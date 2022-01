Samsung Galaxy M52 review De Galaxy M52 is het goedkope broertje van de Galaxy A52s. Wat zijn de verschillen en hoe presteert deze Samsung M-serie telefoon in de praktijk?

Toon pagina inhoud

Samsung heeft haar smartphone modellen onderverdeeld in verschillende series. Denk aan de Galaxy Z opvouwbare telefoons of de high-end Galaxy S-serie. Binnen de A-serie worden de budget en mid-range toestellen van het merk gevoerd. Daarnaast is er ook nog een M-serie. In Nederland is het Galaxy M-serie assortiment beperkt. Er zijn slechts twee modellen beschikbaar, de goedkope Galaxy M22 en de Galaxy M52 5G. Laatstgenoemde kan beschouwt worden als tegenhanger van de populaire Galaxy A52 / A52s.

De Galaxy M52 5G ging eind november 2021 in de verkoop. Het toestel beschikt over een groot 6,7” Full HD+ AMOLED display, een triple-camera met 64MP hoofdcamera en een grote 5.000 mAh batterij. In Nederland kun je de Samsung M52 kopen voor een adviesprijs van €380. Levert Samsung met deze telefoon een goede prijs/kwaliteit verhouding?

Samsung M52 review

Webredacteur Sebastien Marien heeft geruime tijd kunnen doorbrengen met de nieuwe M-serie smartphone van Samsung. Op AndroidWorld heeft hij een uitgebreide Galaxy M52 review gepubliceerd, waarin hij dieper ingaat op de voordelen en nadelen van deze mid-range smartphone.

Met een verkoopprijs van €380 is de Galaxy M52 aanzienlijk goedkoper dan de €450 kostende Galaxy A52s. Beide zijn 5G telefoons, voorzien van dezelfde Snapdragon chipset en draaiend op het Android 11 OS. Maar heeft Samsung de juiste concessies gedaan om tot een lagere prijs te komen?

De smartphone wijkt op verschillende punten af ten opzichte van het populaire A-serie model. De M52 is uitgerust met een groter display, een grotere batterij, een camera minder en een ander design. Over het ontwerp meldt Sebastien in zijn review: “De Galaxy A52-toestellen zijn al volledig van plastic, maar de M52 voelt nog net iets goedkoper aan. Het toestel heeft een glanzende afwerking, waardoor vingerafdrukken onvermijdelijk zijn. Toch heeft de M52 wel een leuk gestreept patroontje op de achterkant. Verder ligt het toestel goed in de hand en gezien de grootte is hij verrassend licht. “

De vingerafdruksensor is aan de zijkant geplaatst in de power-knop. De scanner functioneert naar behoren en is ook goed bereikbaar met je vinger. Bij de A52 / A52s is de vingerafdrukscanner onder de display verwerkt, dit is een duurdere oplossing die ook iets accurater lijkt te werken. De Samsung M52 moet het ook stellen zonder officiële IP-rating, wat inhoudt dat de smartphone niet is getest op stof- en waterbestendigheid.

Niet waterbestending en geen koptelefoon aansluiting

Een ander opmerkelijk verschil, de M52 beschikt helaas niet over een 3.5mm koptelefoonaansluiting. Hoe vreemd het misschien ook klinkt, hiermee loopt de M52 voorop. Want hoewel de A-serie 2021 modellen nog wel beschikken over een audioaansluiting, is het inmiddels bekend dat de 3.5mm jack vanaf 2022 ook niet meer in de Samsung A-serie devices terug te vinden zal zijn. Dat betekent dat telefoons zoals de Galaxy A33, de Galaxy A53 en de Galaxy A73 niet compatibel zullen zijn met bedrade headsets.

Uiteraard blijft het wel mogelijk om Bluetooth oordopjes aan te sluiten. Bij de high-end S-serie modellen wordt de 3.5mm aansluiting al langer achterwege gelaten, wat dat betreft komt het besluit van Samsung niet geheel onverwachts. Desondanks zullen veel andere merken hun budget en mid-range modellen dit jaar nog wel voorzien van koptelefoonaansluiting.

Het is de vraag wat dit met de verkoopaantallen bij Samsung gaat doen. Het bedrijf heeft in toenemende mate te kampen met concurrentie vanuit China. Zeker in opkomende markten is het bedrijf veel marktaandeel verloren aan merken zoals Xiaomi, Vivo, Oppo en OnePlus.

De nieuwe M-serie telefoon beschikt over een relatief groot en scherp display met een 120Hz refresh-rate, vergelijkbaar met de Galaxy S21 Plus. Over de display zegt Sebastien in zijn Samsung M52 review: “Het 6,7 inch scherm van de Galaxy M52 is een van de sterkste aspecten van dit toestel. Niet alleen is het groter vergeleken met het 6,5 inch scherm van de Galaxy A52-toestellen, maar de kwaliteit is ontzettend goed. De kleuren zien er prima uit en de maximale helderheid is hoog.”

Krachtige 5G smartphone met triple-camera

Qua processor en geheugen doen de Galaxy M52 en A52s niet aan elkaar onder. De smartphone wordt aangedreven door de Qualcomm Snapdragon 778 met geïntegreerde 5G modem, die simpelweg goede prestaties levert. Er is 6GB RAM geheugen ingebouwd en 128GB opslaggeheugen. Voor veruit de meeste gebruikers is dat meer dan voldoende. Bovendien heb je met dit telefoonmodel de mogelijkheid om het opslaggeheugen uit te breiden middels een microSD geheugenkaart.

De Samsung M52 draait uit de doos op Android 11 in combinatie met de One UI 3 gebruikersinterface. Deze biedt een fijne allround gebruikerservaring. Samsung hanteert een goed updatebeleid, waarbij de meeste modellen 3 jaar Android OS updates en 4 jaar beveiligingsupdates mogen verwachten.

