Samsung Galaxy Z Flip 3 Gucci Fashion Luxury Edition Aanschouw deze stijlvolle Samsung Z Flip 3 concept telefoon in teken van het beroemde fashionmerk Gucci, vormgegeven door designer Giuseppe Spinelli.

Het zal je vast niet zijn ontgaan dat Samsung volgende maand, op 11 augustus 2021, een Galaxy Unpacked 2021 evenement zal organiseren om de nieuwste Galaxy producten te onthullen. Tijdens het evenement wordt zowel de Samsung Galaxy Z Fold 3 als de Z Flip 3 verwacht. Voor het eerst zullen de tweetal opvouwbare smartphones gelijktijdig worden geïntroduceerd. Daar blijft het hoogstwaarschijnlijk niet bij, vermoedelijk zal Samsung ook een Limited Edition model uitbrengen van beide vouwtelefoons.

Ten tijde van de introductie van de Galaxy Z Fold 2 en de Galaxy Z Flip heeft Samsung een Thom Browne editie uitgebracht. Het lijkt erop dat Samsung een soortgelijke Limited Edition uitvoering zal uitbrengen voor de nieuwe Z Flip en Z Fold modellen. Afgelopen week heeft grafisch designer Giuseppe Spinelli al een serie spraakmakende renders gemaakt van de verwachte Galaxy Z Flip 3 Thom Browne editie.

Toch vragen sommige zich af of Samsung de samenwerking met Thom Browne wel zal voortzetten. Zo gaan er geruchten de ronde dat Samsung ditmaal voor een Frans merk zal kiezen. Dit heeft Giuseppe er afgelopen week toe geïnspireerd om ook een Galaxy Z Flip 3 Louis Vuitton Limited Edition te maken.

Ditmaal heeft de Italiaanse grafisch designer ervoor gekozen om een concept smartphone van de nieuwe Samsung Flip te maken, in teken van het fashion merk Gucci. Het gaat hier uitsluitend om een concept model, er is (voor zover bij ons bekend) geen sprake van een samenwerking tussen Samsung en Gucci.

Samsung Z Flip 3 concept telefoon in teken van fashionmerk Gucci

Het van oudsher Italiaanse modebedrijf werd 100 jaar geleden opgericht, in 1921, door Guccio Gucci. Van zijn initialen zou jaren later het bedrijfslogo worden gevormd. Het luxe fashion-bedrijf produceert kleding, tassen, jassen, schoenen, sieraden, parfums en andere accessoires. Sinds 2004 maakt Gucci onderdeel uit van het Franse luxe merken conglomeraat Kering, waar ook andere beroemde merken zoals Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni en Yves Saint Laurent toe behoren.

Gucci brengt geregeld producten op de markt met daarop het karakteristieke Gucci logo en een drietal kenmerkende rood/groene strepen – waarmee verwezen wordt naar de Italiaanse roots. Het typerende Gucci monogram heeft Giuseppe ook in het ontwerp meegenomen en geeft de Samsung Z Flip 3 een bijzonder elegante uitstraling. Er zijn ongetwijfeld veel dames die met dit toestel gezien zouden willen worden. De Thom Browne editie daarentegen is meer op stijlvolle heren gericht.

Desalniettemin lijkt Samsung de samenwerking met Thom Browne voort te zetten voor zowel de Z Fold 3 als de Z Flip 3. Vermoedelijk worden beide Limited Edition modellen op 11 augustus 2021 geïntroduceerd, gelijktijdig met de standaard varianten. Afgelopen jaar kreeg de Z Flip Thom Browne editie een adviesprijs van ruwweg $2,500 USD, wat $1,100 USD meer is dan het standaard model. Voor dit bedrag krijg je wel een bijpassende Galaxy Watch en de nieuwste Galaxy Buds meegeleverd.

Kenmerken van de Galaxy Z Flip 3

Verwacht wordt dat de Galaxy Z Flip 3 wordt uitgerust met een 6,7-inch flexibel display met een Full HD+ resolutie. De refresh-rate wordt verhoogd naar 120Hz, dit zal het scroll-gemak ongetwijfeld ten goede komen. Het cover-scherm aan de buitenzijde zal worden vergroot van 1,1” naar 1,83”.

Kenmerkend is ook de tweekleurige behuizing. Rondom het camerasysteem en het cover-display is er gekozen voor een zwarte glimmende afwerking. De rest van de behuizing krijgt een andere kleur. Samsung zal standaard vier kleurvarianten uitbrengen, in totaal worden er echter 8 kleuren verwacht – mogelijk worden enkele kleuren uitsluitend via de website van Samsung aangeboden als exclusieve custom varianten. De standaardkleuren worden zwart, groen, beige en paars. Daarnaast wordt er van de Galaxy Z Flip 3 een grijs, wit, blauw en roze model verwacht.

Op het gebied van de camera’s worden er weinig wijzigingen verwacht. De 10 megapixel punch-hole camera blijft hoogstwaarschijnlijk ongewijzigd. Dit in tegenstelling tot de Z Fold 3, dit wordt Samsung’s eerste opvouwbare telefoon met een under-display camera. Ook de dubbele camera, bestaande uit een 12MP groothoek en een 12MP ultragroothoekcamera blijft vermoedelijk identiek aan de originele Z Flip.

Het is goed mogelijk dat de accucapaciteit wel wordt vergroot. Dit zou ook wel wenselijk zijn bij een 120Hz display – die relatief veel van de batterij vraagt. De originele Samsung Flip werd voorzien van een 3.300 mAh batterij met ondersteuning voor 15W snelladen – bedraad en draadloos.

Uiteraard zal ook de software en de hardware worden vernieuwd. De Samsung Z Flip 3 zal draaien op het Android 11 besturingssysteem in combinatie met de One UI 3 gebruikersinterface. Het toestel zal worden aangedreven door de uiterst krachtige Qualcomm Snapdragon 888 chipset.

Op 11 augustus zal Samsung haar nieuwe vouwtelefoons officieel introduceren, vermoedelijk zijn beide modellen vanaf eind augustus leverbaar. Naast de tweetal opvouwbare smartphones zal Samsung tijdens het Galaxy Unpacked 2021 evenement ook de Galaxy Watch 4 (Classic) en de Galaxy Buds 2 onthullen.

