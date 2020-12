Oppo X Tom Ford een stijlvolle slider smartphone Oppo lijkt voornemens te zijn om binnenkort een elegante slider smartphone te presenteren, in samenwerking met de Amerikaanse modeontwerper Tom Ford.

De Chinese smartphonefabrikant Oppo heeft recentelijk verschillende innovatieve design concepten getoond. Het begon met de Oppo X 2021, een oprolbare smartphone met een uittrekbaar display, die gepresenteerd werd tijdens INNO Day 2020. Eerder deze maand toonde het bedrijf ook een futuristische slide telefoon met drie scharnieren en een uittrekbaar scherm, genaamd de Oppo X Nendo. Wat mogen we de komende periode verwachten van deze vooruitstrevende fabrikant?

LetsGoDigital is documentatie op het spoor gekomen van een bijzondere Oppo slider smartphone met een uittrekbaar display. De documentatie bevat officiële afbeeldingen, inclusief bijbehorende wallpaper, van een nog niet aangekondigde Oppo smartphone. Uit de afbeeldingen valt op te maken dat dit toestel is ontworpen in samenwerking met de wereldbekende fashion designer Tom Ford.

Het is niet voor het eerst dat LetsGoDigital over dit specifieke toestel schrijft. In augustus dit jaar legde Guangdong Oppo Mobile Telecommunications een patent vast voor een Oppo slider telefoon met een uittrekbaar display. De afbeeldingen die wij ditmaal hebben weten te bemachtigen is identiek aan deze smartphone. Inmiddels bevindt de smartphone zich echter in een dusdanig vergevorderd stadium dat Oppo zich klaar lijkt te maken voor de introductie ervan.

Oppo smartphone met uittrekbaar scherm

Het is een bijzonder compacte slider telefoon, met een flexibel, oprolbaar scherm dat in de hoogte uittrekbaar is. Zodoende kan het displayoppervlak met circa 80% vergroot worden. Zowel de boven- als onderzijde van het scherm is prachtig afgerond, wat zorgt voor een extra elegant design dat veel dames zal aanspreken.

Door de compacte vormfactor kun je dit mobieltje eenvoudig met je meedragen. Aan de zijkanten van het toestel zijn twee gouden lipjes aangebracht die je kunt uittrekken, hierdoor lijkt het mogelijk te zijn om de telefoon als modeaccessoire aan je nek te hangen.

Op de achterzijde is een drievoudig camerasysteem geïmplementeerd. Het cameraeiland is prachtig vormgegeven met een soort houtnerf structuur. Direct onder de camera staat vermeld: “Oppo X Tom Ford – Design for concept Shakira’. Zelfs de flitser is op esthetische wijze in het ontwerp opgenomen, deze is rechts van de tekst geplaatst. Symmetrisch aan de linkerzijde is eveneens een kleine cirkel zichtbaar, mogelijk dat dit een extra camerasensor betreft.

Het bruine achterpaneel heeft een ribbelige structuur, het lijkt te gaan om leer. Het is overigens niet voor het eerst dat Oppo dergelijk materiaal toepast voor haar mobieltjes, zo kun je de high-end Oppo Find X2 Pro kopen met een oranje vegan leather achterzijde. Afgezien van het feit dat deze bruine lederen look er bijzonder stijlvol uitziet, komt dit ook het gebruik ten goede. Dergelijk materiaal is namelijk beduidend minder glad dan de glazen achterzijde die we bij veel hedendaagse smartphones terugzien, dit zal de handligging ten goede komen. Ook zie je hierdoor geen vingerafdrukken op het toestel, bovendien voelt leer lekker zacht en warm aan in je handen.

Links en rechts van het camerasysteem is nog een ander type materiaal gebruikt. Vermoedelijk gaat het om een soort geweven stof, die in dezelfde chique bruine kleur is opgetrokken. Verder lijkt de smartphone over een metalen frame te beschikken, waarbij dezelfde houtnerf structuur is toegepast als bij het cameraeiland. In het rechter framedeel is het sim-compartiment geïntegreerd.

Wanneer je deze rollable smartphone volledig uittrekt dan ontstaat er aan de achterzijde een paneel die op de afbeeldingen grijs is weergegeven. Het blijft helaas onbekend wat dit precies is. Wellicht gaat het om een tweede scherm, waardoor het mogelijk zou zijn om selfies te maken met de triple-camera. Ten slotte is er aan de voorzijde geen enkele camera zichtbaar.

Hoewel Oppo halverwege vorig jaar al een prototype telefoon toonde met een under-screen camera is het niet direct waarschijnlijk dat deze slider smartphone over een selfiecamera beschikt die onder het display is geplaatst. Ten slotte gaat het om een uittrekbare telefoon, wat de implementatie van zo’n type camera nóg ingewikkelder zou maken. Bovendien doet de beeldkwaliteit van under-screen camera’s vooralsnog onder ten opzichte van de selfiecamera’s die in hedendaagse mobieltjes wordt toegepast.

Wie is Tom Ford?

Tom Ford is een bekende Amerikaanse modeontwerper die lange tijd werkzaam is geweest voor het Italiaanse fashionmerk Gucci. Ford wist het bedrijf een nieuwe boost te geven door klassiekers van het merk in een modern jasje te steken. In 2004 besloot Ford de Gucci Group te verlaten, waarna hij een zonnebrillenlijn heeft opgezet in samenwerking met cosmeticafabrikant Estée Lauder.

In 2007 heeft Ford zijn eigen heren kledinglijn opgezet, dat in 2010 werd uitgebreid met een collectie dameskleding. Als onderdeel van de Tom Ford collectie zijn ook tal van accessoires en parfums op de markt gebracht. Naast fashion designer houdt Ford zich ook actief bezig als filmproducent.

Het blijft vooralsnog onbekend wanneer Oppo deze stijlvolle design smartphone aan de wereld zal tonen. Ook blijft het nog even afwachten of Oppo dit toestel uitsluitend als concept design telefoon zal introduceren, of dat dit een soort van Limited Edition uitvoering wordt. Net zoals Oppo van haar topmodel, de Find X2 Pro, ook een Find X2 Pro Lamborghini Limited Edition heeft uitgebracht.

Oppo is overigens niet de enige smartphonefabrikant die de samenwerking opzoekt met modeontwerpers. Zo heeft zusterbedrijf OnePlus enkele jaren geleden de samenwerking opgezocht met de bekende fashion designer Jean-Charles de Castelbajac, dit heeft geresulteerd in de OnePlus 5 JCC+ Limited Edition smartphone. Recentelijk heeft Samsung ook een speciale editie uitgebracht van de Samsung Galaxy Z Flip opvouwbare smartphone, hieruit is de Galaxy Z Flip Thom Browne Edition voortgevloeid.

