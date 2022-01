Oppo Find N hands-on video preview De Oppo Find N is een compacte opvouwbare telefoon die openklapt als een boek. Met geavanceerd scharnier, goede specs en een grote accucapaciteit.

In december 2021 heeft Oppo de Find N geïntroduceerd in China, als eerste opvouwbare smartphone van het merk. De telefoon heeft dezelfde vormfactor als de Samsung Galaxy Z Fold 3, maar is met z’n 7,1” flexibele scherm een stuk compacter. LetsGoDigital heeft al een uitgebreide Oppo Find N eerste indruk geschreven, ook hebben we reeds aandacht besteed aan een hands-on review van GSMArena. Ondertussen is de opvouwbare telefoon van Oppo ook aangekomen in Nederland.

Claudia Rahanmetan heeft al enkele dagen kunnen doorbrengen met de Oppo Find N en haar bevindingen op AndroidWorld gedeeld. Over het formaat is Claudia erg tevreden, in haar hands-on preview meldt ze: “Het hoofdscherm van de Find N is met 7,1 inch een stukje kleiner dan dat van de Z Fold 3 (7,6-inch) en de Mate Xs (8-inch), maar dat levert wel een groot voordeel op. De vouwtelefoon is namelijk een stuk compacter. Hij past in je broekzak zonder dat er een stuk uitsteekt.”

Oppo Find N voordelen en nadelen

Eenmaal dichtgeklapt beschikt de Oppo Find N over een 5,5” AMOLED display (1972 x 988 pixels) met een 60Hz refresh-rate. Zodra je het toestel openvouwt krijg je de beschikking over een 120Hz AMOLED scherm met een resolutie van 1920 x 1792 pixels. Het scherm ziet er mooi uit. Wel zorgt de glazen behuizing ervoor dat de vouwtelefoon behoorlijk glad aanvoelt. Er is ook geen IP-certificaat aanwezig, wat inhoudt dat de telefoon niet stof- en waterbestendig is.

Over het nieuwe flexiescharnier is Claudia te spreken. De vouwnaad is bijna niet zichtbaar en ook nauwelijks voelbaar. Ook als je de telefoon dichtvouwt is er geen spleet zichtbaar, waardoor het scherm beter beschermt blijft tegen stof en vuil.

Verder meldt Claudia in haar Oppo Find N review: “Dankzij het flexiescharnier kan de telefoon uitklappen in elke hoek tussen 50-120 graden. Je kan hem dus als een soort mini-laptop ergens neerzetten en Netflixen of als statief gebruiken om bijvoorbeeld een timelapse te maken of videogesprekken te voeren. De camera-app wordt in twee delen gesplitst als je de telefoon in een hoek neerzet.“

Dankzij de nieuwe Oppo FlexForm modus wordt de gebruikersinterface automatisch aangepast, aan de hand van hoe het toestel in gebruik is. Deze modus is vergelijkbaar met de Flex modus van Samsung. In onderstaande hands-on video preview komen er verschillende mogelijkheden aan bod.

De smartphone wordt aangedreven door de high-end Snapdragon 888, aan prestatievermogen dus geen gebrek. Ook multitasken is geen enkel probleem met dit toestel. De Find N is verder voorzien van een gedegen camera systeem. Zowel in dichtgevouwen als open gevouwen stand is er een punch-hole camera ingebouwd met een 32MP beeldsensor.

Daarnaast is er op de achterzijde een triple-camera beschikbaar. Dit camerasysteem bestaat uit een 50MP groothoekcamera met OIS, een 16 megapixel ultragroothoekcamera en een 13 megapixel telefoto camera. Verder zijn er stereo speakers voorhanden met Dolby Atmos.

Er is een 4.500 mAh batterij ingebouwd met ondersteuning voor 33W bedraad opladen en 15W draadloos opladen. Daarnaast wordt 10W omgekeerd draadloos opladen ondersteunt.

In China is de telefoon verkrijgbaar in de kleuren zwart, wit en paars. De Oppo Find N heeft een adviesprijs van ¥7700 omgerekend zo’n € 1.075 (8GB+256GB). Daarnaast is er een extra geavanceerd model verkrijgbaar met 12GB/512GB voor ¥9000, omgerekend zo’n €1.255. Het blijft vooralsnog onduidelijk of de opvouwbare telefoon van Oppo op den duur ook buiten China wordt uitgebracht.