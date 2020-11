Chinese smartphone met octa-camera Hoeveel camera's kun je op een smartphone kwijt? Deze Chinese fabrikant plaatst maar liefst 8 digitale camera's én 4 flitsers op de achterzijde.

Toon pagina inhoud

De camera is door de jaren heen een belangrijk onderdeel van smartphones geworden. Er vinden dan ook continue verbeteringen plaats om de beeldkwaliteit naar een hoger niveau te tillen. Zo is een triple- of quad-camera setup allang geen uitzondering meer anno 2020. Hebben we daarmee wel zo’n beetje het maximum bereikt of wordt de smartphone in de toekomst helemaal volgeplakt met camera´s?

Als het aan de Chinese touch-screen en cameramodule producent Lens Technology ligt kan het aantal camera’s nog best verdubbeld worden. Lens Technology is opgericht in 2003 door Zhou Qunfei, ’s werelds rijkste self-made vrouw. Het bedrijf heeft onder andere geleverd aan Apple, Samsung en Huawei. Zo is het scherm van de Apple Watch afkomstig van Lens Technology.

Smartphone met 8 camera’s op de achterzijde

Eind mei 2020 heeft Lens Technology (Changsha) Co. Ltd een zeer opmerkelijk design patent vastgelegd in thuisland China. Het octrooi werd op 2 oktober 2020 goedgekeurd en tevens opgenomen in de WIPO (World Intellectual Property Organization) database voor wereldwijde bescherming van het ontwerp.

Het betreft een futuristische smartphone met een beeldvullend scherm. Aan de onderzijde lijkt een fysieke knop zichtbaar te zijn, die overigens prachtig in het scherm geïntegreerd ligt. Er is er geen uitsparing zichtbaar voor de selfie-camera, ook is er geen hole-punch camera of pop-up camera zichtbaar – mogelijk dat de front-camera onder het scherm geplaatst wordt.

De voorzijde toont dan wel geen enkele camera, de achterzijde daarentegen zit het vol met camera’s. In elke hoek van het toestel zijn maar liefst 2 camera’s geplaatst, met een flitser ertussen. In totaal zijn er dus 8 camera’s en 4 flitsers op de achterzijde te vinden.

Het is een zeer opmerkelijk design. De enige mobiele telefoon die wij ooit zijn tegengekomen met nóg meer camera’s is de LG smartphone met 16 camera’s. Bij dit toestel waren de camera’s echter dicht bij elkaar geplaatst, in een vierkant. Lens Technology daarentegen lijkt er bewust voor te kiezen om de camera’s in de hoeken van het apparaat te plaatsen.

Helaas blijven verdere details omtrent het camerasysteem onbekend. Zo blijft het onduidelijk of het hier puur om een design aspect gaat, of dat het dusdanig plaatsen van de camera’s ook nog meerwaarde kan leveren tijdens het fotograferen. Een en ander zal vermoedelijk ook samenhangen met het type lenzen dat wordt ingezet – zoals een groothoek, ultragroothoek, telelens etc.

Op de achterzijde zien we bovenin, gecentreerd in het midden ook nog een klein zwart puntje. Mogelijk betreft dit een microfoon, voor betere geluidsopnames bij video’s. Verder is er aan de onderzijde een USB-C aansluiting te vinden en aan de linkerzijde is één fysieke knop geplaatst.

Wie is Lens Technology Co.Ltd.?

Lens Technology is gevestigd in Changsha, de hoofdstad van de zuidelijke provincie Hunan. De Chinese multinational houdt zich hoofdzakelijk bezig met het ontwikkelen en produceren van afdekglas van touch-screens. Het gaat om smartphone- en tablet schermen, maar bijvoorbeeld ook om vingerafdrukmodules, cameramodules en cameralenzen.

Het lijkt niet erg waarschijnlijk dat Lens Technology deze octa-camera smartphone daadwerkelijk zal gaan produceren. Desalniettemin is het interessant om te zien hoe ook dit soort bedrijven zich bezig houden met het verkennen van nieuwe mogelijkheden omtrent toekomstige smartphone designs en functies. Tenslotte verkopen producenten zoals Lens Technology hun cameramodules weer aan gerenommeerde smartphonemakers, die deze vervolgens in hun nieuwe smartphone modellen verwerken.

Bekijk hier de documentatie van de octa-camera smartphone van Lens Technology.