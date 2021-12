Samsung Galaxy Z Fold smartphone met dual slide functie Samsung patenteert unieke smartphone die zowel in de breedte als hoogte uittrekbaar is, waardoor tal van nieuwe gebruikersmogelijkheden ontstaan.

Het aantal smartphone fabrikanten dat een opvouwbare smartphone in het assortiment heeft neemt gestaag toe. Denk aan de Samsung Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3. Ook Huawei, Lenovo (Motorola) en Xiaomi hebben inmiddels één of meerdere vouwbare modellen uitgebracht. Gisteren werd ook de Oppo Find N gepresenteerd, als eerste vouwtelefoon van het merk. Ondertussen werken fabrikanten op de achtergrond verder aan de ontwikkeling van uittrekbare smartphones met een oprolbaar scherm. Er zijn inmiddels meerdere prototypes gedemonstreerd, denk bijvoorbeeld aan de Oppo x 2021 of de TCL Fold ‘n Roll.

Ook Samsung heeft zo’n type telefoon in ontwikkeling, zo toonde de displaydivisie van het bedrijf in mei nog een slideable device. Hoewel de eerste slider telefoon met flexibel scherm nog uitgebracht moet worden, onderzoekt Samsung inmiddels ook de mogelijkheid om een telefoon te ontwikkelen die aan meerdere kanten uitgetrokken kan worden.

Het is niet voor het eerst dat LetsGoDigital over een Samsung dual slide telefoon gerapporteerd. Eerder dit jaar bespraken we nog een Samsung dual slider telefoon die zowel naar boven als naar beneden uittrekbaar was. Ditmaal onderzoekt Samsung de mogelijkheden om het scherm zowel naar boven als naar de zijkant uit te kunnen vouwen. Hierdoor ontstaan tal van nieuwe gebruikersmogelijkheden.

Samsung Galaxy Z Fold Dual Slide

De informatie is gebaseerd op een patent dat Samsung Electronics op 21 mei 2021 heeft ingediend bij de World Intellectual Property Office (WIPO). De 152-pagina tellende documentatie getiteld ‘Electronic device including display having plurality of states and method for controlling same’ werd vandaag, 16 december 2021, vrijgegeven.

Op de patentbeelden wordt een moderne Samsung telefoon afgebeeld, waarbij het scherm aan de rechterzijde en aan de bovenzijde is afgerond. Dit geeft het toestel een unieke uitstraling. De afbeeldingen tonen een nagenoeg full screen design, waarbij alleen aan de onderzijde een smalle framerand zichtbaar is.

Bijzonder aan deze smartphone is de mogelijkheid om het telefoonscherm zowel in de breedte (naar rechts) als in de hoogte (omhoog) te verlengen. De gebruiker kan zelf kiezen of beide delen of slechts één van beide delen wordt vergroot.

Aan de linkerzijkant van de mobiele telefoon wordt een knop aangebracht om het uittrekproces in werking te stellen. Vervolgens kan de gebruiker op de touchscreen middels een pinch-beweging naar boven of naar de zijkant bepalen in welke richting het scherm moet in- of uitrollen.

Het extra schermoppervlak ligt opgeslagen in de behuizing en wordt vanuit de zijkant en/of de bovenkant aan het front-paneel toegevoegd. Het scherm is in de breedte met circa 30% te vergroten en in de hoogte met circa 25%.

In de rechter bovenhoek is plaats gemaakt voor een selfiecamera. Deze is in het frame geplaatst. De positie van deze camera is belangrijk, aangezien het scherm op die bewuste plek niet vergroot of verkleind kan worden. Zodoende bepaalt de selfiecamera de hoek waarin het scherm kan uitvouwen.

Kijkende naar de achterzijde, dan zien we ook daar een enkele camera die in de uiterste linker bovenhoek is geplaatst – precies tegenover de selfiecamera. Eén camera klinkt niet echt van deze tijd. Desondanks lijkt Samsung hier geen andere mogelijkheid te hebben, ten slotte moet er in de compacte behuizing voldoende ruimte behouden blijven om de tweetal oprolbare displays te kunnen herbergen.

Samsung Dual Slide smartphone met uitgebreide gebruikersmogelijkheden

Wanneer het toestel zowel in de breedte als hoogte is uitgevouwen ontstaat een afwijkende vormfactor, waardoor tevens nieuwe gebruikersmogelijkheden worden geschapen. De gepatenteerde Samsung rollable smartphone is ook 180˚ te draaien, waarna de uitstekende delen aan de tegenoverliggende zijde komen te liggen. Oftewel, zodoende zal het naar boven uitstekende deel ineens naar onderen wijzen, waarna de interface automatisch wordt aangepast – hierop kan bijvoorbeeld een virtueel toetsenbord of een calculator worden weergegeven.

In de patentdocumentatie worden verschillende gebruikersmogelijkheden getoond en omschreven. Het lijkt hierbij te gaan om een geavanceerde variant van de Flex Mode – die we reeds kennen van de Galaxy Z Fold en Galaxy Z Flip devices. Zo kan het extra displaydeel onder andere worden ingezet om bedienings-elementen weer te geven of om een extra app te openen (split screen).

Op het tweede extra displaydeel kan bijvoorbeeld een andere app, zoals een berichtenapp getoond worden. Zodoende kan de gebruiker eenvoudig in één oogopslag schakelen tussen verschillende apps – zonder een app af te hoeven sluiten. Ook bij het bekijken van de fotogalerie kan het handig zijn om met meerdere displaydelen te werken. De gebruiker zal tevens in staat worden gesteld om zelf de indeling van de interface te wijzigen.

Het is een uniek vormgegeven smartphone zoals we nog niet eerder hebben gezien. Bekend is dat Samsung zich al meerdere jaren bezighoudt met de ontwikkeling van slideable smartphones. Begin 2020 gingen er al geruchten de ronde dat Samsung een uittrekbare Galaxy telefoon heeft meegenomen naar de CES beurs, om aan een select gezelschap te kunnen tonen.

In de lente van 2021 heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant ook verschillende trademark aanvragen ingediend die het bedrijf mogelijk zal gebruiken als benaming voor deze nieuwe type mobiele apparaten – denk aan Samsung Galaxy Z Slide en Galaxy Z Roll. Vooralsnog blijft het onbekend wanneer de eerste uittrekbare Samsung smartphone officieel wordt uitgebracht. Mogelijkerwijs dat we hier in 2022 meer over te horen krijgen.

Vorige maand legde Samsung ook nog een bijzonder smartphone model vast dat zowel uittrekbaar als opvouwbaar was – zodoende dat we dit toestel hebben omgedoopt tot de Galaxy Z Fold & Slide. Al met al heeft de Zuid-Koreaanse fabrikant nog genoeg creatieve ideeën in petto voor de toekomst.

Download official documentation: Samsung Galaxy Z Fold Dual Slide smartphone.