Huawei V-Pencil mogelijk voor Mate V opvouwbare smartphone Huawei legt handelsmerk vast in Europa voor een V-Pen styluspen. Mogelijk bedoelt voor de later dit jaar verwachte Mate V opvouwbare smartphone.

Nadat Huawei eerder dit jaar de Mate X2 heeft uitgebracht, als tegenhanger van de Galaxy Z Fold line-up, maakt het bedrijf zich inmiddels op voor de introductie van een nieuw vouwbaar model. In juli vorig jaar rapporteerde LetsGoDigital al over een trademark van Huawei voor de benaming ‘Mate V’. Destijds concludeerde we dat de Chinese fabrikant vermoedelijk aan een nieuwe opvouwbare smartphone werkt, die de huidige Mate X serie zal ondersteunen.

Afgelopen week meldde @Panda via het Chinese social media platform Weibo dat de Huawei Mate V vouwtelefoon dit jaar nog geïntroduceerd zal worden. Het toestel krijgt naar verluidt een Flip design – vergelijkbaar met de Samsung Galaxy Z Flip 3 en Motorola Razr 5G. Onder de motorkap zal de Kirin 9000 worden geplaatst. De letter ‘V’ symboliseert het klaptelefoon ontwerp.

Huawei V-Pencil stylus pen

Ondertussen heeft Huawei een nieuwe trademark ingediend, die mogelijk verband houdt met deze ontwikkeling. Op 4 oktober 2021 heeft Huawei Technologies een handelsmerk ingediend bij de European Union Intellectual Property Office (EUIPO) voor de benaming ‘Huawei V-Pencil’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9, met als omschrijving: ‘elektronische pen, computer stylus, touchscreen stylus’.

Huawei V-Pencil trademark description: “Electronic pens, computer stylus, touch screen stylus, digital signal processors’.

Uit de omschrijving valt op te maken dat Huawei aan een nieuwe stylus pen werkt voor touch screen devices. Er gaan al langer geruchten dat Huawei de M Pen (ook wel M-Pencil genoemd) compatibel wil maken met haar vouwbare toestellen. Net zoals de Samsung Galaxy Z Fold 3 ook bruikbaar is met de nieuwe S Pen Fold Edition.

Samsung heeft hiervoor een nieuwe stylus ontworpen, waarbij de penpunt automatisch terugtrekt wanneer er te veel druk op het flexibele scherm wordt uitgeoefend. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat de Huawei V Pen de tegenhanger wordt van de Samsung S Pen Fold Edition.

Wel opmerkelijk is het feit dat verwacht wordt dat de Mate V een clamshell design krijgt. Dergelijke toestellen beschikken over een kleiner schermoppervlak dan telefoons die uitvouwen tot een tablet formaat. Een styluspen heeft uiteraard meer toegevoegde waarde bij gebruik op een groot schermoppervlak. Of dit betekent dat Huawei meerdere opvouwbare smartphone modellen wil introduceren, al dan niet binnen de nieuwe Mate V line-up, blijft vooralsnog onbekend.

In juni dit jaar heeft Huawei nog een nieuwe M-Pencil aangekondigd voor de MatePad Pro 2 – dit is de eerste tablet die draait op het HarmonyOS besturingssysteem. De nieuwe M-Pen stylus pen beschikt over magnetic attraction en ondersteunt wireless charging.

Mogelijkerwijs krijgen we de komende periode meer te horen over de Huawei Mate V en de V-Pencil. Over exact twee weken, op 21 oktober 2021, zal Huawei een global launch evenement organiseren in Wenen, Oostenrijk. De trademark aanvraag is eveneens ingediend in Europa. Het is dan ook niet ondenkbaar dat de V-Pen op den duur ook in Europa zal worden aangeboden. De Mate X en Mate X2 zijn overigens niet in Europa uitgebracht, de tussentijds gelanceerde Mate Xs daarentegen wel.

Download trademark documentation: Huawei V-Pencil.