Samsung meldt stijging van verkoop Galaxy smartphones Kwartaalcijfers wijzen uit dat Samsung een recordomzet heeft geboekt door sterke verkoop Galaxy smartphones. Winst is gedaald, door hogere kosten.

Samsung Electronics heeft onlangs de financiële resultaten van Q4/2021 bekendgemaakt. De Koreaanse elektronicagigant wist een record omzet te boeken van 55 miljard Euro en sloot het kwartaal succesvol af met een winst van maar liefst 7,8 miljard Euro. Voor het volledige fiscale jaar rapporteerde het hoofdkantoor 203 miljard euro aan inkomsten, een nieuw historisch record met 37 miljard euro winst op bedrijfsresultaat.

De consumenten elektronica activiteiten boekten een recordomzet op kwartaalbasis, maar de winst daalde licht op kwartaalbasis, veroorzaakt door stijgende kosten. De winst bij de Memory Business daalde eveneens ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Dit komt doordat de prijzen tot op zekere hoogte daalden en de groei onder de verwachtingen van het bedrijf kwam.

De omzetgroei in het vierde kwartaal werd voornamelijk aangedreven door de eindproducten. Samsung zag een forse stijging in de verkoop van Galaxy smartphones. De verkoopaantallen van opvouwbare telefoons zijn ook sterk toegenomen – met name de Galaxy Z Fold 3 en Galaxy Z Flip 3 zijn erg populair. Steeds meer consumenten raken bekend met de nieuwe gebruiksmogelijkheden van dit soort toestellen. Deze interesse is onder andere aangewakkerd door de inzet van TV commercials en PR activiteiten.

Samsung Electronics verwacht voor boekjaar 2022 in de Display Panel Business een flinke toename van de omzet. Dit wordt mede veroorzaakt door de toenemende vraag aan opvouwbare displaypanelen. Bekijk hier het complete overzicht met alle jaarverslagen van Samsung.

Samsung ziet verkoopcijfers van Galaxy smartphones met 11% stijgen

Ook in Europa heeft Samsung een goed kwartaal achter de rug. Er werden 11% meer smartphones verkocht dan een jaar ervoor, in dezelfde periode. Samsung sloot het jaar af met een marktaandeel van 33%. Desondanks wist concurrent Apple nog hogere verkoopaantallen te realiseren in december, zo meldde Counter Point Research onlangs.

Dit zagen we overigens afgelopen jaar ook gebeuren, doordat de iPhone modellen in het derde kwartaal van het jaar worden aangekondigd. Het ligt echter in de lijn der verwachtingen dat Samsung dit stokje weer zal overnemen in Q1 2022 – ten slotte wordt overmorgen de Galaxy S22 serie verwacht en ook de Galaxy S21 FE is sinds enkele weken verkrijgbaar.

Wel opvallend is de daling van Xiaomi, halverwege 2021 mocht de Chinese fabrikant zich nog marktleider in Europa noemen. Echter, door een tekort aan componenten heeft Xiaomi beduidend minder telefoons kunnen produceren dan gepland. Dit heeft voor een stevige verkoopdaling gezorgd van wel 50%.

Aankomende woensdag organiseert Samsung een grootste Unpacked Show met wederom veel nieuwe productaankondigingen. Het verkoopassortiment zal worden versterkt met diverse nieuwe smartphones en tablets. Binnen de S-serie worden de Samsung Galaxy S22, Galaxy S22+ en Galaxy S22 Ultra aan het smartphone assortiment toegevoegd. Het tabletprogramma wordt eveneens aangevuld met drie nieuwe modellen. Het gaat om de Galaxy Tab S8, Galaxy Tab S8+ en de Galaxy Tab S8 Ultra. Deze producten moeten gaan zorgdragen voor een sterk eerste kwartaal van 2022.