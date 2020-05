Huawei MatePad 8-inch tablet met dubbele speaker Huawei heeft een budget tablet in de maak voor de nieuwe MatePad serie, met enkele camera en dubbele speaker. Introductie van deze tablet volgt binnenkort.

Tablets zijn duidelijk minder populair dan enkele jaren geleden. Logisch ook, want smartphones worden tegenwoordig voorzien van een beduidend groter display waardoor de toegevoegde waarde van een tablet minimaal is. Desalniettemin brengen fabrikanten nog altijd nieuwe handzame PC’s uit, zo ook Huawei. Eind vorig jaar werd afscheid genomen van de MediaPad reeks met de introductie van de MatePad Pro. Dit was de eerste Huawei tablet met 5G en ook de eerste met een punch-hole camera. Binnenkort wordt ook z’n goedkope broertje aangekondigd, de MatePad T.

Nadat er vorige week al enkele beelden online verschenen van de Huawei MatePad T, brengt LetsGoDigital vandaag een reeks nieuwe productafbeeldingen naar buiten. De nieuwe 8-inch tablet is hierop van alle kanten zichtbaar. Er worden twee designs getoond, de één heeft een monotone achterzijde, bij de ander is er duidelijk een motiefje op de achterkant te zien.

Zowel aan de boven- als onderzijde is één speaker geplaatst. Dit wijkt af ten opzichte van het Pro model, die over een quad-speaker geluidssysteem beschikt. De USB-C aansluiting is zoals gebruikelijk aan de onderzijde te vinden en aan de rechter zijkant zijn verschillende fysieke knoppen zichtbaar, waaronder de power-knop en volumetoetsen. De linkerzijde biedt toegang tot het sim-compartiment.

In tegenstelling tot de MatePad Pro krijgt de nieuwe variant geen punch-hole camera. In plaats daarvan zal de front-camera in de bovenste schermrand geplaatst worden. Op de achterzijde zien we eveneens één camera met direct daaronder een flitser. Deze flitser is overigens niet zichtbaar op de renders die eerder deze maand online verschenen. Over de cameraresolutie is nog geen informatie bekend, wel is duidelijk dat de MatePad T over een minder geavanceerde camera setup zal beschikken als zijn professionele broer.

De getoonde beelden zijn afkomstig uit een design patent. Huawei Technologies heeft in mei 2019 een patent ingediend in thuisland China bij het CNIPA voor een nieuw tablet ontwerp. De documentatie werd op 14 april 2020 vrijgegeven en omvat 15 kleuren renders van de nog niet aangekondigde tablet PC.

Huawei MatePad T Android tablet zonder Google services

Eerder deze maand ontving de Huawei MatePad T reeds het WiFi certificaat. Hieruit bleek dat er 6 modellen in de maak zijn. Verschillen zullen onder andere te vinden zijn in de geheugenuitvoering en WiFi / 4G LTE / 5G ondersteuning. De nieuwe tablet zal draaien op het Android 10 besturingssysteem, in combinatie met de EMUI 10 gebruikersinterface. De Amerikaanse handelsban is nog altijd van kracht, wat inhoudt dat de nieuwe tablet geen gebruik kan maken van Google diensten, zoals Gmail, Maps en YouTube.

Kort nadat het WiFi certificaat online verscheen deelde tech-lekker Evan Blass de eerste productbeelden online. Hij wist erbij te vermelden dat het om een 8-inch tablet gaat. Zijn grote broer, de MatePad Pro is met zijn 10,8-inch scherm beduidend groter.

Over de hardware is nog geen informatie bekend. Mogelijk maakt Huawei gebruik van haar nieuwe Kirin 810 chipset aangevuld met 4GB RAM / 64GB of 6GB RAM / 128GB geheugen. Er worden overigens meerdere geheugenvarianten verwacht.

Of het nieuwe model ook compatibel zal zijn met de Huawei M Pen en het wireless keyboard is vooralsnog onbekend. Het Pro model ondersteunt ook draadloos opladen en omgekeerd draadloos opladen. Deze functionaliteit verwachten we niet terug te zien bij het budget model.

De MatePad Pro biedt ook ondersteuning voor het razendsnelle 5G netwerk. Het blijft nog even de vraag of Huawei ook een 5G model uitbrengt van de kleine tablet. Gisteravond heeft Vodafone het 5G netwerk geactiveerd voor ruim de helft van Nederland, eind juli volgt een landelijke 5G dekking.

Wanneer kun je deze Huawei tablet kopen?

Afgelopen week heeft Huawei nog een nieuwe MatePad tablet aangekondigd in China, ditmaal zonder toevoeging in de naam overigens. De Huawei MatePad is uitgerust met een 10,4-inch display, de Kirin 810 processor, een quad-speaker en een dubbele camera. De selfiecamera is bij dit model in de schermrand geplaatst, maar dan over de lengte-as. Handig, want doordat het scherm groter is houdt je de tablet stabieler vast in horizontale mode tijdens het fotograferen. Ook is de MatePad compatibel met de M Pen, deze is optioneel verkrijgbaar.

Verwacht wordt dat de nieuwe Huawei MatePad T ook binnenkort geïntroduceerd zal worden, ook buiten China. Het wordt de tegenhanger van de recentelijk geïntroduceerde Samsung Galaxy S6 Lite.

Mogelijk dat dit ook het geschikte moment is voor Huawei om de nieuwe MatePod oordopjes aan te kondigen. Hoewel het zeker niet valt uit te sluiten dat deze pas ten tijde van de Huawei Mate 40 serie geïntroduceerd zullen worden, die rond september 2020 verwacht wordt.

Bekijk hier het patent van de Huawei MatePad T.