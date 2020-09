PlayStation VR tracking controller voor Sony PS5 game console Sony ontwikkelt nieuwe bewegingscontroller met stevige handgreep, te gebruiken met een VR headset. Lijkt op de Oculus VR Touch Controller.

De PlayStation 5 komt eraan, op 19 november 2020 wordt Sony’s nieuwe spelcomputer uitgebracht in Nederland. Voor de variant met disklade betaal je €500, de PS5 Digital Edition is €100 goedkoper. De Sony PS5 zal tevens compatibel zijn met een reeks bestaande PS4 accessoires, waaronder het PSVR systeem. Verwacht wordt dat Sony over ongeveer een jaar de PSVR 2 headset zal introduceren. Het is goed mogelijk dat er tegen die tijd ook een nieuwe VR motion controller wordt uitgebracht.

Voor de PS3 werd de VR Motion Controller aangekondigd, ook wel PlayStation Move genoemd. Naderhand verscheen deze controller ook voor de PS4, als licht verbeterde variant weliswaar. Ook werd er een Aim VR controller uitgebracht, speciaal bedoelt om goed te kunnen richten.

Wat mogen we voor de PS5 verwachten? Een nieuw patent toont aan dat Sony een bewegingscontroller in ontwikkeling heeft met een compleet vernieuwd design.

PS5 VR controller met robuuste handgreep

In maart 2020 heeft Sony Interactive Entertainment Inc een patent ingediend bij de WIPO (World Intellectual Property Office) voor een ‘Input Device’, het octrooi werd op 24 september 2020 gepubliceerd.

Uit de 34-pagina tellende documentatie wordt duidelijk dat het gaat om een tracking controller met een handvat. Het is een compact apparaatje waar je je hand in kunt steken voor een betere grip. Je kunt één of twee controllers gebruiken – in iedere hand één. Het idee heeft wel wat weg van de Sony VR Motion Controller, qua design lijkt het echter meer op de VR Touch controller van Oculus.

Er is een stevige handgreep voorhanden en er zijn verschillende bedieningselementen aangebracht op de controller die je met je duim en wijsvinger kunt bedienen. Denk aan een joystick en meerdere fysieke knoppen. Optioneel kan er ook een aanraaksensor en een triggerknop worden aangebracht, zo staat in de patentomschrijving vermeld.

De gebruiker dient een Virtual Reality headset te dragen met een naar voren gerichte camera – vergelijkbaar met de PSVR2 headset waar LetsGoDigital in oktober vorig jaar over rapporteerde. De controller wordt voorzien van meerdere lichtemitterende delen die op het gebogen oppervlak geplaatst worden. Deze lichtemitterende delen worden door de camera van de VR headset gedetecteerd. Hiervoor kan een beeldsensor met zichtbaar licht of infrarood worden ingezet. Vervolgens kan met behulp van deze informatie de positie en de stand van de motion controller nauwkeurig bepaald worden.

De beeldinformatie die wordt verkregen door de camera wordt vervolgens naar de spelcomputer verzonden, zodat deze direct verwerkt kunnen worden in de gamebeelden. Als alternatief kan er ook gebruik worden gemaakt van een separate camera – denk aan de PS4 Camera. Hoewel alle patentafbeeldingen een gebogen controller tonen staat er in de beschrijving vermeld dat er ook gekozen kan worden voor een rechte staafvorm of een ringvorm.

Motion controller voor de Sony PS5

De PlayStation Move controller werd 10 jaar geleden geïntroduceerd voor de PS3. Sindsdien is er natuurlijk een hoop veranderd in de wereld van gaming en VR. Het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat Sony een geheel nieuwe motion controller zal uitbrengen voor de PlayStation 5. Net zoals de reguliere gamepad ook geheel vernieuwd is; de DualSense controller vervangt de oude vertrouwde DualShock controller.

Of en wanneer Sony een nieuwe bewegingscontroller en VR headset zal uitbrengen blijft nog onbekend. Enige tijd geleden werd er gesproken over eind 2021. Dit klinkt aannemelijk, ten slotte gaat zo’n headset behoorlijk wat geld kosten. De PSVR werd destijds voor €400 geïntroduceerd. Voor veel gamers zal het wat teveel van het goede zijn om nu én €500 voor een nieuwe console uit te geven én €400 voor een nieuwe VR headset. Door een jaartje te wachten kan Sony de interesse voor de headset vergroten.

Bekijk hier de documentatie van de Sony tracking controller.

