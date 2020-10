Oppo Find X3 Pro 5G telefoon met super-curved display Oppo patenteert de meest stijlvolle smartphone allertijden, met super-curved display en prachtig afgeronde achterzijde. Wordt dit de Oppo Find X3 Pro?

Over drie dagen gaat de nieuwe Oppo Reno4 serie in de verkoop, bestaande uit vier innovatieve 5G telefoons. Het vlaggenschip, de Reno 4 Pro is het eerste model binnen de Reno-serie met een afgerond 3D display. Althans, als we de Reno3 Pro niet meerekenen, dit toestel is namelijk nooit uitgebracht in Nederland. Nu de nieuwe Reno modellen officieel zijn aangekondigd kijken we vast voorzichtig vooruit naar de nieuwe Find smartphones.

Binnen de Find-serie worden de nieuwste display technologieën verwerkt. Zo behoorde de Find X uit 2018 tot de allereerste smartphones met een randloos scherm. Ook de eerder dit jaar uitgebrachte Find X2 Pro kreeg een bijzonder hoogwaardig design, met een afgerond QHD+ display met 120Hz refresh-rate. Wat mogen we in de toekomst verwachten van Oppo en haar Find line-up?

Een decennia geleden had elke mobiele telefoon een plat display. In 2014 werd de eerste smartphone met een curved display geïntroduceerd, de Galaxy Note Edge. Inmiddels is deze technologie verder doorontwikkeld wat in 2019 leidde tot de introductie van de Vivo Nex 3, ’s werelds eerste telefoon met een waterfall display – waarbij het scherm ten minste doorloopt tot halverwege de zijkant. De volgende fase wordt het super-curved screen, waarbij beide zijkanten geheel uit schermoppervlak bestaat. Op de achtergrond lijkt Oppo zich al bezig te houden met de ontwikkeling van zo’n super-curved display telefoon.

Eind 2019 heeft Guangdong Oppo Mobile Telecommunications een design patent ingediend bij de CNIPA (China National Intellectual Property Office) voor een zeer bijzonder vormgegeven smartphone. De documentatie werd op 9 oktober 2020 goedgekeurd en gepubliceerd.

Er worden vier modelvarianten getoond, die uitsluitend van elkaar verschillen qua display curve. Bij het ene model loopt het scherm net wat verder door dan bij het andere. Er is echter één model waar Oppo de meeste potentie in lijkt te zien. Dit is namelijk de enige variant waar ook kleuren renders van zijn bijgesloten – die tevens in deze publicatie gebruikt zijn.

Aan de linker- en rechterzijkant loopt het scherm helemaal door (super-curved screen), wat het toestel een bijzonder futuristische uitstraling geeft. Desalniettemin lijkt dit makkelijker te realiseren te zijn dan de Oppo smartphone met 3D waterfall display – waarvoor het bedrijf in oktober 2019 een patent liet vastleggen.

Het gaat om een vrij smalle, lange telefoon. Mogelijk met een 21:9 Cinema verhouding, zoals we ook kennen van recente Sony Xperia smartphones zoals de Xperia 1 II. Het is een full-screen telefoon, waarbij alleen de speaker in de bovenste bezel is aangebracht. De selfie-camera is niet zichtbaar, hoogstwaarschijnlijk wordt deze onder het scherm geplaatst.

De frameranden aan de boven- en onderzijde zijn zéér minimaal gehouden. Het toestel heeft wel wat weg van de Samsung Galaxy smartphone waar LetsGoDigital in november vorig jaar over rapporteerde. Ook Xiaomi legde eerder dit jaar een enigszins vergelijkbare telefoon met waterfall display vast. Oppo lijkt de frameranden echter nog verder te minimaliseren. Ook is de achterzijde duidelijk anders vormgegeven.

Vanuit de achterzijde gezien is het niet de zijkanten, maar juist de boven- en onderzijde dat op zeer fraaie wijze is afgerond. In de linker bovenhoek is een verticale camera setup zichtbaar, die enigszins uitsteekt ten opzichte van de behuizing – mogelijk bedoelt voor een triple camera met 10x Hybrid zoom lens – zoals we kennen van de Find X2 Pro.

Aangezien beide zijkanten geheel uit schermoppervlak bestaat heeft Oppo een alternatief moeten zoeken voor de fysieke knoppen, die normaliter aan de zijkanten van het toestel te vinden zijn. Het lijkt erop dat Oppo deze verder naar de achterzijde wil positioneren. Aan de achterzijde zien we aan beide zijkanten één lange, smalle knop. Door deze knoppen extra lang te maken blijven ze goed toegankelijk, ook al kun je ze tijdens het gebruik niet zien doordat ze aan de achterzijde gesitueerd zijn.

De aan- en uitknop lijkt naar de bovenzijde verplaatst te worden, samen met de microfoon. De onderzijde biedt toegang tot de USB-C aansluiting, ook is hier het sim-compartiment en een speaker geplaatst.

Oppo Find smartphones

Het is een bijzonder fraai ontworpen en futuristisch ogende telefoon. Oppo heeft in het verleden al meermaals laten zien dat het bedrijf zeker in staat is om dergelijke designs werkelijkheid te maken. Zo toonde Oppo in juli 2019 al een reeks foto’s van een prototype telefoon met een super-curved display en een under-screen camera. Het zal dan ook een kwestie van tijd worden alvorens deze bijzonder ogende smartphones daadwerkelijk worden uitgebracht.

Het lijkt het meest aannemelijk dat dit ontwerp haar debuut zal maken binnen de high-end Find serie. Mogelijk dat Oppo de Find X3 al een volledig re-design geeft. In dat geval is het niet ondenkbaar dat het nieuwe topmodel, de Find X3 Pro, over een extra afgerond scherm beschikt. Helaas is het vooralsnog onduidelijk wanneer we weer een nieuwe smartphone binnen de Find-serie mogen verwelkomen. De Find X2 en X2 Pro werden in april 2020 uitgebracht, wellicht dat Oppo rond april 2021 hun opvolgers zal introduceren.

Bekijk hier het patent van de Oppo Find X3 met super-curved display en under-screen camera.