Sony PS5 VR headset met haptische feedback Sony heeft een PlayStation 5 VR headset in ontwikkeling met LED verlichting en haptische feedback. Middels sensoren wordt de correcte pasvorm bepaald.

Eerder deze maand heeft Sony de langverwachte PlayStation 5 en PS5 Digital Edition uitgebracht. Een nieuwe PlayStation VR headset zal nog even op zich laten wachten, in de tussentijd heeft Sony de PS5 wel compatibel gemaakt met de bestaande PSVR headset van de PS4. Door een gratis PlayStation Camera Adapter aan te vragen kun je de bestaande PlayStation camera gebruiken in combinatie met de PS5 console, om zo te kunnen genieten van VR games.

Op de achtergrond lijkt Sony zich bezig te houden met de ontwikkeling van een nieuwe PSVR headset. Een onlangs gepubliceerd patent geeft ons mogelijk meer inzicht in Sony’s plannen aangaande deze virtual reality headset.

Sony PS5 virtual reality headset

Het octrooi getiteld ‘Pressure sensing to identify fitness and comfort of virtual reality headset’ werd halverwege 2016 aangevraagd door Sony Interactive Entertainment bij de USPTO (United States Patent and Trademark Office). Op 24 november 2020 is het patent toegewezen.

De uitvinder van deze technologie is Steven Osman, hoofd van PlayStation Magic Lap en Principal Software Engineer bij Sony Interactive Entertainment. Het octrooi is gericht op het bevorderen van het draagcomfort van VR / AR headsets.

Sony PlayStation VR headset patent description: A sensor generates signals representing whether a computer game headset is being worn properly so that the wearer may be advised. The sensor may be a pressure sensor or motion sensor or stretch sensor on the headset, or it may be a camera that images the wearer and uses image recognition to determine if the headset is on correctly. Additionally one or more light emitting diodes (LED) and/or one or more haptic feedback generators may be mounted on the headset for purposes to be shortly disclosed.

De patentbeelden tonen een beduidend lichtere headset dan de bestaande PlayStation VR. Er worden twee modellen getoond, één met hoofdband, de ander ziet eruit als een bril. Het betreft echter een utility patent en geen design patent, oftewel het gaat om de gepatenteerde technologie, het ontwerp kan nog wijzigen.

De HMD (head mounted display) kan gebruikt worden in combinatie met een Sony PlayStation console of een PC, aldus de patentomschrijving.

VR-headsets worden doorgaans voor een relatief lange periode gedragen door de gebruiker. Als zo’n HMD correct wordt gedragen, dan zal de druk over bepaalde punten verdeeld worden, wat het draagcomfort ten goede komt.

Wanneer de headset echter te strak, te los of anderzijds niet goed past op het hoofd van de gebruiker, dan zal dit op den duur ongemak opleveren. Bovendien kan een slechte pasvorm bijdragen aan onjuiste tracking gegevens. De documentatie is er dan ook op gericht om dit te voorkomen.

Er worden verschillende sensoren ingebouwd op de VR headset, deze geven signalen af of de headset correct wordt gedragen. Hiervoor kunnen druksensoren, bewegingssensoren of stretchsensoren toegepast.

De bestaande PSVR beschikt ook al over een draagsensor, ditmaal worden er echter meer sensoren ingebouwd die verdeeld worden over de gehele headset waardoor een betere detectie mogelijk is. Op bovenstaande afbeelding zijn deze sensoren aangegeven als ‘P’ (Pressure sensor). Daarnaast wordt er een motion sensor ingebouwd, zoals een accelaratie sensor (op de afbeelding aangegeven als ‘ACC’)

Additioneel kan hiervoor ook een camera gebruikt worden, die de gebruiker in beeld brengt en beeldherkenning toepast om te bepalen of de headset correct in gebruik is genomen. Er kunnen verschillende type camera’s gebruikt worden, waaronder een warmtebeeldcamera.

