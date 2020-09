Oppo mobiele telefoon met honingraat design elementen Oppo patenteert een nieuw telefoon ontwerp met bijzondere design elementen die bij veel jongeren in de smaak zal vallen. Mogelijk de opvolger van de Ace 2.

Het innovatieve Oppo legt met grote regelmaat patenten vast om nieuw ontwikkelde technologieën en designs vast te leggen. Oppo behoort wereldwijd zelfs tot de Top 5 spelers als het gaat om het aanvragen van patenten. Afgelopen week kon je op LetsGoDigital nog lezen over een nieuwe Oppo Reno smartphone met een AI Quad camera en een dubbele hole-punch selfiecamera. Ditmaal heeft de Chinese fabrikant opnieuw een interessant telefoonmodel vastgelegd, het mobieltje heeft nog het meest weg van de Ace 2 met z’n ronde quad-camera systeem.

Op 3 maart 2020 heeft Guangdong Oppo Mobile Telecommunications een design patent vastgelegd in thuisland China bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration). De documentatie werd vandaag, 4 september 2020 vrijgegeven en omvat 8 product schetsen en 7 kleuren renders van een nog niet aangekondigde Oppo mobiele telefoon.

Oppo smartphone met opvallend design

Zoals bij veel recente telefoonmodellen beschikt de gepatenteerde smartphone over een hole-punch selfie camera die in de linker bovenhoek is gesitueerd. Het toestel heeft smalle schermranden en een plat display. Rondom het scherm is een bijzonder materiaal gebruikt, het lijkt om een soort carbon fiber te gaan met een honingraat structuur welke in een helder groen/blauwe kleurstelling is weergegeven. Het geeft de smartphone een stoere en unieke uitstraling. Oppo heeft overigens niet alleen het ontwerp, maar ook deze bijzondere kleur vastgelegd.

Zowel aan de boven- als onderzijde is een speaker zichtbaar. De mobiele telefoon beschikt over slechts één fysieke knop, welke aan de rechterkant is gepositioneerd. Waarschijnlijk functioneert deze als power-knop, daarnaast zal dit toestel vermoedelijk voorzien worden van virtuele volume toetsen. De onderzijde biedt toegang tot het sim-compartiment. Hier is ook de USB Type-C aansluiting te vinden, deze is echter niet gecentreerd geplaatst zoals we doorgaans zien. Bij deze Oppo smartphone is de USB-C rechtsonder te vinden.

Op de achterzijde is een rond camera systeem zichtbaar met vier grote lenzen. Het ontwerp hiervan doet ons nog het meest denken aan de Oppo Reno Ace 2, hoewel de cameralenzen ditmaal beduidend groter zijn vormgegeven. Deze ontwikkeling zien we overigens bij meer recente telefoonmodellen terug, waaronder de Reno 4 (Pro). De smalle langwerpige flitser is ditmaal aan de linkerkant geplaatst, in plaats van rechts. Ook het camerasysteem heeft een bijzondere en unieke kleurstelling meegekregen, waar Oppo ongetwijfeld jongeren mee zal aanspreken.

Opvolger van de Oppo Ace 2?

Het is goed mogelijk dat we hier kijken naar de opvolger van de Ace 2. Helaas is dit toestel nooit uitgebracht in Nederland. Het betreft een high-end 5G mobiele telefoon met een 6,55-inch scherm en een 90Hz refresh-rate. De mobiele telefoon wordt aangedreven door de krachtige Snapdragon 865 chipset.

Zowel de Reno Ace als de Ace 2 zijn voorzien van vooruitstrevende oplaadtechnologie. Zo was de Ace 2 5G de eerste Oppo telefoon die ondersteuning biedt voor 65 Watt Fast Charging én 40 Watt AirVooC draadloos opladen. De Find X2 (Pro) -die wel in Nederland verkrijgbaar is- beschikt eveneens over een maximaal laadvermogen van 65 Watt, bij dit toestel ontbreekt echter de mogelijkheid van draadloos opladen.

Het quad-camera systeem van de Ace 2 bestaat uit een 48 megapixel groothoek lens, een 8 megapixel ultragroothoek lens, een 2 megapixel portretcamera en een 2 megapixel monochrome camera. Hoewel de eerste Ace wél onder het bekende Reno-label is uitgebracht, was dit niet het geval bij de Ace 2. Het is momenteel nog onduidelijk wanneer zijn opvolger geïntroduceerd wordt. De Reno Ace werd in oktober 2019 geïntroduceerd in thuisland China, zijn opvolger arriveerde in april. Mogelijk dat de Oppo Ace 3 rond oktober 2020 zal worden aangekondigd.

