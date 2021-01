Oppo Smart Tag arriveert mogelijk gelijk met Oppo Find X3 Oppo werkt aan eigen Bluetooth Smart Tag tracker. Mogelijk wordt het kleine, rechthoekig vormgegeven apparaatje gelijktijdig met de Find X3 serie onthuld.

Toon pagina inhoud

Gelijktijdig met de Galaxy S21 serie introduceerde Samsung ook een Bluetooth tracker, genaamd de Galaxy SmartTag. Een klein handig apparaatje bedoelt om spullen terug te kunnen vinden. Je kunt de tracker bijvoorbeeld aan je sleutelbos, rugzak, fiets of koffer hangen, waardoor je dit bewuste item eenvoudig kunt terugvinden met behulp van je smartphone. Het lijkt er sterk op dat Samsung niet de enige is met dit idee, waarschijnlijk zullen andere telefoonfabrikanten binnenkort volgen met de introductie van hun eigen Smart Tag.

Er gaan al langer geruchten dat Apple een soortgelijke tracker in ontwikkeling heeft. De Apple AirTag wordt rond maart 2021 verwacht en werkt ook met UWB (Ultra Wide Band) technologie – hierbij wordt gebruik gemaakt van radiotechnologie voor een zeer nauwkeurige locatiebepaling. Samsung heeft onlangs al aangekondigd binnenkort ook de Galaxy SmartTag Plus uit te brengen, eveneens met UWB ondersteuning – net als de S21 Plus en S21 Ultra overigens.

Vandaag kunnen we melden dat ook Oppo aan een eigen Bluetooth tracker werkt. De Chinese smartphone fabrikant heeft haar IoT portfolio het afgelopen jaar al significant uitgebreid, met de introductie van een eigen Oppo Watch smartwatch, smart bands en een 4K QLED televisie.

Oppo Smart Tag Bluetooth tracker

In mei 2020 heeft Guangdong Oppo Mobile Telecommunications een design patent aangevraagd in China voor een ‘Bluetooth smart tag locator’. De documentatie is op 26 januari 2021 vrijgegeven en bestaat uit een reeks afbeeldingen waarop de nieuwe tracker van alle kanten getoond wordt.

Het is een compact, rechthoekig vormgeven apparaat met afgeronde hoeken. De vormgeving heeft wel wat weg van de Oppo Watch horlogekast. In het midden is het OPPO logo opgenomen. Er is overigens ook nog een tweede model vastgelegd, deze heeft exact dezelfde afmetingen maar ditmaal is het OPPO logo weggelaten.

De tracker wordt getoond in een zwarte kleurstelling, deze kleur is tevens gepatenteerd. Daarnaast zien we aan de linker onderzijde een klein rondje, mogelijk is dit een licht indicator. Bij de Oppo Bluetooth tracker lijkt er overigens geen gaatje te zijn gemaakt, om het apparaat aan een sleutelbos te kunnen hangen. Het blijft dan ook nog even onbekend hoe dit in de praktijk exact zal werken.

De Samsung Galaxy SmartTag is 4x4cm, we verwachten dat de tracker van Oppo vergelijkbare afmetingen zal hebben. Uit de summiere omschrijving blijkt verder dat de Oppo Smart Tag Bluetooth zal ondersteunen. Mogelijk dat deze tracker ook over een UWB-chip beschikt.

Op de beelden zien we overigens geen knoppen terug. Bij de tracker van Samsung is er één knop aangebracht, waarmee je onder andere slimme apparaten in huis kunt bedienen. Ook kun je deze knop gebruiken om je smartphone terug te vinden met behulp van de tracker. Of Oppo een soortgelijke functionaliteit in gedachten heeft zullen we moeten afwachten.

Oppo Find X3 smartphones

Rond maart zal Oppo haar nieuwe vlaggenschip introduceren, de Oppo Find X3 serie. Er worden drie modellen verwacht; een Find X3 Lite, een Find X3 Neo en het topmodel, de Find X3 Pro. Het is goed mogelijk dat Oppo de nieuwe Bluetooth Smart Tag gelijktijdig met de nieuwe smartphones zal introduceren.

De eerste beelden van de Oppo X3 Pro zijn inmiddels al online verschenen. Het nieuwe vlaggenschip krijgt een vernieuwd design met een groot 6,7” afgerond display en een kenmerkende 50MP quad-camera. Het trendy vormgegeven camerasysteem zal tevens voorzien worden van een macro functie met 25x zoom.

Vanzelfsprekend zal het nieuwe topmodel ook weer uiterst snel op te laden zijn. Verwacht wordt dat de Oppo Find X3 Pro ondersteuning biedt voor 65W SuperVooC 2.0 snellaad technologie evenals 30W AirVOOC wireless oplaadfunctionaliteit.

Over de Find X3 Neo zijn op het moment van schrijven nog minder details bekend. Het goedkoopste model, de Find X3 Lite zal verschillende overeenkomsten hebben met de recent geïntroduceerde Oppo Reno 5 – laatstgenoemde model is uitsluitend in China uitgebracht. De drietal nieuwe Find modellen worden ook in Nederland verwacht. Net als afgelopen jaar zullen de nieuwe Oppo smartphones ook compatibel zijn met het 5G netwerk.

Bekijk hier de documentatie van de Oppo Smart Tags.