De Galaxy M-serie modellen kunnen eveneens rekening op 4 jaar beveiligingsupdates. Over het Android updatebeleid voor de M-serie smartphones is de fabrikant echter nogal schimmig. Er worden geen beloftes gedaan. Dat kan betekenen dat de M52 slechts 1 jaar of 2 jaar Android OS updates zal ontvangen, terwijl telefoons van de A52s gegarandeerd drie jaar lang voorzien worden van de nieuwste functies.

Het zou Samsung sieren als het bedrijf ook voor de goedkopere telefoonmodellen een duidelijk updatebeleid voert, zodat gebruikes vooraf weten waar ze aan toe zijn en zodoende een goede aankoopbeslissing kunnen maken.

Aangaande de camera’s, met deze smartphone weet Samsung veel jongeren aan te spreken. Zodoende is er een extra hoge resolutie selfiecamera voorhanden. Het gaat om een 32 megapixel front-camera – vergelijkbaar met de beduidend duurdere Galaxy S21 FE.

Op de achterzijde is een drievoudige camera geplaatst. Het gaat om een 64 megapixel groothoekcamera, een megapixel ultra-groothoekcamera en een 5 megapixel macro-camera. De camerasensoren komen overeen met de A52s, hoewel de M52 over één camera minder beschikt – de 5MP dieptecamera ontbreekt.

Desondanks presteert de triple-camera doorgaans goed. Zeker bij goede lichtomstandigheden kun je met deze mobiele telefoon zeer acceptabele beelden vastleggen. In donkere lichtomstandigheden heeft het camerasysteem beduidend meer moeite om details vast te leggen, dit is helaas een standaard gegeven bij telefoons in deze prijsklasse. Toch is het jammer dat er een optische beeldstabilisatiesysteem ontbreekt.

Over de beeldkwaliteit meldt Sebastien in zijn Samsung Galaxy M52 review: “De meeste foto’s zijn zeker aanvaardbaar gezien de prijs van het toestel. Niets schokkends. Je kan het als gemiddeld tot goed beschouwen.”

De geluidskwaliteit is redelijk, maar zeker niet bijzonder goed te noemen. Dit komt mede doordat er een enkele speaker is ingebouwd. Telefoons als de A52s hebben wel een dual stereo speaker, waardoor geluidsfragmenten voller klinken. In deze prijsklasse zou je eigenlijk verwachten dat er een dual speaker voorhanden is, zoals ook bij veel concurrerende modellen het geval is. Gelukkig wordt Dolby Atmos wel ondersteunt.

Batterij & Oplaad mogelijkheden

De Samsung M52 is uitgerust met een 5.000 mAh batterij, die garant staat voor een lange batterijduur. Toch is er iets merkwaardigs aan de hand, hiervoor moeten we even terug naar de essentie van de M-serie. De Galaxy M-serie is een relatief jonge smartphone serie die Samsung in 2019 in het leven riep met de introductie van de Galaxy M20.

Deze telefoon wist zich te onderscheiden door z’n grote accucapaciteit. Het ging om de grootste batterij die Samsung tot dusver ooit had toegepast in een mobiele telefoon. Sindsdien is de batterijcapaciteit een belangrijk kenmerk geweest van de M-serie. Zo werd de Galaxy M51, de voorloper van de M52, voorzien van een gigantische 7.000 mAh accu.

Dat is nu exact waar de schoen wringt, want hoewel 5.000 mAh door menigeen wordt beschouwd als een grote accu, is het natuurlijk beduidend minder dan de 7.000 mAh batterij die z’n voorganger meekreeg. Desondanks zal het toestel een degelijke accuduur leveren. Jammer genoeg is de oplaadsnelheid beperkt tot 25W. Draadloos opladen wordt niet ondersteunt. Gelukkig wordt er wel standaard een oplader meegeleverd.

Samsung Galaxy M52 review conclusie

Je zou de M52 kunnen beschouwen als een soort van Fan Edition van de A52s. Hoewel de telefoon goedkoper is dan z’n broertje uit de A-serie, weet het toestel op een aantal punten zelfs beter te scoren. Denk aan het grote 6,7” display en de krachtige 5.000 mAh batterij. Bovendien zijn beide modellen voorzien van dezelfde chipset met net zoveel geheugen. Toch is het niet alleen maar rozengeur en maneschijn.

Hoewel de Galaxy M52 vergelijkbare prestaties als z’n duurdere broer, zijn er ook een aantal minpunten te noemen. Zo beschikt de telefoon niet over een IP-rating, er is geen 3.5mm koptelefoon aansluiting voorhanden en de vingerafdruksensor is niet onder het scherm, maar in de power-knop verwerkt. Daar komt bij dat het design simpelweg goedkoper aanvoelt, hoewel je hier weinig van zult merken als je een telefoonhoesje gebruikt. Dat er ook een 5MP dieptecamera ontbreekt is in de praktijk ook niet zo’n probleem.

De Samsung Galaxy M52 is verkrijgbaar in drie kleuren: Blazing Black (zwart), Icy Blue (blauw) en White (wit). Hoewel het toestel pas anderhalve maand verkrijgbaar is heeft Samsung de prijs op z’n website inmiddels aangepast van €380 ten tijde van de release, naar €350 op het moment van schrijven. Dat is ook nodig want de Galaxy A52s, die in augustus 2021 voor €450 in de markt werd gezet, wordt online inmiddels aangeboden vinden voor €370 tot €390. Zodoende is het prijsverschil tussen beide modellen minimaal. Wat dat betreft is het maar net wat jij prefereert; een groot display of een waterbestendige telefoon met 3.5mm jack.