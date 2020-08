PlayStation 5 is compatibel met deze PS4 accessoires Kun je de DualShock 4 controller gebruiken met de PlayStation 5 console? En hoe zit het met de compatibiliteit van de PS Camera? Sony geeft antwoord.

Halverwege juni werd de PlayStation 5 game console aangekondigd. Gelijktijdig werd ook de PS5 Digital Edition geïntroduceerd, evenals een reeks nieuwe accessoires waaronder een DualSense Charging Station. Velen vroegen zich destijds af in hoeverre deze toebehoren ook te gebruiken zullen zijn met de PS4, en visa versa. Via een nieuwe blogpost geeft Sony nu meer duidelijkheid over de compatibiliteit van bestaande optionele accessoires met de PS5.

Begin dit jaar heeft Sony reeds bevestigt dat veruit de meeste PS4 games ook compatibel zullen zijn met de PS5. Het is voor het eerst dat Sony de PlayStation backwards compatibel maakt, tot vreugde van veel gamers. Maar wat betekent dit voor de bestaande DualShock controller en andere optionele accessoires, kun je die ook blijven gebruiken met de nieuwe game console? In de blogpost vermeld Sony het volgende.

Welke bestaande PS4 accessoires zijn te gebruiken met de PS5?

• Speciale randapparatuur, zoals racesturen met officiële licentie, arcade-sticks en flight-sticks, werken met PS5-games en ondersteunde PS4-games.

• De platina en gouden draadloze headsets, evenals headsets van derden die verbinding maken via een USB-poort of audio-aansluiting, werken met de PS5 (de bijbehorende headset-app is niet compatibel met de nieuwe PlayStation).

• De DualShock 4 draadloze controller en PlayStation officieel gelicentieerde gamepad-controllers van derden werken met ondersteunde PS4 games.

• Zowel de PS Move Motion Controllers als de PlayStation VR Aim Controller werken met ondersteunde PS VR games op de PS5.

De bestaande DualShock 4 controller is dus compatibel met de PS5 console, maar alleen om PS4 games mee te spelen. De oude controller kun je niet gebruiken voor het spelen van de nieuwe PS5 games. Sony is van mening dat je de nieuwe games het best kunt ervaren met de geheel nieuwe DualSense wireless controller met haptische feedback en adaptieve triggers.

De PlayStation Camera werkt ook met de PS5, deze dient voor het spelen van PS VR games. Hiervoor is overigens wel een PlayStation Camera-adapter vereist, die gratis wordt geleverd aan PS VR-gebruikers. Meer details over het verkrijgen van de adapter wordt later bekend gemaakt.

Hoewel veel toebehoren dus compatibel zullen zijn met de PS5, merkt Sony op dat dit niet geldt voor alle third-party accessoires, ongeacht of deze onder officiële PlayStation licentie zijn uitgebracht. Je dient dit zelf te controleren bij de fabrikant.

Op de achtergrond lijkt Sony ook te werken aan een nieuwe PSVR headset. Verwacht wordt dat deze pas volgend wordt uitgebracht. In de tussentijd kun je dus gebruik maken van het PSVR ecosysteem dat is opgezet voor de PS4.

Prijs & release datum Sony PlayStation 5

Op donderdag 6 augustus heeft Sony een nieuwe State of Play uitzending gepland. De focus ligt ditmaal op verwachte PS4 en PS VR games. Er zullen geen grote PS5 aankondigingen gedaan worden, zo benadrukt Sony in de aankondiging op Twitter.

Er zijn signalen dat later deze maand wel eindelijk meer nieuws bekend wordt gemaakt aangaande de prijs en verkrijgbaarheid van de Sony PlayStation 5. Ook Microsoft zou deze informatie in augustus aankondigen voor de Xbox Series X. De nieuwe spelconsoles zullen in het najaar van 2020 worden uitgebracht. Vermoedelijk kun je de PlayStation 5 kopen vanaf 20 november, ongeveer.

Waarschijnlijk wordt de PS5 Digital Edition voor € 400 in de markt gezet, voor de standaard PS5 zal de adviesprijs vermoedelijk worden vastgesteld op € 500. Daarmee wordt de Digital Edition exact net zo duur als de PS4 ten tijde van de lancering kostte.

Verwacht wordt dat de PlayStation 5 games wel behoorlijk in prijs zullen stijgen. Over de prijs van de PS5 accessoires is vooralsnog geen informatie bekend. Hoogstwaarschijnlijk zal er standaard één DualSense controller worden meegeleverd bij de console. Voor een extra controller dien je vermoedelijk een prijs van zo’n € 60 – € 70 te betalen.