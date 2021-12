Oppo Find N hands-on review Uitgebreide hands-on video review van GSMArena onthult nieuwe details omtrent de gebruikerservaring met de Oppo Find N opvouwbare smartphone.

Toon pagina inhoud

Het Chinese Oppo heeft z’n eerste opvouwbare smartphone gepresenteerd, als tegenhanger van de Samsung Galaxy Z Fold 3. Gisteren hebben we al een uitgebreide Oppo Find N eerste indruk geschreven, waarin we dieper ingingen op de verschillen met de Fold. In de tussentijd hebben onze gewaardeerde collega’s bij GSMArena een test sample weten te bemachtigen, wat heeft geresulteerd in een in-depth hands-on review waarvan wij de hoogtepunten in deze publicatie zullen behandelen.

De Find N is kleiner dan concurrerende modellen. Aan de buitenzijde is een 5,5” display beschikbaar, eenmaal opengeklapt ontvouwt zich een 7,1” scherm. De opvouwbare telefoon van Oppo heeft een glossy design dat er erg stijlvol uitziet. Dankzij de compactere vormgeving is het toestel ook beter handelbaar dan de Fold tegenhanger.

Daar staat echter wel tegenover dat de telefoon beduidend gladder aanvoelt, dit is ook merkbaar als je de telefoon open- en dichtvouwt. Mede doordat er geen grip is aangebracht waar je je vingers op kunt laten rusten tijdens het vouwen. Bovendien zorgt de glossy afwerking ervoor dat het toestel gevoelig is voor vingerafdrukken.

GSMArena merkt hierbij op gebruik te hebben gemaakt van het witte test-model. Mogelijkerwijs dat het zwarte model, met gezandstraald glas, ruwer aanvoelt waardoor je hier minder last van hebt. In onderstaande Oppo Find N hands-on video review van GSMAena komen alle key features aan bod.

Oppo Find N gebruikerservaring

De vouwbare telefoon beschikt over de beste functie van de Fold, aldus GSMArena. Hiermee doelt de website op het Dynamic AMOLED display die afkomstig is van Samsung Display. Ook de Ultra Thin Glass technologie is afkomstig van de Zuid-Koreaanse concurrent.

In tegenstelling tot de Fold is het flexibele scherm van de Find N voorzien van een kwalitatieve punch-hole camerasysteem – in plaats van een under-display camera. Een goede keuze. Dankzij de toepassing van een Flexion scharnier sluit de Find N naadloos. Een ander belangrijk verschil met de Z Fold 3: de vouwnaad is beduidend minder goed zichtbaar en voelbaar, zo concludeert GSMArena. Vooral als het scherm aanstaat valt de vouwnaad totaal niet op.

Verder merkt de website op dat de uitstekende camera-module enigszins in de weg zit wanneer je de telefoon open vouwt. Daar komt bij dat de camera licht uitsteekt ten opzichte van de behuizing – waardoor deze enigszins wiebelt wanneer je de Oppo Find N op tafel legt. Dit is helaas het geval bij alle hedendaagse topmodellen met zoomcamera.

Lichte motregen is geen probleem

Een belangrijke verbetering die Samsung bij de Z Fold 3 heeft doorgevoerd is de IP68 certificering, wat inhoudt dat de vouwtelefoon stof- en waterbestendig is. De Find N heeft deze rating niet. Desondanks heeft een Oppo woordvoerder aan GSMArena laten weten dat de smartphone voldoet aan de noodzakelijke TÜV-normen voor vochtigheid, zweet en lichte motregen.

Hoewel de Find N draait op het Android 11 besturingssysteem, is het toestel voorzien van ColorOS 12 – in plaats van ColorOS 11. Het ligt dan ook in de lijn der verwachtingen dat een update naar Android 12 binnenkort zal volgen. De vernieuwde interface ziet er overzichtelijk uit, met vloeiende animaties. Er zijn tal van kleine design wijzigingen doorgevoerd die de algehele gebruikerservaring ten goede komen.

De side-bar is herzien en er zijn meerdere gebaren functies toegevoegd. Ook nieuw is Omoji – je kunt je eigen persoonlijke avatar maken en door het hele systeem gebruiken. Daarnaast is er een nieuwe PC Connect functionaliteit toegevoegd, waardoor je de Find N kunt spiegelen op een Windows PC om eenvoudig en snel bestanden over te dragen.

Over de camera prestaties is GSMArena dik tevreden. In open gevouwen positie heeft de gebruiker een 32MP selfie-camera tot z’n beschikking. Ook aan de voorzijde is een 32MP punch-hole camera ingebouwd. Deze is overigens enigszins overbodig, aangezien je ook selfies kunt maken met de triple-camera aan de achterzijde. Hiervoor is een 50MP groothoekcamera, een 16 megapixel ultra-groothoekcamera en een 13 megapixel telefoto camera met 2x optische zoom ingebouwd.

De opvouwsmartphone van Oppo wordt aangedreven door de Snapdragon 888 met geïntegreerde 5G modem. De krachtige SoC wordt bijgestaan door 8GB RAM / 256GB ROM. Daarnaast is er een extra variant aangekondigd met 12GB RAM / 512GB ROM. Verder is het toestel uitgerust met een 4.500 mAh batterij die een goede accuduur levert. Ook kan de batterij in hoog tempo worden bijgeladen. Standaard levert Oppo een 33W snellader en een USB-C kabel mee in de verkoopverpakking.

Oppo Find N review conclusie

Ten slotte meldt GSMArena in de review conclusie dat de Find N een erg goede eerste indruk achterlaat. Het voornaamste nadeel is de glossy afwerking van het witte model, die nogal glibberig aanvoelt en vingerafdrukgevoelig is. Ook is de telefoon redelijk zwaar. Alle overige aspecten van Oppo’s eerste opvouwbare telefoon worden als erg positief ervaren – denk aan de grootte, de vouwnaad, de algehele prestaties, het camerasysteem en de accuduur.

De Oppo Find N is (vooralsnog) uitsluitend in China verkrijgbaar. De smartphone heeft een competitieve verkoopprijs van omgerekend zo’n € 1.075. Voor deze prijs lijkt het merk een uitstekende prijs/kwaliteit verhouding te bieden. Het ligt echter in de lijn der verwachtingen dat de Europese prijzen hoger zullen uitvallen – mocht Oppo alsnog besluiten om de vouwtelefoon ook internationaal uit te brengen.