Sony PSVR 2 met controller voor PlayStation 5 Sony deelt eerste details omtrent de nieuwe VR bril voor de PlayStation 5. De PSVR 2 heeft slechts één kabel en komt met een nieuwe controller.

De Sony PlayStation 5 game console is inmiddels alweer verschillende maanden geleden uitgebracht. Het is nu wachten op een nieuw virtual reality systeem, net zoals de PSVR voor de PS4 (Pro). Via de officiële PlayStation blog heeft Sony nu de eerste details gedeeld aangaande het nieuwe VR systeem voor de PS5. Het gaat om een nieuw ontworpen VR bril en een nieuwe controller.

De PlayStation VR werd meer dan 4 jaar geleden aangekondigd als een nieuwe en meeslepende manier om games te spelen via de PS4 console. Sindsdien zijn er tal van VR games uitgebracht om optimaal te kunnen genieten van het virtual reality systeem. Inmiddels heeft Sony de 2de generatie PSVR in ontwikkeling, uiteraard bedoelt voor de PS5.

Sony VR headset met nieuwe controller

De PSVR 2 biedt een gigantische stap vooruit zowel qua prestaties als interactiviteit, aldus de fabrikant. De bril zal over slechts één kabel beschikken om het systeem aan de PS5 te verbinden. Dit geeft de gebruiker meer bewegingsvrijheid, ten slotte is de bestaande PSVR aan meerdere kabels/adapters verbonden. Een geheel draadloos systeem wordt het echter niet, er gingen enige tijd geruchten de ronde dat Sony mogelijkerwijs zou kiezen voor een wireless VR systeem.

De nieuwe VR bril zal een hogere resolutie en een grotere FoV bieden, hoewel exacte details hieromtrent nog onbekend zijn. Mogelijk zal de PSVR 2 headset ook over ingebouwde camera’s beschikken, voor betere tracking mogelijkheden.

Hoewel Sony nog geen technische specificaties van de headset heeft vermeld maakte de Japanse fabrikant nog wel een ander detail bekend. Er is namelijk ook een nieuwe controller in ontwikkeling, die bedoelt is voor de PSVR2. Deze controller bevat ‘enkele belangrijke features’ die ook op de DualSense controller van de PS5 te vinden zijn. Mogelijk gaat het om haptische feedback, in november afgelopen jaar ontdekte LetsGoDigital een patent voor een PS5 VR headset met haptische feedback.

Het is te hopen dat Sony het drifting probleem met de DualSense controller tijdig weet op te lossen. Zodat de nieuwe PSVR 2 controller in ieder geval niet over dezelfde problematiek beschikt. Inmiddels is in de VS de eerste rechtszaak tegen Sony gestart vanwege de aanhoudende problemen met de DualSense controller.

Een jaar of drie geleden werden soortgelijke problemen geconstateerd bij de Joy Con controller van Nintendo. Nintendo biedt inmiddels een gratis reparatieservice. Toch blijft het driften een hardnekkig probleem waar je steeds vaker over hoort. De gebruikte onderdelen lijken te gevoelig te zijn voor slijtage.

Release van de PSVR 2 voor PS5

De ontwikkeling van Sony’s nieuwe VR systeem is nog volop in gang. Zodoende zal het nog enige tijd gaan duren alvorens de PSVR 2 officieel wordt aangekondigd. Dit wordt in ieder geval niet meer in 2021, zo staat in de blogpost vermeld. Ook over de prijs is vooralsnog geen informatie bekend gemaakt.

Wil je in de tussentijd genieten van VR games op de PS5? Als je de eerste generatie PSVR nog in huis hebt liggen kun je een gratis PlayStation Camera Adapter aanvragen. Zodoende kun je het bestaande VR systeem aansluiten op de nieuwe PS5 console, om zo te kunnen blijven genieten van virtual reality games.

Nu Sony officieel kenbaar heeft gemaakt dat de PlayStation VR 2 in ontwikkeling is, zullen ook game ontwikkelaars nieuwe VR spellen gaan ontwikkelen. Daarnaast lijkt Sony te werken aan een PS5 Pro variant, deze wordt echter pas over een jaar of 2 a 3 verwacht. Mogelijk is er ook nog een PS5 Slim in ontwikkeling.