Exclusief interview met General Manager OPPO Benelux AED Onlangs toonde OPPO twee concept design producten. LetsGoDigital treedt hierover in gesprek met Harrison Chen, General Manager OPPO Benelux AED.

Afgelopen week wist OPPO de tech-wereld te verrassen met twee bijzondere concept producten. Via Twitter toonde de smartphonefabrikant een futuristische ‘slide telefoon’, evenals een ‘music link’, die beide in samenwerking met de Japanse designstudio nendo tot stand zijn gekomen. De zogenaamde slide telefoon is een opvouwbaar toestel met drie scharnieren en een stylus pen. Music link is een collectie apparaten, waarbij de True Wireless Stereo oordopjes centraal staan. Het gaat om een smartwatch, een AI speaker, een compacte bedrade oplader en een draadloze lader, die allemaal naadloos met elkaar samenwerken.

Het is niet voor het eerst dat OPPO een concept smartphone toont, nog geen maand geleden demonstreerde de telefoonfabrikant tijdens INNO Day 2020 geheel onverwachts de Oppo X 2021, een uitschuifbare smartphone waarbij het display vanuit het frame op- en uitgerold kan worden.

LetsGoDigital heeft de gelegenheid gekregen om een interview af te nemen met Harrison Chen, General Manager van OPPO Benelux AED. Hierbij vroegen wij ons onder andere af wat OPPO’s doel is met deze concept producten en of deze futuristische apparaten ook daadwerkelijk op de markt worden gebracht. De volgende Q&A geeft meer inzicht in OPPO’s gedachtegang aangaande de nieuwe concept devices en toekomstige IoT producten.

Vraag 1: Hoe is de samenwerking tussen OPPO en nendo tot stand gekomen?

Antwoord: “De samenwerking tussen OPPO en nendo is gebaseerd op een wederzijdse waardering voor elkaars merk en een gedeelde visie aangaande kwalitatieve en vernieuwende ontwerpen. OPPO gelooft dat technologie zowel innovatief als comfortabel moet zijn voor mensen om te gebruiken. De Japanse designstudio nendo en oprichter Sato Oki deelt de visie om gebruikers op een plezierige en verrassende wijze te inspireren in het dagelijks leven.”

Vraag 2: Wat wil OPPO uitdragen met deze nieuwe concept designs en waarom is er juist voor een ‘slide telefoon’ en ‘music link’ gekozen?

Antwoord: “Op basis van onze gedeelde visie op het gebied van ontwerpfilosofie hebben OPPO en nendo de handen in elkaar geslagen. Hierbij zijn we de behoefte van gebruikers naar een smartphone met groter display gaan onderzoeken, waarbij we een verbeterde draagbaarheid in acht hebben genomen. Zo is de slide-telefoon tot stand gekomen.

Daarnaast hebben gebruikers in het tijdperk van Internet of Things (IoT) in toenemende mate behoefte aan een naadloze integratie van internet-connected apparaten. Met deze gedachtegang in het achterhoofd is de ‘music link’ geboren, om gebruikers een naadloze verbinding en een uiterst gebruiksvriendelijke bedieningservaring te leveren. De integratie van deze technologie en de mensgerichtheid weerspiegelt OPPO’s ontwerpfilosofie.”

Vraag 3: Wat is de ontwerpfilosofie van Oppo?

Antwoord: “OPPO streeft er altijd naar om meer gebruikers te voorzien van geavanceerde technologie met een esthetisch ontwerp. Deze conceptontwerpen zijn OPPO’s nieuwste verkenning naar meer mogelijkheden omtrent de integratie van technologie en esthetiek.”

Vraag 4: Zijn er commerciële plannen voor de OPPO x nendo concept designs?

Antwoord: “OPPO gebruikt technologie om mensen in staat te stellen om de schoonheid om hen heen vast te leggen en hun verbeeldingskracht voor de toekomst de vrije loop te laten, om zodoende het beste uit het leven te kunnen halen. Momenteel zijn deze conceptuele ontwerpen bedoelt om OPPO’s gedachtegoed uit te dragen omtrent de integratie van technologie, in een esthetische vorm die aansluit en een verrijking vormt in het dagelijks leven. Middels de samenwerking met nendo hoopt OPPO het team te inspireren om meer creatieve ideeën te bedenken voor toekomstige product designs en de nieuwe gebruikersmogelijkheden die hieruit voortvloeien.”

Vraag 5: Zijn er plannen voor OPPO en nendo om samen te werken bij het ontwerpen van commerciële producten?

Antwoord: “De samenwerking tussen OPPO en nendo / Oki Sato is tot op heden erg innoverend geweest en heeft ons tot nadenken gebracht over toekomstige mogelijkheden. We houden je op de hoogte als er vervolgplannen zijn.”

Vraag 6: De music-link bevat ook een AI smart speaker, betekent dit dat OPPO ook een AI smart speaker zal uitbrengen?

Antwoord: “Naast de OPPO Watch, de Enco Free earbuds, de 5G CPE en andere producten die dit jaar reeds zijn uitgebracht houdt OPPO zich actief bezig met het uitbreiden van haar IoT-productportfolio. In de toekomst zullen er dan ook meer producten worden geïntroduceerd. Hierover hoor je volgend jaar meer.”

Wij danken dhr. Chen voor de tijd die hij heeft vrijgemaakt om onze vragen te beantwoorden. Hoewel we helaas geen bevestiging hebben gekregen of de OPPO x nendo ooit wordt uitgebracht, is het wel duidelijk dat OPPO voornemens is om haar productportfolio in de toekomst uit te blijven breiden met nieuwe, innoverende producten, waarbij het gebruik en design hand in hand samen gaan.

Afgelopen maand maakte het onafhankelijke marktbureau International Data Corporation (IDC) bekend dat OPPO in 2020 de snelst groeiende smartphonefabrikant is in Europa, met een jaar op jaar groei van meer dan 560%. Wij zijn dan ook erg benieuwd waar OPPO in 2021 mee zal komen. Als we de geruchten mogen geloven zal het bedrijf in de tweede helft van 2021 haar eerste opvouwbare smartphone uitbrengen. Details omtrent dit toestel zijn echter nog schaars.

Onderstaand een YouTube video die OPPO gepubliceerd heeft over de nieuwe music-link.

Ten slotte nog een YouTube video waarin de OPPO slide-telefoon gedemonstreerd wordt.