Aanvullend wordt er in de documentatie gesproken over de toevoeging van lichtgevende diodes ( LED) en haptische feedback generatoren. Deze zijn bedoeld ‘voor doeleinden die binnenkort worden onthuld’, aldus de patentomschrijving.

Haptische feedback is ook één van de nieuwe functies van de PS5 DualSense controller. Hierdoor is de gebruiker beter in staat om te voelen wat er zich in de game afspeelt – waar je loopt, wat je vasthoudt etc.

Mocht de headset niet optimaal passen dan ontvangt de gebruiker automatisch tips om het draagcomfort te verbeteren. Deze feedback kan zichtbaar op beeld getoond worden, maar ook middels spraak dankzij de ingebouwde luidsprekers. Daarnaast kan de haptische feedback gebruikt worden om de gebruiker extra informatie te verschaffen aangaande het draagcomfort.

Ook kan de LED verlichting gebruikt worden om extra feedback te geven aan de gebruiker. Zo betekent rode verlichting dat deze nog niet goed bevestigd zit. Terwijl er met groen wordt aangegeven dat de VR headset wel optimaal gedragen wordt.

Daarnaast moet het mogelijk worden voor de gebruiker om een profiel aan te maken, waarbij onder andere ingesteld kan worden of je kaal bent of juist een flinke haardos hebt en of je een groot of klein hoofd hebt.

Aan de achterzijde van de headset wordt een roteerbare knop opgenomen om de hoofdband strakker of losser te maken. Aan de linker- en rechterzijde wordt een audioluidspreker ingebouwd (op bovenstaande afbeelding worden deze weergeven als ‘S’ van speaker).

Ten slotte wordt er een VR headset getoond met brilpoten (glasses). Doordat deze HMD een andere vormfactor heeft zullen de sensoren ook anders geplaatst moeten worden. Er wordt een smal rekstrookje met contactsensor aangebracht op de kruising van de HMD en de brilpoot, waardoor de spanning richting het hoofd van de gebruiker gemeten kan worden en zodoende bepaald kan worden of de headset correct wordt gedragen.

Vervolgens kan met behulp van de camera gezichtsherkenning worden uitgevoerd, om zodoende te bepalen wat de afstand is tussen de ogen. Deze informatie wordt gebruikt om vast te stellen of de headset te ver naar voren / naar achteren of juist te ver gekanteld wordt gedragen.

Sony PSVR 2 voor PS5

Het blijft vooralsnog onduidelijk wanneer de Sony PSVR 2 wordt uitgebracht. Je mag er vanuit gaan dat dit zeker nog een jaar of twee gaat duren. Aangezien een nieuwe headset opnieuw een investering zal betekenen van pak en beet €350 (destijds de adviesprijs van de PSVR) zou het strategisch gezien niet slim zijn om deze nu al op de markt te brengen.

Ten slotte is de verkoop van de €500 kostende PS5 net begonnen, wil je daar ook nog twee spellen bij kopen, dan zit je al snel op €650. Voor veel gamers zal het te prijzig worden om nu ook al direct te investeren in een nieuwe virtual reality headset, wat het totaalbedrag al snel €1.000 zou maken.

Door de introductie van de Sony PSVR 2 over een jaar of twee plaats te laten vinden zal het animo verhoogd worden en in de tussentijd kan Sony de resterende voorraad PlayStation Camera’s en VR headsets verkopen. Zo heeft Sony onlangs nog een PS VR Mega Pack beschikbaar gesteld voor de PS5, waarbij ook 5 VR games zijn inbegrepen.

Het is overigens niet voor het eerst dat LetsGoDigital rapporteert over een nieuwe VR headset voor de PlayStation. Vorig jaar legde Sony al een octrooi vast voor een PSVR met camera. Eerder dit jaar werd ook een Sony VR tracking controller gepatenteerd.

Bekijk hier de documentatie van de Sony PS5 VR headset.

