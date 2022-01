Oppo Reno 8 Pro Officiële productbeelden tonen een nieuwe Oppo telefoon met reusachtige camera. Als dit de Oppo Find X5 Pro niet is, is dit dan de Reno 8 Pro 5G?

Oppo brengt met regelmaat nieuwe smartphones op de markt. Binnen de A-serie worden de budget modellen geplaatst. De Reno modellen bieden plaats voor de mid-range toestellen en de high-end modellen worden binnen de Find reeks geplaatst. Rond maart 2022 wordt de Oppo Find X5 serie verwacht, waarvan de Find X5 Pro het nieuwe topmodel wordt. Van dit toestel zijn onlangs de eerste live foto’s online verschenen, waardoor het design inmiddels vast staat.

LetsGoDigital heeft een serie product beelden in handen gekregen waarop een nog niet officieel aangekondigde Oppo telefoon te zien is. Het gaat om officiële productbeelden afkomstig uit een design patent dat Guangdong Oppo Mobile Telecommunications Corp. Ltd. heeft ingediend in thuisland China. De documentatie bevat meerdere kleuren renders, waarop een nog onbekende Oppo smartphone van alle kanten, tot in detail, getoond wordt.

Oppo Reno 8 Pro met gigantisch camera eiland

De smartphone heeft een bijzonder vormgegeven camera, waarbij het cameraeiland doorloopt over de gehele breedte van de telefoon. Deze neemt zo’n 30% van het achterpaneel in. De triple-camera is aan de linkerzijde geplaatst, het gaat om een verticale opstelling met rechts daarvan de LED flitser – vergelijkbaar met de Oppo Reno 6.

De patentbeelden tonen de mobiele telefoon in drie verschillende kleuren: zwart, zilver en een blauwe gradient variant – zoals op de bovenste afbeelding van deze publicatie zichtbaar is.

Noemenswaardig is verder dat er bij het grijze model een gekleurde lichtring rondom de drietal camera lenzen te zien is. De functionaliteit hieromtrent blijft helaas nog onbekend. Oppo besteed doorgaans veel aandacht aan het uiterlijk van de toestellen, zo weet het jonge consumenten over de streep te trekken om voor het Chinese merk te kiezen.

De patentbeelden tonen tevens de zijkant van de telefoon, hierop is te zien dat de camera slechts lichtelijk uitsteekt ten opzichte van de behuizing. Dat betekent hoogstwaarschijnlijk dat het zoombereik beperkt zal zijn. Hoewel Oppo voorheen meerdere smartphones heeft uitgebracht met 10x Hybrid zoom functionaliteit is het zoombereik de afgelopen periode alleen maar minder geworden – persoonlijk vind ik dit een groot gemis.

Onbekend is onder welke modelnaam deze telefoon zal worden uitgebracht. Als het de Find X5 niet is, gaat het dan om een nieuwe Reno smartphone? De Oppo Reno 7 smartphones zijn de meest recente modellen, deze toestellen zijn eind december 2021 aangekondigd in China. In Nederland is de Reno 6 en Reno 6 Pro verkrijgbaar. In het najaar van 2022 wordt de Reno 8 line-up verwacht, waarvan de Oppo Reno 8 Pro het nieuwe topmodel zal zijn. Over deze modellenreeks is vooralsnog weinig informatie bekend.

Grote gelijkenissen met concept design van Nederlandse designer Jermaine Smit

Opmerkelijk genoeg toont het design erg veel similariteit met een eigen gemaakt concept van de Nederlandse grafisch designer Jermaine Smit, aka Concept Creator. In augustus 2021 maakte de ontwerper een concept van een ‘Samsung Galaxy S22 Ultra‘. Dit toestel werd voorzien van zo’n zelfde type camera eiland – zoals hierboven is afgebeeld.

Het ontwerp heeft ook wel wat weg van de Xiaomi Mi 11 Ultra. Xiaomi koos er echter voor om de lege ruimte te gebruiken voor een tweede display – deze ontbreekt bij Oppo’s variant.

De Oppo telefoon wordt verder gekenmerkt door smalle schermranden en een punch-hole camerasysteem die in de linker bovenhoek is geplaatst. De voorzijde toont erg veel gelijkenissen met de Reno 6, dat geldt tevens voor de afgeronde randen. Bij de Reno 7 heeft Oppo gekozen voor een rechter frame, vergelijkbaar met de iPhone 13 modellen. Daar is bij het gepatenteerde model geen sprake van – wat de handligging ongetwijfeld ten goede zal komen, want die scherpe randen voelen niet toch minder fijn aan.

De knoppen zijn op de gebruikelijke plekken te vinden. Rechts is er een fysieke aan-/uitknop aangebracht en aan de linkerzijde zijn de volumetoetsen te vinden. Ook vind je aan de linkerzijde het sim-compartiment.

Wanneer deze smartphone officieel wordt geïntroduceerd blijft vooralsnog onbekend. Als het de Oppo Reno 8 Pro blijkt te zijn zal deze later in 2022 arriveren. De kans dat deze Oppo telefoon werkelijkheid gaat worden achten we redelijk groot, temeer omdat het designpatent zowel kleuren renders bevat.