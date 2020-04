Samsung Galaxy BudsX wireless headset Na de Galaxy Buds en Buds+ werkt Samsung nu aan de BudsX. Deze wireless headset krijgt verschillende fitness functies – net zoals de Gear IconX uit 2016.

In februari 2020 werd de Samsung Galaxy S20 serie geïntroduceerd. Gelijktijdig heeft Samsung ook haar nieuwe draadloze oordopjes onthuld, genaamd de Galaxy Buds+. Dankzij de integratie van een 2-wegs dynamische speaker levert deze wireless headset een rijker geluid dan voorheen. Er zijn drie microfoons ingebouwd en ook de accucapaciteit is significant verbeterd ten opzichte van de Galaxy Buds. De nieuwe oortjes zijn inmiddels verkrijgbaar voor een adviesprijs van €170.

Het lijkt er echter sterk op dat Samsung voornemens is om in 2020 nog een aantal nieuwe oordopjes uit te brengen. Afgelopen maand kon je op LetsGoDigital al lezen over Samsung Bean, van deze draadloze fitness oortjes in de vorm van een boon zijn naderhand ook productfoto’s verschenen op het internet. Deze oordopjes lijken echter geen vervanging te worden voor de Buds line-up.

Samsung BudsX draadloze oortjes

Gisteren, 27 april 2020, heeft Samsung Electronics namelijk een nieuw handelsmerk ingediend bij de UK IPO (Intellectual Property Office) in Groot Britannië. Het gaat om de naam ‘Samsung BudsX’. De trademark is gecategoriseerd als Class 9, er staat een uitgebreide omschrijving bij vermeld.

Samsung BudsX trademark description: Headphones; Earbuds; Wearable wireless headsets / earsets comprised primarily of an MP3 player; Wireless headsets / earsets incorporating a sensor for detecting whether the headset is on or off; Wireless headsets / earsets incorporating software for providing a fitness guide; Wireless headsets / earsets incorporating software for measuring distance, speed, time, changes in heart rate, activity level, calories burned; Earphones; Wireless headsets for mobile phones / smartphones / tablets.

Uit de omschrijving valt op te maken dat het gaat om een wireless headset met verschillende sensoren. Zo moet het mogelijk zijn om de afstand te meten, de snelheid, de tijd, veranderingen in de hartslag en het aantal verbrande calorieën. Het lijken dan ook ideale workout oordopjes te zijn.

Het is goed mogelijk dat de Samsung Galaxy BudsX een soort opvolger wordt van de Gear IconX uit 2016. Mede ook gezien de toevoeging van de letter ‘X’. De Gear IconX waren fitness oortjes met 4GB intern geheugen, waardoor je ook zonder telefoon op zak kon vertrekken voor een intensieve workout.

Na de Gear IconX werden de Samsung Buds geïntroduceerd, veel van de fitness functies werden toen achterwege gelaten. De oortjes kregen een meer vergelijkbaar ontwerp als de Apple AirPods en de focus werd verlegd naar een goede geluidskwaliteit (Harman AKG) en een goed draagcomfort.

Wellicht dat de BudsX het beste zal bieden van zowel de Buds+ als de Gear IconX. De tijd zal het leren. Het is goed mogelijk dat de nieuwe draadloze oortjes gelijktijdig met de Galaxy Note 20 serie geïntroduceerd zal worden. Deze high-end smartphones worden halverwege augustus 2020 verwacht.

