Sony verhoogt productie PlayStation 5 game consoles Sony schroeft PlayStation 5 productie op met maar liefst 50%. Resulteert in zo'n 10 miljoen PS5 consoles, in het eerste half jaar na productie start.

Goed nieuws voor PlayStation fans! Sony heeft besloten om de productie van de Playstation 5 spelconsole op te schroeven. Er zouden maar liefst 50% meer consoles geproduceerd worden. Dat betekent dat we minder hoeven te vrezen voor een te lage voorraad, wat zou kunnen leiden tot lange levertijden en potentieel hogere verkoopprijzen – zoals we destijds hebben gezien bij de Nintendo Switch. De reden voor de productieverhoging is opmerkelijk; de corona crisis.

Sony heeft gemerkt dat mensen tijdens de corona pandemie meer home entertainment producten zijn gaan gebruiken, waaronder game consoles, maar bijvoorbeeld ook VR headsets. Deze toename in gebruik zou ervoor hebben gezorgd dat Sony haar productieplannen voor de PlayStation 5 heeft gewijzigd.

PlayStation 5 console

In april maakte het Amerikaanse zakenmedium Bloomberg nog bekend, via bronnen uit de industrie te hebben vernomen, dat Sony in het eerste halfjaar 20% tot 30% lagere volume-aantallen wil gaan produceren van de PS5, ten opzichte van de PS4 zeven jaar geleden. De reden hiervoor zou de ‘hoge prijs van de PlayStation 5’ zijn. Het zou gaan om 5 tot 6 miljoen exemplaren.

De nieuwe berichtgeving is afkomstig van Bloomberg Japan en Nikkei Asian. Door de productietoename van ruwweg 50% zou Sony nu 9 á 10 miljoen game consoles willen gaan produceren. Er wordt overigens bij vermeld dat de productie nog kan worden aangepast, dus zolang het nieuws niet van Sony zelf afkomstig is dien je een slag om de arm te houden.

Helaas wordt uit de berichtgeving niet duidelijk of dit inclusief de PS5 All Digital Edition is. Ook blijft het vooralsnog onbekend hoe de productie verdeling tussen het standaard model en de digitale variant eruit zal zien. Sony maakte afgelopen maand bekend dat er twee spelcomputer varianten zullen verschijnen tijdens de lancering in het najaar van 2020. Naast de Playstation 5 is er ook een PS5 Digital Edition aangekondigd zonder schijflade. Deze zal vermoedelijk iets goedkoper in de markt worden gezet.

Als Sony daadwerkelijk 9 tot 10 miljoen eenheden zal produceren is dit meer dan zeven jaar geleden het geval was bij de PlayStation 4. Destijds werden er in de eerste 6 maanden na de productiestart zo’n 7,5 miljoen exemplaren geproduceerd. Toen ging het echter om één model. De PS4 Pro verscheen namelijk pas een jaar of drie later.

Is de voorraad toereikend?

In de tussentijd is console gaming er niet bepaald minder populair op geworden. Bovendien lijkt Sony ditmaal te kiezen voor een wereldwijde release, waardoor de hele wereld gelijktijdig bedient moet worden. Het valt dus nog te bezien in hoeverre de voorraad toereikend zal zijn om aan de hoge vraag te kunnen voldoen.

Wil jij er zeker van zijn dat je straks tot één van de eerste behoort die over de nieuwe Sony PlayStation kan beschikken? Dan kun je besluiten een PS5 preorder te plaatsen. Door een reservering te plaatsen wordt je op een wachtlijst gezet zodat je straks bij uitlevering van de consoles als één van de eerste bedient zult worden.

Momenteel kun je alleen een preorder bestelling plaatsen voor de PlayStation 5 via een winkelfiliaal van Gamemania, je dient dan een aanbetaling te doen van €50. Gamemania zal straks, net als alle andere (online) retailers, de adviesprijs hanteren waardoor je onder aan de streep niet meer kwijt zult zijn voor je spelconsole. Er zijn inmiddels meer verkopers die een PS5 webpagina hebben aangemaakt, waaronder Amazon, MediaMarkt, Bol, Coolblue en NedGame – al deze retailers zullen straks de PS5 gaan verkopen.

Wat gaat de PS5 kosten?

Over de PS5 prijs heeft Sony vooralsnog geen informatie willen vrijgeven. Velen gaan uit van een verkoopprijs van zo’n €500 – €550 voor de PS5. Vermoedelijk zal de Sony PS5 Digital Edition zo’n €100 goedkoper worden. Ter vergelijking, de PS4 ging zeven jaar geleden in de verkoop voor €400. Ook de drie jaar later gelanceerde PS4 Pro kreeg dezelfde adviesprijs mee.

Behalve een stijging in de prijs van de console zelf dien je helaas ook uit te gaan van een prijsstijging voor de PlayStation 5 games. Bol vermeldt op haar website maar liefst 25% hogere prijzen voor de nieuwe game titels – waaronder Spider-man Miles Morales en Grand Theft Auto V. Het blijft echter nog onbekend of dit de daadwerkelijke verkoopprijzen worden.

Hoogstwaarschijnlijk maakt Sony binnen nu en twee maanden meer bekend omtrent de verkoopprijs en de exacte lanceringsdatum. Mogelijk wil het bedrijf eerst een officiële reactie van Microsoft afwachten. Gelijktijdig met de PS5 wordt namelijk ook de Xbox Series X verwacht, als opvolger van de Xbox One X.

Deze spelconsoles zullen qua hardware sterk aan elkaar gewaagd zijn. Naar verluidt wil Sony haar nieuwe spelcomputer iets goedkoper in de markt zetten dan Microsoft. Zodoende zou het bedrijf pas een prijs willen communiceren nadat de prijs voor de Xbox Series X bekend is gemaakt. Ook van deze console wordt overigens een Digital Edition uitgebracht, zoals we reeds kennen van de Xbox One S All Digital Edition.

Wat is de PlayStation 5 release datum?

Wat betreft de verkrijgbaarheid, zowel Sony als Microsoft hebben reeds meermaals aangegeven de nieuwe game console in het najaar van 2020 uit te willen brengen. Aangezien de december feestmaand van oudsher een periode is waarop er extra veel spelapparaten worden verkocht ligt het voor de hand dat de PS5 vóór die tijd in de winkelschappen ligt.

Zodoende wordt er gesproken over een lancering ergens halverwege november. Op 26 november / 27 november vindt Thanksgiving Day en Black Friday plaats. Met deze feestdagen wordt het december shopping seizoen ingeluid, dit is tevens de periode dat veel retailers aantrekkelijke acties organiseren waarbij een hoge korting wordt gegeven op uiteenlopende elektronica producten. Wij verwachten dat de PlayStation 5 en de Xbox Series X rond die periode in de verkoop gaat.

Overigens hoef je nog geen aanbieding te verwachten tijdens de lancering, wel is het mogelijk dat Sony bepaalde bundels zal samenstellen. Zodat je tegen een (minimale) prijsreductie naast de console een extra DualSense controller of een populaire game krijgt bijgeleverd. Standaard zal er hoogstwaarschijnlijk één DualSense wireless controller worden meegeleverd.