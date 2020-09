Oppo ontwikkelt nieuwe Reno smartphone in unieke kleuren Oppo legt telefoonmodel vast met AI Quad-camera en een dubbele hole-punch selfie camera. Behalve het design zijn er ook twee unieke kleuren gepatenteerd.

Afgelopen jaar wist Oppo internationaal veel interesse te creëren voor haar innovatieve Reno serie. Dit jaar is er echter nog geen nieuwe Reno smartphone geïntroduceerd in Europa. Wel heeft Oppo de high-end Find X2 serie gelanceerd, bestaande uit vier modellen die allemaal 5G ondersteuning bieden. Mogelijk dat er later dit jaar ook nog een nieuwe Reno telefoon ten tonele zal verschijnen, zo zijn de Reno 4 en Reno 4 Pro al wel verkrijgbaar in China maar nog niet in Europa. Daarnaast werden afgelopen maand nog twee nieuwe smartphones gecertificeerd door de Bluetooth SIG, vermoedelijk gaat het om de Reno 4 Lite en de Reno 4 Z.

Op de achtergrond lijkt Oppo alweer aan de volgende generatie smartphones te werken. De Chinese fabrikant heeft een nieuw model laten vastleggen in twee bijzonder stijlvolle kleuren. Vermoedelijk gaat het om een nieuwe Reno smartphone.

Oppo Reno met AI Quad-camera en dubbele selfie-camera

Op 20 februari 2020 heeft Guangdong Oppo Mobile Telecommunications een design patent ingediend in thuisland China bij de CNIPA (China National Intellectual Property Administration). Het octrooi werd 1 september 2020 gepubliceerd en omvat een reeks kleuren renders van een nog niet aangekondigde Oppo smartphone.

Het betreft een modern vormgegeven Oppo telefoon. Het toestel is voorzien van een plat scherm en een dubbele hole-punch selfie camera. Deze is in de linkerbovenhoek geplaatst. Oppo heeft reeds verschillende toestellen in het assortiment met een dubbele selfie-camera, waaronder de Reno3 Pro en de Reno4 Pro. Ook de in China gelanceerde A92s beschikt over een dubbele front-camera, volgens de geruchten zal dit toestel later dit jaar internationaal worden gelanceerd onder de naam Reno4 Z.

De achterzijde van de gepatenteerde Oppo Reno smartphone is voorzien van een ‘AI Quad Camera’ – zo staat op het toestel vermeld. Het camerasysteem is verticaal geplaatst in de linker bovenhoek. Rechts van de quad-camera is een LED flitser geplaatst. De cameraconfiguratie blijft helaas onbekend. Vermoedelijk gaat het om een groothoeklens, een ultragroothoeklens, een telefotocamera (geen periscopische camera) en een monochrome lens.

Aan de linkerzijde is een dubbele knop aangebracht voor het regelen van de volume. Rechts is de power-knop te vinden. De onderzijde biedt toegang tot de USB-C aansluiting, ook is hier het sim-compartiment, een microfoon en een speaker geplaatst. Aan de bovenzijde van het toestel is eveneens een microfoon zichtbaar.

Oppo heeft overigens niet alleen het telefoon ontwerp laten vastleggen, maar ook de kleurstelling. We zien twee nieuwe stijlvolle kleuren: rood en groen. De afbeeldingen tonen ook nog een derde kleur: grijs, deze is echter niet gepatenteerd. Het gaat uitsluitend om de rode en groene variant, die geïnspireerd lijken te zijn op de herfst.

Het blijft vooralsnog onbekend om welk telefoonmodel het hier gaat. Het lijkt in ieder geval niet te gaan om een smartphone uit de Reno 4 serie, ten slotte is van deze modellen al veel bekend – ook qua design. In de tussentijd wordt er echter ook al gesproken over de Reno 5 serie. Mogelijk dat deze nieuwe smartphones eind dit jaar al worden aangekondigd in China en India.

Bekijk hier de documentatie van de nieuwe Oppo Reno smartphone.