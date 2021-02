Oppo Reno smartphone met dubbelzijdige pop-up camera Oppo legt pop-up camera smartphone vast, dat twee kanten op kan fotograferen en videograferen, dankzij de toepassing van een tweetal spiegels/prisma’s.

Smartphone fabrikant Oppo heeft door de tijd heen verschillende smartphone modellen uitgebracht met een uitschuifbare camera. De zogenaamde haaienvin camera uit de Oppo Reno reeks behoort tot de meest stijvolle pop-up camera’s die we tot op heden gezien hebben. Toch is ook Oppo hier bij de laatste Reno smartphones vanaf gestapt. Ziet het bedrijf kans om de pop-up camera terug te brengen en ditmaal zodanig te implementeren dat deze zowel selfies als reguliere foto- en video opnames kan maken?

Deze maand hebben we meermaals gerapporteerd over een camerasysteem dat zowel naar voren als naar achteren gericht kan worden. Eerst berichtte we over een Xiaomi pop-up camera smartphone met een draaibare, reflecterende spiegel. Samsung liet op haar beurt technologie vastleggen voor een roterende pop-up camera. Ook Oppo lijkt een dergelijke oplossing in ontwikkeling te hebben.

Oppo smartphone met een pop-up camera met spiegel

In maart afgelopen jaar heeft Guangdong Oppo Mobile Telecommunications een patent aangevraagd voor een ‘Photographing module, installation drive assembly and mobile terminal’. De documentatie werd eind oktober 2020 vrijgegeven door de WIPO (World Intellectual Property Office).

Net als Xiaomi is ook Oppo voornemens om gebruik te maken van een lichtpad-afbuigspiegel. De technologie van Oppo lijkt nog een stukje geavanceerder te zijn en maakt tevens extra foto functies mogelijk. Dit komt mede doordat Oppo gebruik maakt van twee spiegels, in plaats van één.

Om te beginnen bij het begin. De getoonde Oppo smartphone beschikt over een plat display met een grote screen-to-body ratio. Er is uiteraard geen notch of inkeping zichtbaar, de camera zit verborgen in het pop-up systeem. Ook de achterzijde van deze smartphone is schoon van camera’s, dit zal het toestel een bijzondere uitstraling geven.

Oppo heeft een ingenieus pop-up camerasysteem ontworpen met twee camera’s en twee lichtpad-afbuigspiegels – in de vorm van een spiegel of een prisma (driehoek). Zolang het licht kan reflecteren, kan het het lichtpad veranderen en is het functioneel. Met het uitschuifbare camerasysteem kun je zowel selfies maken als reguliere foto- en video opnames.

Bij het systeem van Oppo beweegt alleen de reflecterende eenheid omhoog en omlaag. De camera’s zelf bewegen niet mee, dit komt de duurzaamheid van het camerasysteem ten goede. Wanneer geen van de camera’s in gebruik zijn ligt het camerasysteem opgeborgen in de behuizing. De bovenzijde ervan is afgerond, waardoor deze naadloos aansluit op het afgeronde frame.

Om deze bijzondere pop-up camera te visualiseren heeft de Nederlandse designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, voor LetsGoDigital een aantal product renders gemaakt, op basis van de patentbeelden en -omschrijving.

De camera’s staan naar boven gericht. De tweetal spiegels / prisma’s worden loodrecht boven de camera’s gepositioneerd en kunnen gekanteld worden, om zodoende de richting te veranderen waarin er gefotografeerd wordt. Oppo houdt daarbij rekening met verschillende mogelijkheden. Zo kan Oppo bijvoorbeeld besluiten om één van de twee camera’s te gebruiken voor het maken van selfies. Bij reguliere foto’s worden dan beide camera’s ingezet.

De spiegel kan ook licht van de zijkant reflecteren. Zo kan de linker spiegel gebruikt worden om het beeld links van de telefoon vast te leggen en visa versa. Dit stelt de gebruiker in staat om 360˚ panorama foto’s te maken. Doordat beide camera’s een deel van het beeld registreren hoeft de gebruiker slechts 180˚ te draaien om 360˚ panorama foto’s vast te kunnen leggen.

Ook wordt het op deze wijze mogelijk om gelijktijdig foto’s van de voor- en achterzijde te maken. Leuk om ontmoetingen of bepaalde gebeurtenissen vast te leggen. Enkele jaren geleden werd dergelijke functionaliteit door Nokia in het leven geroepen, onder de naam ‘Bothie’ (als tegenhanger van Selfie). Ook Samsung voegde een soortgelijke functie toe aan de recent geïntroduceerde Galaxy S21 smartphones.

Om de pop-up camera van Oppo te bedienen worden er verschillende mogelijkheden genoemd. Oppo kan besluiten om aan de zijkant van de smartphone een knop aan te brengen, om de camera in werking te stellen. Bij één keer drukken wordt de selfiecamera geactiveerd, bij twee keer drukken worden de camera’s automatisch naar achteren gericht. Het pop-up systeem kan ook automatisch geactiveerd worden zodra de camera app wordt geopend.

Oppo Reno smartphone serie

Of en wanneer Oppo weer een smartphone zal uitbrengen met een uitschuifbaar camerasysteem blijft vooralsnog onbekend. De eerste telefoonmodellen uit te Reno line-up werden gekenmerkt door een bijzonder stijlvolle pop-up camera, die bovendien uitermate snel en geruisloos werkte. Sinds de Reno 3 series heeft Oppo er echter voor gekozen om de smartphones te voorzien van een punch-hole camera.

In de tweede helft van 2021 zal Oppo naar verwachting de Reno 6 modellen introduceren. In tegenstelling tot de Reno 5 zullen deze toestellen hoogstwaarschijnlijk ook voor de Europese markt bestemd zijn. Vooralsnog is er echter bijzonder weinig bekend omtrent deze telefoons. Voor die tijd zal Oppo eerst nog de Find X3 serie aangekondigen, in maart worden er drie modellen verwacht. Deze high-end Oppo smartphones lijken echter niet over een pop-up camera te beschikken.

Het is in ieder geval opmerkelijk dat telefoonfabrikanten in toenemende mate octrooien aanvragen voor een pop-up camera smartphone die twee kanten op kan fotograferen. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat dergelijke modellen in de toekomst door één of meerdere fabrikanten zullen worden aangekondigd. Oppo heeft inmiddels al geruime kennis opgedaan met pop-up camera’s, dus wie weet…

Bekijk hier de documentatie van de Oppo Reno smartphone met pop-up camera.

