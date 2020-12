Reno smartphone van Oppo met 15x zoom en puch-hole camera Oppo legt telefoon design vast met vernieuwde camera. Voor het eerst zien we een Oppo smartphone met een horizontaal camerasysteem aan de achterzijde.

Toon pagina inhoud

Smartphonefabrikant Oppo brengt met regelmaat nieuwe modellen op de markt. Binnen de A-serie worden de budget telefoons geplaatst, de Reno serie wordt gekenmerkt door mid-range toestellen en binnen de Find serie vind je de topmodellen. Bij de meest recente telefoonmodellen van Oppo is het camerasysteem verticaal aan de linker achterzijde geplaatst. Het lijkt er echter op dat Oppo overweegt om ook een telefoon uit te brengen met een horizontaal camerasysteem – vergelijkbaar met de Samsung Galaxy S10.

Oppo heeft namelijk een design patent laten vastleggen in thuisland China. De documentatie is met name gericht op de achterzijde van het toestel, waar een vernieuwd camerasysteem getoond wordt.

Oppo Reno telefoon met 15x zoom

Het octrooi van Guangdong Oppo Mobile Telecommunications werd in juli dit jaar aangevraagd en is op 6 november 2020 gepubliceerd. Het gaat om een slanke telefoon met een prominente camera.

Het camerasysteem is ditmaal horizontaal geplaatst en biedt plaats aan een drietal camera’s – vergelijkbaar met de huidige topmodellen van Oppo. Eén van de drie lenzen wordt vierkant weergegeven, wat inhoudt dat het een zoomcamera betreft.

Rechts van het camerasysteem is extra ruimte gemaakt, vermoedelijk zal hier de flitser geïntegreerd worden. Mogelijk worden hier ook enkele steekwoorden neergezet. Zo staat er op de achterzijde van de Oppo Find X2 Pro ‘Hybrid Zoom’ vermeld. Bij de Reno 4 Pro staat de tekst ‘Ultra Steady’ vermeld, verwijzend naar de vernieuwde video beeldstabilisatie van dat model.

De positionering van deze horizontale camera heeft een groot voordeel; tijdens het fotograferen kun je namelijk nooit per ongeluk je vinger voor de lens houden. Iets dat helaas nog wel eens voorkomt bij de huidige modellen, daar steeds meer fabrikanten ervoor kiezen om de linker bovenhoek te reserveren voor het camerasysteem.

Door het toenemende aantal functies op een smartphone blijft er echter steeds minder ruimte beschikbaar binnen de behuizing om alle componenten te kunnen verwerken. Door het camerasysteem in de hoek te plaatsen, blijft er relatief meer ruimte over – dan wanneer je deze horizontaal plaatst. Zodoende blijft het de vraag of Oppo daadwerkelijk kans ziet om een dergelijke camera te implementeren.

De Nederlandse 3D designer Jermaine Smit, aka Concept Creator, heeft op basis van dit octrooi een reeks product renders gemaakt voor LetsGoDigital, om zo het gepatenteerde design beter te visualiseren. Over de cameraconfiguratie is helaas niets bekend. Wel heeft Oppo afgelopen week nog een patent toegewezen gekregen voor een smartphone met 15x Hybrid zoom.

Oppo heeft reeds verschillende telefoons in het assortiment met 5x of 10x Hybrid zoom. Het lijkt er sterk op dat het zoombereik in de toekomst nog verder uitgebreid zal worden. Zodoende hebben wij ervoor gekozen om deze gepatenteerde telefoon te voorzien van een 15x zoom lens.

Reno smartphone met punch-hole camera

De voorzijde van dit toestel toont een beeldvullend scherm met afgeronde randen. De selfie-camera is centraal in het midden geplaatst. Oppo heeft inmiddels verschillende smartphones in het assortiment met zo’n type selfie-camera. De hole-punch camera is ditmaal echter relatief hoog geplaatst.

Het is nog onbekend binnen welke telefoonserie Oppo dit model zou willen plaatsen. Mogelijk gaat het om een Reno smartphone. Komende maand wordt de Reno 5 serie alweer verwacht in China, van dit model zijn al enkele beelden gelekt – deze smartphone krijgt een verticaal camerasysteem vergelijkbaar met de Reno4. Het is natuurlijk ook nog mogelijk dat Oppo dit camerasysteem wil inzetten voor de high-end Find serie.

Bekijk hier de documentatie van de Reno smartphone.

Note to editors: The product renders presented in this publication are made in collaboration with Jermaine Smit (aka Concept Creator). The images are copyright protected and licensed to LetsGoDigital. You are allowed to use these graphics if you include a clickable source link into your publication. Thank you for understanding.