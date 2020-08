Huawei legt MateDisplay en MateScreen vast in Europa Huawei maakt zich op voor de introductie van een nieuw type display, zo blijkt uit een Europese handelsmerk aanvraag voor ‘MateDisplay’ en ‘MateScreen’,

Binnen de high-end Huawei Mate line-up vind je verschillende type consumenten elektronica producten. Denk aan de Mate smartphones en Mate vouwtelefoons, daarnaast voert het bedrijf ook MateBook laptops en MatePad tablets. De komende twee maanden zal Huawei verschillende nieuwe producten uitbrengen binnen haar Mate-assortiment. Zo wordt morgen de nieuwe Huawei Matebook X verwacht en over twee maanden is het de beurt aan de Mate 40 en Mate 40 Pro. Gelijktijdig zal er hoogstwaarschijnlijk ook een nieuwe Mate opvouwbare telefoon geïntroduceerd worden.

Ondertussen lijkt de Chinese fabrikant zich voor te bereiden op de introductie van een nieuw type display. Mogelijk gaat het hier om het nieuwe scherm van de MateBook X notebook. Als alternatief zou het ook nog kunnen gaan om het scherm voor Huawei’s komende opvouwbare smartphone.

Huawei MateDisplay en MateScreen

Huawei Technologies heeft op 13 augustus 2020 een tweetal handelsmerken ingediend bij de EUIPO (European Union Intellectual Property Office). Het gaat om de namen ‘MateDisplay’ en ‘MateScreen’. Beide aanvragen zijn gecategoriseerd als Class 9, met de volgende omschrijving.

Huawei MateDisplay / Huawei MateScreen trademark description : computers; laptops; tablets; mobile phones; smart phones; smart watches; liquid crystal display; flat-panel display; LED display; OLED display panel; computer display; television display; head-mounted video display; wearable video display.

Uit de benamingen ‘MateDisplay’ en ‘MateScreen’ valt om te maken dat het gaat om een display, die voor een Mate apparaat zal worden gebruikt. Het is gebruikelijk voor fabrikanten om een benaming te koppelen aan nieuwe functies, zoals een vernieuwd scherm.

Helaas kan uit de omschrijving niet met zekerheid worden gesteld om welk Mate device het zal gaan. Het zou goed kunnen gaan om het scherm van de lichtgewicht MateBook X, temeer omdat deze laptop morgen geïntroduceerd wordt en de aanvraag afgelopen week is ingediend. In de tijdslijn lijkt dit dan ook het meest waarschijnlijk.

Het is echter ook mogelijk dat MateDisplay / MateScreen bedoelt is voor de verwachte vouwtelefoon. Er zijn namelijk duidelijke signalen dat Huawei ditmaal zal kiezen voor een binnenwaarts vouwbaar model, vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Z Fold 2. Bij de huidige Mate X / Mate Xs bevindt het scherm zich aan de buitenzijde wanneer je het toestel opvouwt. Zodoende zal het vernieuwde toestel ook over een nieuw scherm beschikken, die ongetwijfeld ook weer z’n eigen benaming krijgt. Zo werd het scherm van de Mate Xs ‘Fullview display’ genoemd.

Hoe dan ook, Huawei lijkt duidelijk voornemens te zijn om haar populaire Mate assortiment verder te willen versterken. Zo lijkt de Chinese fabrikant ook oordopjes uit te willen brengen binnen deze high-end serie, in de vorm van MateBuds en/of MatePods. Ook lijkt het bedrijf te werken aan een nieuwe MateStation docking station.

Daarnaast lijkt Huawei haar komende smartwatch ook uit te willen brengen binnen de Mate line-up, in de vorm van een Huawei Mate Watch. De benaming ‘MateDisplay’ en ‘MateScreen’ zou natuurlijk ook nog kunnen slaan op het scherm van dit slimme horloge, hoewel ik dit persoonlijk niet direct verwacht. De komende twee maanden zal er ongetwijfeld meer duidelijkheid komen over de nieuwe Mate line-up.

