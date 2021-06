OnePlus Nord 2 5G smartphone met triple camera Komende maand wordt de OnePlus Nord 2 verwacht. De 2de generatie heeft een snellere chipset met 5G ondersteuning, een betere camera en grotere batterij.

OnePlus heeft met de Nord-serie een succesvolle reeks middenklasse smartphones gelanceerd. De relatief jonge line-up bestaat inmiddels uit vier modellen. Na de Nord, werden de Nord N10 en N100 aangekondigd. Eerder deze maand werd daar de Nord CE aan toegevoegd. Ondertussen is de Chinese fabrikant alweer druk doende met de ontwikkeling van de OnePlus Nord 2. Dit smartphone model wordt rond juli verwacht, als opvolger van de originele Nord.

Inmiddels zijn ook de eerste beelden van de OnePlus Nord 2 online verschenen, in de vorm van 3D renders gepubliceerd door 91Mobiles, die de benodigde CAD-tekeningen van OnLeaks heeft ontvangen. De Nord 2 krijgt naar verluidt een 6,43-inch AMOLED display met een Full HD+ resolutie en een 90Hz refresh-rate. De mobiele telefoon krijgt smalle schermranden en een plat scherm.

OnePlus Nord 2 met vernieuwde camera en grotere batterij

In de linker bovenhoek wordt een enkele selfiecamera geplaatst. Het gaat om een punch-hole camerasysteem met een 32 megapixel beeldsensor. Daarnaast wordt het toestel uitgerust met een in-display vingerafdruksensor, om de smartphone snel en eenvoudig te kunnen ontgrendelen.

Aan de linker zijkant zijn de volume knoppen te vinden, evenals de kenmerkende Alert Slider om het geluidsprofiel in te stellen. Deze slider wordt uitsluitend op OnePlus smartphones toegepast.

Op de achterzijde is een drievoudige camera met flitser zichtbaar. Vermoedelijk gaat het om een 50 megapixel hoofdcamera, een 8 megapixel ultragroothoekcamera en nog een 2 megapixel camera. Verder zien we een USB-C aansluiting aan de onderzijde, waar ook het sim-compartiment en de speaker gelokaliseerd zijn.

De OnePlus Nord 2 zal worden aangedreven door de krachtige MediaTek Dimensity 1200 chipset met geïntegreerde 5G modem. Deze SoC wordt ook ingezet voor de Oppo Reno 6 Pro. Verwacht wordt dat OnePlus twee geheugenvarianten beschikbaar zal stellen: 8GB/128GB en 12GB/256GB.

Verder zal de 2de generatie Nord worden uitgerust met een 4,500 mAh batterij, die voldoende krachtig zou moeten zijn om de dag door te komen. Vermoedelijk zal deze smartphone ondersteuning bieden voor 30 Watt snelladen. Zoals we van OnePlus gewend zijn zal er ook een oplader, evenals een transparant hoesje worden meegeleverd – zodat je direct optimaal gebruik kunt maken van je nieuwe mobiel.

Verwacht wordt dat de OnePlus Nord 2 in juli 2021 officieel zal worden aangekondigd. Het toestel zal ook in verschillende Europese landen worden uitgebracht, het is aannemelijk dat Nederland hier ook toe behoort.

De Nord ging afgelopen jaar in de verkoop in de kleuren blauw en grijs. Het 8GB/128GB model kreeg een adviesprijs van €400, voor €100 extra kreeg je de beschikking over 12GB/256GB geheugen. Vermoedelijk zal het nieuwe model een vanaf prijs krijgen van zo’n €450 – met als belangrijk verschil dat de Nord 2 5G ondersteuning zal bieden.

OnePlus en Oppo

Qua ontwerp toont de smartphone veel overeenkomsten met de high-end OnePlus 9 modellen. Ook zijn er duidelijke similariteiten te ontdekken met recente Oppo smartphones uit de Reno en Find serie. Dit alles is niet zo vreemd, eerder deze maand maakte Oppo en OnePlus bekend samen verder te gaan als één bedrijf.

Oppo, OnePlus, Vivo en Realme maken allemaal onderdeel uit van BKK Electronics. Eind vorig jaar kondigde de twee zusterbedrijven al aan hun R&D afdelingen samen te voegen. Door nu nog intensiever samen te gaan werken verwachten de twee merken verschillende concurrentievoordelen te kunnen behalen – onder andere door OS updates sneller uit te kunnen rollen.

In China worden OnePlus smartphones al geleverd met het ColorOS besturingssysteem van Oppo – in plaats van de OxygenOS interface waar OnePlus-gebruikers de afgelopen jaren aan gewend zijn geraakt. Vooralsnog blijft in Europa het OxygenOS gehandhaafd, zo wordt de recent aangekondigde Nord CE 5G voorzien van de OxygenOS 11 gebruikersinterface, op basis van Android 11.