Oppo X Nendo concept slide telefoon met stylus pen Oppo weet te verrassen en toont een bijzonder futuristische slide telefoon met 3 scharnieren. Zodoende is deze 7-inch telefoon bijzonder flexibel van aard.

Afgelopen maand toonde Oppo tijdens het INNO Day 2020 evenement een futuristische concept smartphone. De Oppo X 2021 is een oprolbare smartphone met een uittrekbaar / uitschuifbaar display. Zojuist heeft Oppo onverwachts nóg een waanzinnige concept telefoon getoond, in de vorm van een slide telefoon. Deze nieuwe variant heet de Oppo X Nendo, het is een slanke telefoon met een langwerpig display. Uitgevouwen beschik je over een 7″ scherm.

De opvouwbare smartphone van Oppo is een werkend toestel die je op verschillende punten kunt buigen en vouwen, waardoor er tal van bedieningsmogelijkheden ontstaan – afhankelijk van hoe het toestel gevouwen is. Opgevouwen is het een bijzonder compact mobieltje die je eenvoudig in je borstzak kunt meedragen.

Opvouwbare smartphone van Oppo met 3 scharnieren

Uit de getoonde afbeeldingen blijkt dat deze Oppo slide telefoon ook compatibel is gemaakt met een stylus pen. Het is al langer bekend dat concurrent Samsung de Galaxy Z Fold 3 eveneens compatibel wil maken met de S Pen. Oppo is hier inmiddels in geslaagd, zo blijkt uit de vrijgegeven beelden. Chapeau! Een stylus maakt de bediening van het groot flexibele scherm een stuk aangenamer, zeker bij langdurig gebruik.

Deze Oppo slide telefoon heeft maar liefst 3 scharnieren, waardoor het toestel uiterst flexibel van aard is. Op de achterzijde is een verticaal camerasysteem aangebracht. Het gaat om een triple camera met flitser, mogelijk vergelijkbaar met het huidige topmodel van het merk; de Oppo Find X2 Pro. Dankzij het flexibele karakter van deze telefoon is het ook mogelijk om het toestel slechts deels open te vouwen, waarbij zowel de camera als een deel van het scherm beschikbaar blijft. Op deze wijze kan de hoofdcamera ook gebruikt worden voor het maken van kwalitatieve selfies.

Het is een bijzonder futuristische smartphone en bovendien een zeer uniek toestel zoals we nog nooit eerder gezien hebben. De nieuwe concept smartphone is ontwikkelt in samenwerking met de Japanse design studio Nendo, zodoende dat deze telefoon is omgedoopt tot de ‘Oppo X Nendo’.

Uit de serie tweets van Oppo blijkt helaas niet of het bedrijf voornemens is om deze slide telefoon ook daadwerkelijk uit te brengen. Onlangs werd bekend dat Oppo haar eerste opvouwbare smartphone waarschijnlijk in de tweede helft van 2021 zal aankondigen. Het is echter nog onbekend hoe dit toestel eruit komt te zien.

Onderstaand nog een YouTube video waarin de werking van de Oppo slide telefoon getoond wordt.