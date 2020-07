5G Hotel van Oppo laat bezoekers 5G cloud gaming ervaren Oppo 5G Hotel in Australië laat bezoekers kennis maken met de Reno 5G in combinatie met 5G cloud gaming, AR-apps en Smart Home oplossingen.

Oppo is een pionier op het gebied van 5G connectiviteit. Zo was de Oppo Reno 5G de allereerste 5G smartphone die in Europa gelanceerd werd. Ter promotie van dit model werd in Australië een Oppo 5G Hotel geopend. Een 40ft zeecontainer werd omgebouwd tot een luxueus hotel om bezoekers kennis te laten maken met de nieuwste technologieën, waaronder het ultrasnelle 5G netwerk, maar ook Augmented Reality en Smart Home oplossingen.

Het idee van een Oppo 5G Hotel kwam tot stand in samenwerking met de Australische PR agency CampaignLab. Afgelopen maand ontving CampaignLab nog een ‘Golden PR Awards Asia 2020’ award voor het innovatieve mobiele hotel. Na het succesverhaal in Australië heeft Oppo ook nog een vergelijkbaar concept uitgerold in China en New Zeeland.

Oppo 5G Hotel voorzien van de nieuwste technologie en smart home oplossingen

Het bijzondere hotel is van alle gemakken voorzien en de Reno 5G smartphone dient als ‘brein’ van het hotel. Van de verlichting tot aan de entertainment, alles wordt geregeld via de 5G telefoon. Zo is de Oppo Reno 5G standaard verbonden met de Google Home Hub, zodat je eenvoudig via je stem opdrachten kunt geven – bijvoorbeeld om het licht te dimmen of een lekker muziekje op te zetten. Ook kun je overal in het hotel genieten van 5G cloud gaming. Dankzij de hogere snelheden en lagere latentie biedt 5G belangrijke voordelen als het gaat om cloud gaming.

Het Oppo 5G Hotel is tevens uitgerust met diverse smart home technologieën, waaronder een smart mirror. Via de slimme spiegel kun je bijvoorbeeld het laatste nieuws streamen, zelfs het maken van selfies behoort tot de mogelijkheden. Maak dan wel eerst even gebruik van de AR-Wardrobe app. Deze AR-app helpt je om jouw ideale outfit uit te zoeken. Voor een nachtje in Oppo’s portable 5G Hotel wordt een bedrag van $150 dollar per nacht gerekend. Alle inkomsten worden gedoneerd aan lokale goede doelen.

Oppo 5G telefoons in Nederland

In Nederland is het 5G netwerk inmiddels in gebruik genomen door Vodafone. Via deze telecomprovider kun je onder andere de Oppo Find X2 en Find X2 Pro kopen, beide toestellen bieden 5G ondersteuning. Vodafone heeft momenteel ook nog een aantrekkelijke actie lopen waarbij je tot €300 korting krijgt bij aanschaf van een Oppo Find X2 Pro 5G in combinatie met een Vodafone Red abonnement. Op de website van Vodafone vind je meer informatie omtrent deze aanbieding.

Ben je wel op zoek naar een 5G telefoon, maar ben je niet bereid om je hele portemonnee leeg te trekken? Dan kunnen de Find X2 Neo en de Find X2 Lite uitkomst bieden. Eerstgenoemde heeft een prijs van €700 (12GB RAM / 256GB ROM) en is onder andere verkrijgbaar via T-Mobile en Tele2. Voor het Lite model is de prijs vastgesteld op €500 (8GB RAM / 128GB ROM). Deze quad-camera smartphone kun je onder andere kopen via T-Mobile, Tele2 en Ben.