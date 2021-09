Oppo MagVOOC een magnetische draadloze oplader Oppo introduceert drie smartphone opladers, op basis van nieuwe MagVOOC magnetische draadloze oplaadtechnologie. Maximaal laadvermogen van 40W.

Oppo heeft haar MagVOOC technologie officieel aangekondigd tijdens Smart China Expo 2021. Het is de nieuwste magnetische oplaadtechnologie van het merk, als tegenhanger van de vorig jaar gelanceerde Apple MagSafe oplader. De nieuwe laadoplossing zal naast de bestaande technologieën gevoerd worden. SuperVOOC is de benaming voor de bedrade snellaadtechnologie (65W) van het merk, AirVOOC is de draadloze variant (40W). Daar komt nu MagVOOC bij en binnenkort ook Air Charging.

Er zijn drie bijbehorende producten aangekondigd. Een staande MagVOOC oplader, een extra compacte variant en een Powerbank. Alle bestaande Oppo smartphones die draadloos opladen ondersteunen zijn ook te gebruiken met de nieuwe MagVOOC laadoplossingen.

Oppo MagVOOC wireless oplader

De staande MagVOOC oplader is met een laadvermogen van 40 Watt de snelste van het drietal. In de praktijk betekent dit dat een lege batterij van 4.000 mAh in minder dan een uur weer volledig vol zit. De ultradunne variant en de powerbank bieden beide ondersteuning voor 20W snelladen.

Geheel als een verrassing komt de product aankondiging van Oppo overigens niet, zusterbedrijf RealMe introduceerde eerder deze maand ook vergelijkbare MagDart magnetische oplaadaccessoires, waaronder een 50W magnetische oplader.

Gelijktijdig heeft Oppo nog een nieuwe oplaadtechnologie aangekondigd, die de komende periode verder zal worden doorontwikkeld, het gaat om Air Charging. Bij AirVOOC dien je de smartphone op een wireless oplaadpad te leggen, bij Air Charging is dat niet langer nodig. Je kunt het toestel gewoon in de lucht houden en blijven gebruiken, terwijl deze gelijktijdig oplaad.

Oppo is overigens niet de enige die zich bezig houdt met dergelijke innovatieve nieuwe oplaadoplossingen, Xiaomi kondigde begin dit jaar soortgelijke Mi Air Charge technologie aan.

Ten tijde van de Smart China Expo 2021 beurs maakte Oppo ook bekend te werken aan nieuwe connectiviteitsmogelijkheden voor in de auto. Zo werd getoond dat de eerder dit jaar gelanceerde Oppo Find X3, dankzij UWB-technologie, ingezet kan worden als digitale autosleutel en voertuigbediening op stand. Een functie die we eerder dit jaar ook zagen bij de Samsung Galaxy S21 Plus en Galaxy S21 Ultra. Ook kan de Find X3 in de auto worden opgeladen.

Eerder dit jaar waren er al sterke geruchten dat er ook een Oppo Smart Tag met UWB ondersteuning in de pijplijn zit. Vooralsnog is de tegenhanger van Apple AirTag en Samsung Galaxy SmartTag+ nog niet officieel geïntroduceerd. Desondanks ligt het in de lijn der verwachtingen dat deze binnenkort ook haar opwachting zal maken. Dankzij UWB-technologie, ook wel Ultra Wide Band genoemd, is een veel nauwkeurigere positiebepaling mogelijk.