Huawei MateBuds draadloze oordopjes voor Mate smartphones Huawei lijkt voornemens te zijn haar Mate product serie uit te breiden met MateBuds wireless oordopjes. Introductie mogelijk gelijktijdig met Mate 40.

Ondanks de aanhoudende problemen met Amerika weet Huawei nog altijd te groeien. Afgelopen kwartaal was Huawei zelfs marktleider op de smartphonemarkt, voor het eerst wist de Chinese fabrikant wereldwijd meer telefoons te verkopen dan Samsung, zo rapporteerde het analistenbureau Canalys gisteren. In de tweede helft van 2020 worden er weer een reeks nieuwe Huawei producten verwacht, waaronder de Mate 40 smartphones. Binnen de Mate-serie worden echter meer type producten uitgebracht, denk aan Mate notebooks en tablets. Het lijkt erop dat Huawei deze high-end productserie verder wil uitbouwen.

Zo lijkt er een Huawei Mate smartwatch in de maak te zijn, evenals een Watch RS Porsche editie. Eerder deze maand rapporteerde LetsGoDigital ook nog over een mogelijk nieuwe docking station accessoire, in de vorm van een Huawei MateStation. Daarnaast lijkt de Chinese fabrikant ook draadloze oordopjes uit te willen brengen binnen haar bekende Mate-serie.

Huawei draadloze oordopjes & headsets

De markt voor (Bluetooth) oordopjes & headsets toont al jaren een stijgende lijn, de verwachting is dat deze trend de komende jaren verder zal doorzetten. Zodoende loont het voor bedrijven om met regelmaat nieuwe oortjes uit te brengen. Zo heeft Apple z’n eigen AirPods, Samsung heeft de Galaxy Buds en Huawei heeft z’n FreeBuds en Freelace oortelefoons.

Maar waar je bij AirPods direct aan Apple moet denken en bij Galaxy Buds niet om Samsung heen kunt, is FreeBuds en Freelace toch beduidend minder herkenbaar. Huawei lijkt dan ook al langer met de gedachte te spelen om haar draadloze oordopjes voortaan binnen de bekende Mate-serie onder te brengen.

Zo rapporteerde LetsGoDigital begin dit jaar over een handelsmerk voor Huawei MatePod. Mogelijk dat deze benaming toch wat te dicht ligt bij ‘MatePad’, de tablet-serie van Huawei, want het bedrijf heeft nu opnieuw een trademark ingediend, maar dan voor de naam ‘MateBuds’.

Huawei MateBuds wireless earphones

Huawei Technologies heeft het handelsmerk voor ‘MateBuds’ aangevraagd op verschillende locaties in de wereld. Het begon in thuisland China, waar de merknaam al op 7 april 2020 werd ingediend. Op 26 mei 2020 werd er ook een verzoek ingediend bij de KIPO (Korean Intellectual Property Office). Diezelfde dag is de aanvraag ook neergelegd bij de CIPO (Canadian Intellectual Property Office), daar wordt de merknaam zowel los als aan elkaar vermeld: ‘MateBuds’ en ‘Mate Buds’.

Vervolgens heeft Huawei dezelfde trademark ook nog vastgelegd in Madrid, Spanje, waarna de merknaam ook is opgenomen in de WIPO (World Intellectual Property Organisation) database voor wereldwijde bescherming van het handelsmerk. Op 4 juli 2020 is de aanvraag wereldwijd goedgekeurd.

Bij de naam ‘Buds’ denk je al snel aan oordopjes. Het is dan ook niet verrassend dat de ‘MateBuds’ trademark valt binnen Class 9, hiertoe behoren onder andere: ‘headphones, in-ear headphones; wearables; VR heasets and earpads for headphones’.

Huawei Mate smartphones en MateBuds headset

Rond oktober zal Huawei de nieuwe Mate 40 smartphone serie introduceren. Waarschijnlijk wordt rond diezelfde periode ook een nieuwe Mate opvouwbare smartphone gepresenteerd, als opvolger van de Mate Xs. Gelijktijdig zou Huawei ook haar eerste Mate Watch willen aankondigen, dit moet het eerste slimme horloge worden dat draait op het HarmonyOS.

Het is zeker niet ondenkbaar dat Huawei op dat moment ook nieuwe True Wireless Earphones (TDE) / True Wireless Headphones (TDH) zal introduceren. Zo werd vorig jaar september de Huawei FreeBuds 3 aangekondigd, dit is een draadloze Bluetooth headset met actieve ruisonderdrukking.

Het is goed mogelijk dat Huawei MateBuds de opvolger wordt van de FreeBuds. In dat geval zou Huawei de naam MatePod ook nog kunnen gebruiken als vervanger voor de Freelace wireless earphones.

We zullen nog enkele maanden geduld moeten hebben alvorens Huawei meer duidelijkheid zal verschaffen, eerst is concurrent Samsung aan de beurt. Komende week vind het Samsung Galaxy Unpacked event plaats waar onder andere de Galaxy Note 20 geïntroduceerd zal worden – dit wordt de belangrijkste tegenhanger van de Mate 40.

Bekijk hier de Huawei MateBuds aanvraag in de WIPO (World), KIPO (Korea) en CIPO (Canada).