie aanpassen en vanuit meerdere hoeken fotograferen.

De beweegbare selfiecamera is zelfs in staat om het zijgezicht te fotograferen, terwijl de gebruiker recht naar voren kijkt. Dit maakt hele nieuwe vormen van creatieve fotografie mogelijk. Daarnaast wordt er in de documentatie gesproken over de mogelijke toepassing van zo’n camera aan de achterzijde, wat ook ideaal zou zijn bij het maken van panorama foto’s.

Verder wordt uit de uitgebreide beschrijving duidelijk dat deze Oppo smartphone ook voorzien wordt van een in-display vingerafdruksensor. Dit is overigens al het geval bij alle Reno en Find modellen.

Oppo Reno smartphone line-up

De gepatenteerde technologie zou goed passen binnen de mid-range Reno modellenreeks. In Nederland is de Reno 4 serie sinds oktober vorig jaar verkrijgbaar. In december 2020 werd de Reno 5 line-up in China aangekondigd, deze toestellen verwachten we echter niet in Nederland terug te zien. Wel lijkt de komende maand verwachte Find X3 Lite erg veel gelijkenissen te hebben met de Reno 5.

In de tweede helft van 2021 zal Oppo de Reno 6 line-up aankondigen, deze toestellen zullen naar verwachting ook weer in Europa worden uitgebracht. Of deze smartphone reeks opnieuw over een punch-hole selfiecamera zal beschikken of dat er ditmaal voor een nieuw ontworpen front-camera wordt gekozen is vooralsnog onbekend.

Concurrent Samsung lijkt dit jaar de Galaxy A82 5G in de planning te hebben staan. Afgaande op z’n voorganger, wordt er verwacht dat dit toestel ook over andere type front-camera zal beschikken. Afgelopen maand patenteerde Samsung nog een Galaxy smartphone met roterende pop-up camera. Ook Oppo legde onlangs nog een smartphone met dubbelzijde pop-up camera vast.

Of en wanneer we dergelijke technologieën ook in een eindproduct gaan tegenkomen is nog onbekend. De komende maanden zal er ongetwijfeld meer bekend worden omtrent de Oppo Reno 6 serie.

Bekijk hier de documentatie van de Oppo Reno smartphone met beweegbare selfie camera.