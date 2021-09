Samsung Galaxy Watch 5 krijgt mogelijk solar strap Samsung ontwikkelt Galaxy Watch met Solar. Smartwatch laadt op via zonne-energie, dankzij de toepassing van zonnecellen en quantum dot technologie.

Toon pagina inhoud

Sinds 2013 brengt Samsung smartwatches uit. De afgelopen jaren zijn er verschillende modellen aangekondigd, de meest recente zijn de Galaxy Watch 4 en Galaxy Watch 4 Classic. Dit zijn tevens de eerste slimme horloges van Samsung die op het Wear OS van Google draaien. Alle horloges die Samsung door de jaren heeft geïntroduceerd hebben één ding gemeen: de smartwatches bieden een beperkte batterijduur.

Smartwatches zijn relatief klein, waardoor er ook een relatief kleine batterij ingebouwd kan worden. Daar komt bij dat er de afgelopen jaren steeds meer functies worden ingebouwd, die allemaal energie vergen. Dit zorgt ervoor dat de accuduur er door de tijd heen niet beter op is geworden. Hoewel de batterij van de eerste Galaxy Watch wel vier dagen meeging, was dit bij de Galaxy Watch 3 nog slechts 24 uur. De nieuwe Watch 4 biedt een accuduur van zo’n 24 tot 48 uur. Desondanks blijft de beperkte batterijduur een belangrijk nadeel van wearables.

Een nieuw octrooi toont aan dat Samsung aan een oplossing werkt. De Zuid-Koreaanse fabrikant heeft een solar horlogeband in ontwikkeling, waardoor het horloge continue wordt opgeladen via zonne-energie. Ideaal, zo loop je nooit meer tegen een lege batterij aan.

Of we deze technologie al terug gaan zien bij de komend jaar verwachte Samsung Galaxy Watch 5 blijft vooralsnog onbekend. In theorie is het echter de perfecte oplossing. Bovendien hebben merken als Garmin en Casio reeds aangetoond dat het mogelijk is.

Samsung Galaxy Watch Solar oplaadbaar via zonne-energie

Halverwege 2019 heeft Samsung Electronics een octrooi ingediend bij de United States Patent and Trademark Office (USPTO) voor een ‘Electronic device comprising solar cells of multiple types’. Begin dit jaar, op 12 januari 2021, heeft Samsung aanvullende documentatie aangeleverd waarna het 22-pagina tellende octrooi op 16 september 2021 werd gepubliceerd.

Het betreft een technisch omschreven patent waarin een Samsung Galaxy Watch met solar strap wordt beschreven. Het gaat om twee solar batterijen die in de horlogeband, aan weerszijden van de horlogekast, worden geplaatst. In de door LetsGoDigital gemaakte productafbeeldingen is de plaatsing van de solar batterij aangegeven met een honingraatstructuur – in werkelijkheid zal je deze echter niet zien zitten.

Door aan beide kanten van de horlogekast een zonnecel te plaatsen kan er voldoende zonnelicht worden opgevangen, ongeacht hoe het horloge wordt gedragen. Zodoende kan de gebruiker nooit voor de onaangename verrassing komen te staan dat de accu ineens leeg is.

Samsung maakt gebruik van een polymeer met quantum dots, om het lichtpad te kunnen veranderen, en verschillende zonnecellen die foto-elektrische conversie kunnen uitvoeren. De zonnecellen vangen het licht op dat door het polymeer gaat, waarna het licht wordt omgezet in elektrische energie.

Dankzij de toepassing van verschillende type zonnecellen, met verschillende golflengtebanden, kan een relatief hoog rendement behaald worden. Zodoende hoeft het horloge dus relatief weinig uren zonnelicht / TL-licht op te vangen om toch continue te kunnen blijven functioneren.

Samsung heeft natuurlijk al ruimschoots ervaring met het toepassen van quantum dots. Denk aan de Samsung QLED TV line-up – dit zijn LED TV’s met quantum dots, oftewel een laag nano-kristallen die onder invloed van licht opkleuren wat resulteert in een hoog kleurbereik. Dankzij de toepassing van quantum dots leveren QLED TV’s een beduidend betere beeldkwaliteit dan reguliere LED TV’s. Deze technologie wordt niet alleen toegepast bij TV’s, de Zuid-Koreaanse fabrikant produceert ook QLED gaming monitoren.

Het is zeker niet uitsloten dat Samsung de reeds opgedane kennis met quantum dots in de toekomst ook zal toepassen binnen andere productgroepen – zoals een solar smartwatch. De documentatie is dusdanig gedetailleerd opgesteld dat Samsung deze oplossing serieus lijkt te overwegen.

Bovendien stampt de initiële aanvraagdatum al uit 2019, wat inhoudt dat deze technologie al geruime tijd in ontwikkeling is. Dat er begin dit jaar nog additionele informatie aan is toegevoegd duidt erop dat Samsung nog altijd bezig is met de ontwikkeling van deze technologie.

Het is wat dat betreft zeker niet ondenkbaar dat Samsung in de toekomst een Galaxy Watch Solar zal uitbrengen. Ten slotte zijn er inmiddels meerdere fabrikanten die gebruik maken van Solar technologie. Met name Garmin heeft inmiddels een breed assortiment aan solar watches in verschillende prijsklasse. Van de betaalbare Instinct Solar, tot de duurdere Fenix 6 serie, de Quatix 6 serie en de Tactix Delta.

Of de Galaxy Watch 5 Samsung’s eerste horloge met solar technologie blijft nog even afwachten. De Watch 4 line-up is pas net verkrijgbaar, z’n opvolgers zullen rond augustus 2022 worden aangekondigd. Er is op het moment van schrijven simpelweg nog niets bekend omtrent de komend jaar verwachte modellen.

Voor die tijd zal Samsung eerst nog een Galaxy Unpacked evenement opzetten voor de Galaxy S- en Note-serie. In januari 2022 wordt de Samsung Galaxy S22, de Galaxy S22 Plus (of S22 Pro) en de Galaxy S22 Ultra (of Galaxy Note 22 Ultra) verwacht.

Download documentation of the Samsung Galaxy Watch Solar.