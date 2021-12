Samsung Galaxy M22 review De Galaxy M22 is een betaalbare budget telefoon met een kleurrijk AMOLED display en een grote accucapaciteit. Maar hoe zit het met de prestaties?

Samsung richt zich met de M-serie op consumenten die veel voor weinig wensen. Eén van de nieuwste modellen is de Galaxy M22, deze telefoon werd in oktober 2021 aangekondigd door Samsung Nederland. Het betreft een goedkope budget telefoon dat draait op Android 11, beschikt over een 6,4” HD+ AMOLED scherm, een quad-camera en een grote batterij. De veelzijdige smartphone is voor een adviesprijs van €240 in de markt gezet. De concurrentie in dit prijssegment is echter groot, weet Samsung met de M22 voldoende onderscheidend vermogen te brengen?

De opvolger van de Galaxy M21 is op verschillende punten verbeterd, maar hoe presteert het 2021-model in de praktijk? Claudia Rahanmetan zocht het uit en publiceerde op AndroidWorld een uitgebreide Samsung Galaxy M22 review waarin ze alle plus- en minpunten van deze smartphone uiteen heeft gezet.

Samsung M22 review

Waar de budgetmodellen van Samsung vroeger nog werden uitgerust met een LCD display, mag je tegenwoordig een AMOLED scherm verwachten. OLED heeft verschillende voordelen. Denk aan rijkere kleuren, een grotere kijkhoek, een beter contrast en diepere zwart-tinten. Bovendien is OLED energiezuiniger dan een LCD scherm.

De Samsung M22 profiteert van al deze voordelen. Daar komt bij dat deze budget telefoon ondersteuning biedt voor een 90Hz refresh-rate – waarbij de beelden 90x per seconde ververst worden. Dit zorgt voor veel vloeiendere animaties, ook tijden het scrollen door lange webpagina’s komt de hoge verversingsfrequentie goed tot z’n recht.

Het platte 6,4” AMOLED scherm met 90Hz refresh-rate ziet er kleurrijk uit. Ook de piekhelderheid van 600 nits is noemenswaardig bij telefoons in dit prijssegment. Wel is het jammer dat Samsung heeft gekozen voor een HD+ resolutie. Een Full HD+ display oogt simpelweg scherper. Vind je dat belangrijk, dan zou je de Galaxy A32 4G kunnen overwegen – dit is de goedkoopste Samsung telefoon met een Full HD AMOLED scherm.

Eén van de pluspunten van de Samsung M-serie is zonder meer de batterijcapaciteit. Daar vormt de M22 geen uitzondering op. De telefoon is uitgerust met een 5.000 mAh batterij. Over de accuprestaties meldt Claudia in haar Samsung review: “De Samsung Galaxy M22 wist me te verrassen met een ongelofelijke 5.000 mAh-accu. In combinatie met de zuinige chipset en het HD-scherm, red je het met gemak 1,5 à 2 dagen zonder tussendoor bij te hoeven laden.“

Standaard wordt er een 15W oplader meegeleverd. De Galaxy M22 biedt echter ondersteuning voor 25W opladen. Dus vind je het belangrijk om snel op te kunnen laden, dan is het de overweging waard om een 25W lader te kopen – die Samsung aanbiedt voor €25.

Matige prestaties, goed update beleid

Aangaande de chipset, de Samsung M22 wordt aangedreven door de MediaTek Helio G810 SoC met 4GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen. Dit is een budget processor die uitsluitend 4G ondersteuning biedt. Het is met deze telefoon dus niet mogelijk om gebruik te maken van het 5G mobiele internet netwerk.

Over de prestaties meldt Claudia in haar Galaxy M22 review: “Na een aantal uren met de telefoon als huisgenoot wist ik me al stevig te ergeren aan zijn haperingen en zijn secondenlange vertragingen. Ik kan niet anders zeggen dat de telefoon genoeg rekenkracht heeft voor de basishandelingen. Apps opstarten, vooral als je er meerdere op de achtergrond hebt draaien, kost gewoon moeite.”

De Samsung M-serie telefoon is in totaal uitgerust met vijf camera’s. Het gaat om een 13 megapixel selfie-camera. Daarnaast is er een viervoudige camera op de achterzijde geplaatst. Deze bestaat uit een 48 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel ultra-groothoekcamera, een 2 megapixel macro-camera en een 2 megapixel dieptecamera.

Dit quad-camera systeem is in meerdere Samsung telefoons toegepast, waaronder de Galaxy A21s. De mobiele telefoon levert een mooie beeldkwaliteit, zeker in goed verlichte omstandigheden. In donkere situaties heeft de camera wel moeite om voldoende detail te kunnen registreren.

Een ander pluspunt dat Claudia naar voren haalt in haar Samsung Galaxy M22 review is de lange update-ondersteuning. Hierover meldt ze: “Samsung geeft deze telefoon tot en met 29 september 2025 beveiligingsupdates. De M22 krijgt deze beveiligingsupdates de eerste 2 à 3 jaar per kwartaal en daarna eens per half jaar. In 2022 komt er een upgrade naar Android 12 en vervolgens komt Android 13 in 2023 naar de budgettelefoon.”

Ook is het toestel voorzien van een 3.5mm koptelefoon aansluiting, waardoor je bedraad naar je favouriete muziek kunt luisteren. Inmiddels is duidelijk dat Samsung deze aansluiting vanaf 2022 zal weglaten bij de A-serie modellen. Mogelijkerwijs geldt dit ook voor de nieuwe M-serie telefoons. De high-end Galaxy S-serie moet het al langer doen zonder 3.5m jack.

Waar kun je de Samsung Galaxy M22 kopen?

Verder is de telefoon voorzien van een plastic achterpaneel en een plastic frame. De vingerafdruksensor is in de power-knop verwerkt, deze werkt snel en accuraat. Het betreft een dual sim telefoon. De Samsung M22 is verkrijgbaar in drie kleuren: zwart, wit en blauw. Vooralsnog hanteren alle Nederlandse retailers de adviesprijs van €240.

Voor deze prijs zijn er uiteraard meer alternatieven voorhanden. Hoewel de M22 een veelzijdige telefoon is, doet de matige processor afbreuk aan de algehele prestaties en daarmee het gebruikersgemak. Zoek je een budget telefoon die krachtigere prestaties levert, overweeg dan de Galaxy A32 4G.

Ben je bereid om naar een ander merk over te stappen? Dan zijn de Motorola Moto G 5G Plus en Xiaomi Redmi Note 10 5G ook uitstekende budget telefoons, net als de Poco X3 Pro en de Nokia G50. Heb je er geen problemen mee om wat meer geld uit te geven? Sinds afgelopen maand is ook de Galaxy M52 verkrijgbaar in Nederland, voor een prijs van €380.