Oppo 5G smartphone met under-screen camera en 3.5mm jack Oppo legt smartphone design vast met stijlvolle slanke behuizing, full screen ontwerp en under-screen camera, een ronde quad-camera en een 3.5mm jack.

Oppo heeft inmiddels een breed assortiment mobiele telefoons, zo werden eerder dit jaar vier high-end Oppo Find X2 smartphones aangekondigd en ook binnen de innovatieve Reno serie werden onlangs nog drie nieuwe modellen uitgebracht, de Reno 4, Reno 4 Pro en de Reno 4 Z. Alle genoemde modellen zijn 5G telefoons met interessante specs. Daarnaast heeft Oppo dit jaar al verschillende A-serie smartphones aangekondigd, waarmee het budget segment wordt afgedekt – denk bijvoorbeeld aan de Oppo A53 en A72.

Wat mogen we de komende periode van Oppo verwachten op smartphonegebied? De Chinese producent staat erom bekend stijlvolle en degelijke toestellen te produceren. Een nieuw octrooi duidt aan dat Oppo verschillende interessante design vernieuwingen wil gaan doorvoeren.

Slanke Oppo smartphone met camera onder het scherm

Eind 2019 heeft Guangdong Oppo Mobile Telecommunications een design patent ingediend bij de CNIPA (China National Intellectual Property Office) voor een smartphone model met een bijzondere vormgeving. De documentatie werd op 23 oktober 2020 gepubliceerd en omvat 22 product afbeeldingen van een nog niet aangekondigde Oppo telefoon.

De smartphone heeft een erg futuristische uitstraling, mede doordat het toestel bijzonder dun is. De gehele voorzijde bestaat uit schermoppervlak, er is alleen een kleine framerand zichtbaar aan de boven- en onderzijde. Het betreft overigens een afgerond display, zoals Oppo de laatste tijd vaker heeft toegepast – onder andere bij de Find X2 / X2 Pro en de Reno4 Pro.

De selfiecamera is niet zichtbaar, hoogstwaarschijnlijk wordt deze onder het scherm geplaatst. Komend jaar worden er meer mobiele telefoons verwacht met een under-screen camera. Oppo heeft deze innovatieve technologie afgelopen jaar ook al meermaals gedemonstreerd, de beeldkwaliteit was echter nog niet toereikend om toe te passen zo meldde de Vice President van Oppo destijds.

Door de camera onder het scherm te plaatsen kan een extra groot schermoppervlak gecreëerd worden – zonder inkepingen. Dit zorgt voor een extra strakke uitstraling. Voor de zekerheid heeft Oppo ditzelfde telefoonmodel ook laten vastleggen met een hole-punch camera. Mocht de technologie nog niet vergenoeg doorontwikkeld kunnen zijn dan zou Oppo dus ook kunnen kiezen voor een gaatje in het scherm.

Op de achterzijde van de gepatenteerde Oppo mobiele telefoon is een rond camerasysteem aangebracht. In het huidige assortiment van Oppo is er slechts één telefoonmodel te vinden met een rond camerasysteem; de Oppo Ace 2, die in april 2020 werd aangekondigd. Deze vooruitstrevende telefoon beschikt over goede specs en een betaalbaar prijskaartje, maar helaas zijn de Reno Ace en Ace 2 nooit in Nederland uitgebracht. Het zou goed kunnen dat de gepatenteerde telefoon de Oppo Ace 3 blijkt te zijn.

5G smartphone met quad-camera en 3.5mm koptelefoon aansluiting

De indeling van het quad-camera systeem is overigens iets anders vormgegeven. Drie cameralenzen zijn horizontaal naast elkaar geplaatst. Daarboven is nog een extra camera geplaatst en de flitser is onderin geplaatst. Helaas bevat het designpatent geen informatie aangaande de toegepaste cameralenzen. Vermoedelijk gaat het in ieder geval om een groothoeklens, een ultragroothoeklens en een telelens.

Alle recente topmodellen van Oppo beschikken over ten minste 5x Hybrid zoom, het is dan ook zeker niet ondenkbaar dat een dergelijke functie ook in dit model terug te vinden zal zijn. Temeer omdat het camerasysteem uitsteekt ten opzichte van de behuizing, een trend die we de laatste tijd vaker zijn – juist bij de telefoonmodellen met een groot zoombereik.

Deze gedachtegang wordt bevestigd door het designteam van LetsGoDigital, die de renders heeft bestudeert en tot de conclusie is gekomen dat het cameradeel 1/6de deel beslaat van de totale dikte. Ter vergelijking, dat is exact hetzelfde als bij de Reno4 met 5x Hybrid Zoom. Bij de Reno4 Pro, die over 10x Hybrid Zoom beschikt, beslaat het cameradeel 1/5de deel van de totale dikte.

Bijzonder zijn ook de fysieke knoppen. Aan de linkerzijde is een lange knop aangebracht voor de volume instellingen, aan de rechterzijde is de power-knop gesitueerd. De knoppen liggen echter iets verdiept in het frame, waardoor de zijkanten helemaal glad ogen.

Aan de bovenzijde zijn geen knoppen en/of aansluitingen zichtbaar, de onderzijde biedt toegang tot de USB Type-C aansluiting en het sim-compartiment. Ook is hier een microfoon en een speaker aangebracht. Opvallend is ook de toevoeging van een 3.5mm koptelefoon aansluiting. Hoewel deze aansluiting de afgelopen jaren in steeds minder telefoonmodellen is terug te vinden, lijkt deze weer in opmars te zijn.

Oppo heeft haar goedkope modellen nog altijd voorzien van een 3.5mm aansluiting – waaronder de recent geïntroduceerde Reno4 Z en A53. Mogelijk dat de headphone jack komend jaar ook weer terug te vinden zal zijn in mid-range en/of high-end Oppo smartphones.

De gepatenteerde Oppo telefoon is een bijzonder fraai vormgegeven toestel. Het slanke karakter, gecombineerd met het full screen ontwerp en de under-screen camera geven deze smartphone een luxe uitstraling, gecombineerd met het ronde camerasysteem op de achterzijde is dit toestel duidelijk anders vormgegeven dan de meeste modellen die je anno 2020 kunt kopen.

Of en wanneer Oppo deze smartphone zal uitbrengen blijft vooralsnog onbekend. Mogelijk gaat het hier om de Oppo Ace 3. Deze telefoonserie werd exact een jaar geleden in het leven geroepen, met de introductie van de Reno Ace. In april dit jaar werd zijn opvolger aangekondigd, de Ace 2 – dit was Oppo’s eerste smartphone met ondersteuning voor 65W SuperVooC 2.0 snellaadtechnologie gecombineerd met 40W AirVooC draadloos opladen. Mogelijk dat de Ace 3 binnenkort onthuld zal worden, hoewel het zeker niet valt uit te sluiten dat we nog wat langer geduld moeten hebben.

Bekijk hier het patent van de Oppo 5G smartphone.