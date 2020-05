Oppo A72 budget telefoon met 5 camera’s De Oppo A72 komt naar Nederland! Deze Android 10 smartphone heeft een 6,5” display, een 5.000 mAh batterij en een quad-camera aan de achterzijde.

De Chinese smartphonefabrikant Oppo heeft de afgelopen tijd goed van zich laten horen. De ene na de andere 5G telefoon werd geïntroduceerd binnen de high-end Find X2 serie. Inmiddels maakt Oppo Nederland zich op voor nóg een smartphone introductie, ditmaal gaat het om een goedkoop model binnen de A-serie: de Oppo A72. LetsGoDigital kan je vast melden dat deze budget telefoon deze maand nog naar Nederlangd komt!

Update: Inmiddels hebben we van het marketing bureau van Oppo Nederland vernomen dat deze smartphone enige vertraging heeft opgelopen. Zodra we meer vernemen over de daadwerkelijke beschikbaarheid van dit toestel laten we het je weten!

De nieuwe mobiele telefoon staat nu al op de website van zowel T-Mobile, Tele2 als Ben vermeld. De goedkope Android 10 smartphone zal vanaf 22 mei 2020 verkrijgbaar in ons land, als los toestel en in combinatie met een abonnement. Je kunt de telefoon per direct bestellen als preorder in de kleuren zwart en paars. Wil je de Oppo A72 kopen met abonnement dan ben je €240 aan toestelkosten kwijt. Vermoedelijk ligt de prijs van een los toestel tussen de €275 – €300. Wat heeft de A72 hiervoor te bieden?

De nieuwe Oppo telefoon zal de A-serie line-up verder verstevigen. Eerder dit jaar werd binnen dezelfde telefoonserie ook al de A5 2020, A9 2020 en de A91 aangekondigd. Ditmaal is het de beurt aan de A72. Deze budget smartphone is uitgerust met een groot 6,5-inch Full HD+ display – dit LCD scherm is nog iets groter dan die van de recent geïntroduceerde Oppo A91 en haar 6,4-inch scherm.

De vingerafdruksensor is aan de zijkant geïntegreerd. Daarnaast beschikt de A72 over gezichtsdetectie. Door simpelweg naar de telefoon te kijken wordt het toestel in een mum van tijd ontgrendeld. Voor de front-camera is er een gat in het display gemaakt. Deze zogenaamde punch-hole camera beschikt over een 16 megapixel beeldsensor. Dankzij de vele portretopties maak je eenvoudig mooie selfies met een bokeh effect.

Quad-camera gelijk aan die van duurdere Oppo telefoons

Aan de achterzijde heeft Oppo een quad-camera geplaatst. Deze bestaat uit een 48 megapixel ultragroothoekcamera, een 8 megapixel groothoekcamera, een 2 megapixel monolens en ten slotte een 2 megapixel portretlens. Deze camera configuratie is vergelijkbaar aan die van de Oppo Find X2 Lite, de Oppo A91 en de Reno 2Z.

De camera is voorzien van kunstmatige intelligentie, waardoor huidtinten in verschillende lichtomstandigheden eenvoudig aangepast kunnen worden aan je eigen stijl. Dankzij een speciale nachtmode zullen ook de avondopnames er ruisvrij en detailrijk uitzien. Verder is er een optisch beeldstabilisatie systeem voorhanden, die ook werkt bij het maken van video opnames. Video’s maak je met de Oppo A72 in 4K resolutie. Ook het maken van slow-motion video’s @ 120 fps behoort tot de mogelijkheden. Dankzij de stereoluidsprekers biedt dit toestel ook een rijke geluidservaring.

De 5.000 mAh batterij is voldoende krachtig om anderhalf tot twee dagen vooruit te kunnen, alvorens je de telefoon weer aan de oplader moet leggen. Er wordt een 18 Watt snellader bijgeleverd, waardoor je het toestel in een hoog tempo kunt opladen. De Oppo A72 draait op het Android 10 besturingssysteem in combinatie met de ColorOS 7.1 interface. Er is ook een donkere modus beschikbaar met oogbescherming, die moet bijdragen aan extra gebruikerscomfort in de avonduren.

De budget telefoon wordt aangedreven door een 64-bit octa-core Qualcomm Snapdragon 665 chipset. Standaard wordt er 4GB werkgeheugen ingebouwd, daarnaast heb je 128GB opslaggeheugen tot je beschikking, dat ook nog eens uitbreidbaar is middels een geheugenkaartje. Daarnaast wordt Hyper Boost-technologie ondersteunt, voor verbeterde prestaties bij intensief gebruik. Verder beschikt het toestel over NFC en Bluetooth 5.0. De nieuwe Oppo smartphone is 162 x 75,5 x 8.9 mm groot en weegt 188 gram.

Je kunt nu al de Oppo A72 met abonnement kopen bij T-Mobile, Tele2 en Ben. Waarschijnlijk zal de telefoon later deze week officieel worden aangekondigd door Oppo Nederland. Tegen die tijd zal de smartphone ook als los toestel worden aangeboden. Tevens mag je er vanuit gaan dat het aantal verkoopkanalen nog zal toenemen, zo zijn Oppo telefoons ook verkrijgbaar bij de MediaMarkt, Coolblue, BelSimpel en Mobiel.