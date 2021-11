Huawei S-Tag handelsmerk duidt op nieuwe Smart Tag Huawei deponeert trademark aanvraag voor Huawei S-Tag in Europa. Heeft Huawei, na Samsung en Apple, ook een Smart Tag tracker in ontwikkeling?

Toon pagina inhoud

Eerder dit jaar heeft zowel Samsung als Apple een Bluetooth tracker aangekondigd. Een handig compact apparaatje die je aan items, zoals een tas of sleutelbos, kunt bevestigen. Dankzij de Bluetooth connectiviteit is de tracker te koppelen aan je smartphone, waardoor je het bewuste item altijd makkelijk kunt terugvinden. Het gaat om de Samsung Galaxy SmartTag en de Apple AirTag. Ook van Oppo is bekend dat ze aan een soortgelijke Oppo Smart Tag werken.

Ondertussen lijkt het Chinese Huawei ook aan een eigen tracker te werken, zo blijkt uit een nieuwe trademark aanvraag die het bedrijf in Europa heeft gedeponeerd.

Huawei S-Tag

Op 28 oktober 2021 heeft Huawei Technologies een handelsmerk ingediend bij de European Union Intellectual Property Office (EUIPO) voor de benaming ‘Huawei S-Tag’. Vermoedelijk staat de ‘S’ voor ‘Smart’ – oftewel, een ‘Huawei Smart Tag’. De aanvraag is gecategoriseerd als Class 9 / 10 / 14. De omschrijving is als volgt gedefinieerd

Huawei S-Tag trademark description: Smartwatches; smartglasses; smart rings; computer programs, downloadable computer software programs; wearable activity trackers; data processing apparatus; pedometers; smartphones; measuring apparatus; apparatus for use in medical analysis.

De omschrijving laat nog enige onduidelijkheid bestaan – zoals helaas wel vaker het geval is bij handelsmerk aanvragen van Huawei. Eind vorig jaar wist LetsGoDigital ook de trademark te onthullen die Samsung heeft aangevraagd voor SmartTag. Destijds werd er duidelijk melding gemaakt van een ‘elektronische tag’. Daar is bij de S-Tag van Huawei geen sprake van.

Als we puur op de omschrijving afgaan, dan zou je bijna denken dat het om een nieuwe smartwatch moet gaan. Desondanks lijkt het nogal onwaarschijnlijk dat ’S-Tag’ de nieuwe benaming wordt van Huawei’s slimme horloge. Mogelijkerwijs zal de S-Tag te koppelen zijn aan Huawei’s komende smartwatch.

Afgelopen maand deponeerde Huawei nog een trademark bij de EUIPO voor een Huawei Watch D smartwatch met bloeddrukmeter. Het is niet ondenkbaar dat de in ontwikkeling zijnde Huawei Watch D gelijktijdig met de S-Tag zal worden aangekondigd. Verwacht wordt overigens dat Huawei haar nieuwe smartwatches voor het eind van 2021 zal aankondigen – het zou onder andere gaan om de Watch D en Watch GT 3.

Daarnaast hoeft de S-Tag natuurlijk geen kopie te worden van de Galaxy SmartTag en Apple AirTag. Over de verschillen kunnen we momenteel alleen maar speculeren. Desondanks is duidelijk dat Huawei zich opmaakt voor iets nieuws. De aanvraag is ingediend in Europa, wat de kans vergroot dat de S-Tag ook in Nederland zal worden uitgebracht.

Download documentation Huawei S-Tag.