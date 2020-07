Huawei MateStation voor Mate smartphones Nieuwe trademark aanvraag toont aan dat Huawei een MateStation accessoire ontwikkelt voor de verwachte Mate V opvouwbare smartphone en/of Mate 40.

Toon pagina inhoud

In de tweede helft van 2020 zullen de high-end Huawei Mate 40 en Mate 40 Pro smartphones geïntroduceerd worden, als tegenhanger van de Samsung Galaxy Note 20 serie. Daarnaast wordt er een nieuwe opvouwbare telefoon verwacht, dit toestel wordt vermoedelijk onder de modelnaam Huawei Mate V uitgebracht zo wist LetsGoDigital afgelopen week te melden. Gelijktijdig met de nieuwe smartphones zullen er ook verschillende nieuwe accessoires beschikbaar worden gesteld, denk aan een wireless charger en natuurlijk diverse telefoonhoesjes en cases.

Een nieuwe handelsmerk aanvraag doet het vermoeden rijzen dat Huawei nóg een accessoire in ontwikkeling heeft voor haar komende high-end smartphones. Het lijkt te gaan om een geavanceerd docking station.

Huawei MateStation

Op 6 juli 2020 heeft Huawei Technologies een trademark aangevraagd in Peru bij de INDECOPI (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) voor de merknaam ‘MateStation’. De handelsmerk aanvraag is gecategoriseerd als Class 9 met de volgende omschrijving:

Huawei MateStation trademark description: Mobile phone accessory, handheld mobile digital electronic device capable of providing internet access and for sending, receiving, and storing telephone calls, faxes, email, and other digital data; wireless communication device for voice, data or image transmission; multifunctional electronic device for presentation, measurement and uploading to internet information including time, date, heart rate, global positioning, direction, distance, altitude, elevation, speed, pace, steps taken, calories burned, routes, navigation information, information on weather, temperature, wind speed, changes in heart rate, activity level, hours asleep, quality of sleep, and silent alarm clock; multifunctional electronic device that connects mobile phones and devices to control volume and notify users of incoming calls or messages; Computers; hardware and peripherals.

Uit de uitgebreide omschrijving valt op te maken dat de Huawei MateStation een accessoire wordt voor een mobiele telefoon. Logischerwijs bedoelt voor de verwachte Mate 40 serie en/of Mate V vouwtelefoon. Vermoedelijk wordt het een soort docking station / oplaadstation waarmee gebruikers verbonden blijven met het internet en zodoende informatie kunnen overdragen naar een PC.

De Huawei MateStation lijkt daarmee een soort tegenhanger te worden van Samsung DeX. Huawei heeft in het verleden al de EMUI Desktop mode gelanceerd voor de Mate 20 serie, ook werd er een optioneel docking station uitgebracht voor deze smartphone serie. Mogelijk wordt de MateStation de volgende stap.

Huawei Mate V opvouwbare smartphone

De nieuwe Huawei Mate smartphones worden rond oktober 2020 verwacht. Waarschijnlijk gaat het om twee modellen; de Mate 40 en Mate 40 Pro. Beide toestellen krijgen een luxe design en hoogstaande specs. Ook mag je er vanuit gaan dat deze smartphones worden uitgerust met een indrukwekkend camera systeem.

Rond dezelfde periode als de Mate 40 serie, of misschien een maandje later, zal Huawei ook een nieuwe opvouwbare smartphone introduceren. Dit toestel krijgt een totaal ander ontwerp dan de bestaande Mate X en Mate Xs vouwtelefoons met hun out-folding scherm.

Meerdere bronnen hebben inmiddels de verwachting uitgesproken dat Huawei ditmaal kiest voor een soortgelijke vormfactor als de in-folding Samsung Galaxy Fold. In april rapporteerde LetsGoDigital al over het mogelijke design van deze Mate opvouwbare smartphone.

Onlangs heeft Huawei echter ook een patent toegewezen gekregen voor een soortgelijk ontwerp als de Samsung Galaxy Z Flip. Zal Huawei dan toch meer toekomst zien in een goedkoper clamshell model? Het is zeker niet ondenkbaar, ten slotte heeft Samsung bijzonder goede verkoopresultaten weten te behalen met de Z Flip en ook Motorola heeft veel aandacht naar zich toe weten te trekken met de RAZR.

Dat is ook niet zo vreemd, aangezien de Z Flip maar liefst €1.000 goedkoper is dan de Mate Xs! En dat terwijl de modellen van Huawei sinds de handelsban van Amerika niet eens meer over de bekende Google Mobile Services beschikken, waardoor deze toestellen beduidend minder aantrekkelijk zijn voor het grote publiek.

Om een beter beeld te krijgen bij de gepatenteerde Huawei opvouwbare smartphone heeft Jermaine Smit, aka Concept Creator, onderstaande videoanimatie gemaakt. Ook de product renders die in deze publicatie worden weergegeven zijn gebaseerd op dit clamshell model.

Bekijk hier de trademark voor Huawei MateStation.