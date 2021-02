Xiaomi smartphone met 3D camera’s voor foto en video Xiaomi smartphone camera kan 3D foto’s en 3D video’s vastleggen. Op de achterzijde van de telefoon is in elke hoek één grote camera geplaatst.

Enkele jaren geleden hadden we in Europa nog nooit van Xiaomi gehoord. Inmiddels is deze Chinese fabrikant stevig geworteld in het oude continent en weet het bedrijf innovatieve smartphones te introduceren, zowel binnen de budget als high-end reeks. Afgelopen week toonde Xiaomi nog een bijzondere concept smartphone met een quad-curved waterfall display. Later vandaag zal ook de nieuwe Mi 11 serie wereldwijd worden aangekondigd, deze toestellen kun je straks ook in Nederland kopen.

Op de achtergrond houdt het ambitieuze bedrijf zich alweer volop bezig met de ontwikkeling van nieuwe innovaties. De smartphone fabrikant focust zich hierbij niet alleen op nieuwe display technologieën, ook wordt er veel aandacht besteed aan het camerasysteem.

Xiaomi was ook de eerste fabrikant die een 108 megapixel camera implementeerde in een smartphone. Eerst in de Mi Mix Alpha concept telefoon, sindsdien is deze hoge resolutie sensor in verschillende Xiaomi smartphone modellen toegepast. De Chinese fabrikant heeft echter meer creatieve ideeën voor de camera. Dit keer gaat het niet om één grote 108MP Ai Super zoom camera, maar om een 3D camerasysteem.

Xiaomi smartphone met 3D quad-camera

Afgelopen maand heeft Beijing Xiaomi Mobile Software een design patent aangevraagd bij de bij The Hague International Design Bulletin, onderdeel van de WIPO (World Intellectual Property Office). Het octrooi werd op 5 februari 2021 vrijgegeven. Het is vrij opmerkelijk dat dit patent al zo kort na de aanvraagdatum gepubliceerd is, normaliter zit hier minstens een half jaar tussen.

De documentatie omvat een zevental afbeeldingen, waarop de uniek vormgegeven Xiaomi smartphone van alle kanten getoond wordt. Er is duidelijk rekening gehouden met symmetrie bij dit model. De voorzijde bestaat uit een full screen ontwerp, er is geen inkeping of gat zichtbaar. Ook is er geen pop-up camera toegepast, deze smartphone beschikt over een under-display camera. Halverwege vorige jaar introduceerde Xiaomi haar derde generatie under-screen camera. Deze is voor het eerst toegepast bij de onlangs geïntroduceerde quad-curved waterfall display concept smartphone.

De schermranden van de gepatenteerde Xiaomi telefoon zijn nog redelijk dik te noemen, wat mogelijk illustreert dat het hier om een mid-range model gaat. Op de zijkant zijn de gebruikelijke bedieningsknoppen te vinden en de onderzijde biedt toegang tot de USB-C aansluiting. Verder is er een speaker, een microfoon en een 3.5mm koptelefoon aansluiting geplaatst aan de onderzijde. Deze 3.5mm aansluiting duidt er opnieuw op dat het niet om een high-end telefoon model gaat.

Uniek camerasysteem legt 3D foto’s en video’s vast

Wat deze Xiaomi smartphone echter spraakmakend maakt is de achterzijde. In alle vier de hoeken van de telefoon is een camera geplaatst. Alle vier de camera’s hebben hetzelfde formaat en zijn ook behoorlijk groot. Uit de summiere omschrijving blijkt dat het gaat om een 3D camerasysteem, waarmee de gebruiker 3D foto’s en 3D video’s kan vastleggen.

Xiaomi patent description: The mobile phone incorporating the new design can implement the function of 3D photographing or 3D video recording via the four cameras arranged at the four corners of the back of the mobile phone.

Het idee van 3D fotografie met je mobiele telefoon is natuurlijk niet nieuw. Zo werd de LG Optimus 3D al in 2011 uitgebracht. Iets later werd ook de HTC Evo 3D aangekondigd. Tegenwoordig zijn de mobiele camera sensoren echter van dusdanig betere kwaliteit dat een 3D foto van vroeger en nu niet met elkaar te vergelijken is.

Het toestel van Xiaomi ziet er in ieder geval bijzonder uniek uit en mogelijk is er inmiddels wel een markt voor dergelijke functies. Zeker als ze besluiten om deze technologie te implementeren in een betaalbare mid-range telefoon, zoals de Xiaomi Redmi Note series.

Afgelopen jaar rapporteerde LetsGoDigital ook al over een merkwaardige smartphone waarbij er camera’s in elke hoek waren geplaatst. Destijds ging het om een relatief onbekende Chinese fabrikant, Lens Technology, die een smartphone met octa-camera ontwierp.

Het is dan ook niet uit te sluiten dat er in de toekomst zo’n smartphone model geïntroduceerd zal worden. Of en wanneer Xiaomi voornemens is om een 3D smartphone camera uit te brengen blijft echter onbekend.

Bekijk hier de documentatie van de Xiaomi smartphone met 3D camera.